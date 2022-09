Bassumer Flüchtlings-Gastgeberin soll tausende Euro Schadenersatz für illegale Film-Downloads zahlen

Von: Frank Jaursch

Das Ansehen von Filmen am Computermonitor ist für viele zur Normalität geworden. Illegale Downloads allerdings haben in Deutschland oft hohe Schadenersatzforderungen zur Folge. © Frank Jaursch

Eine Bassumerin nimmt eine Flüchtlingsfamilie aus der Ukraine auf. Aber weil sich illegal heruntergeladene Filme auf dem Laptop der Gäste befinden, bekommt sie Post von Abmahn-Anwälten.

Landkreis Diepholz – Ein kurzer Mausklick, ein bisschen Datenverkehr – fertig ist das Filmvergnügen auf dem eigenen Computer. Filesharing – also das Teilen von Dateien – erfreut sich weltweit großer Beliebtheit. Dass sich dabei unter Umständen auch urheberrechtlich geschütztes Material unter den Nutzern von Plattformen wie BitTorrent verbreitet, wird in den meisten Ländern als Kavaliersdelikt betrachtet und juristisch nicht weiter verfolgt.

In Deutschland ist das anders. Hier hat sich bei der Verfolgung derartiger Urheberrechtsverletzungen eine regelrechte juristische Industrie entwickelt. Einige Kanzleien tun nichts anderes, als von den Nutzern Schadenersatz einzufordern. Daniela Borrmann hat in den vergangenen Wochen zwei solcher Schreiben erhalten – und soll für drei Filme zusammen mehr als 2000 Euro zahlen. Das Problem: Die Bassumerin hat diese Filme nie gesehen. Die Dateien befanden sich vielmehr auf dem Laptop einer ukrainischen Familie, die sie seit Anfang August bei sich beherbergt.

Daniela Borrmann heißt in Wirklichkeit anders, ihr Name ist der Redaktion bekannt. Die 62-Jährige hatte sich bereits während der ersten Wochen des Ukraine-Krieges bereit erklärt, Flüchtlinge aufzunehmen. Das ehemalige Zimmer ihres erwachsenen Sohnes könnte drei Personen Platz bieten – einer jungen Familie vielleicht?

Anfang August erreichte sie die Anfrage von der Stadt Bassum: Ein Pärchen – er 37 und mit körperlichem Handicap, sie 34 – suchten für sich und ihren schulpflichtigen Sohn eine Bleibe.

WLan-Passwort ausgehändigt

Ihre neuen Gäste seien „super ausgesucht“ worden, lobt Borrmann. „Die Wohngemeinschaft funktioniert total gut“, das ukrainische Trio habe sich schnell eingelebt. Um den Gästen einen Draht zur Außenwelt und Kontakt zur Familie zu ermöglichen, händigte die Bassumerin ihnen das WLan-Passwort aus.

Ein Fehler, wie sich herausstellen sollte: Mit Datum vom 15. September flatterte ein Anwaltsschreiben ins Haus: Abmahnung wegen Urheberrechtsverletzung. Dem zehnseitigen Schreiben lag auch die Tatzeit und der Name des Corpus Delicti bei: 8. August, 18.06 Uhr, eine Folge der Serie „Sandman“.

„Die kenne ich überhaupt nicht“, sagt Borrmann. Doch es war ihre IP-Adresse – ihr digitaler Fingerabdruck –, von dem aus die Datei gelesen werden konnte. Die Forderung der Abmahn-Anwälte: 635 Euro. „Ich war total geplättet, mir brach der kalte Schweiß aus“, schildert sie den Moment, als sie sich mit der Höhe konfrontiert sah.

Als sie ihre Gäste auf das Thema ansprach, gaben die sofort zu, die „Sandman“-Folge auf dem Laptop zu haben. „Sie standen zu ihrer Verantwortung, ohne zu zögern“, schildert Borrmann.

Eine Recherche im Internet ergab, dass die Forderung der Anwälte tatsächlich rechtens sei. Die Höhe allerdings sei Gegenstand von Verhandlungen. Borrmann kontaktierte einen Medienanwalt, der zusagte, sich um den Austausch mit der einschlägig bekannten Münchener Kanzlei zu kümmern. Das Ziel: die Reduzierung der Forderung auf die Rechtsverfolgungskosten von 185 Euro. Der Preis des Medienanwalts: weitere 297 Euro.

Doch der böse Traum war noch nicht vorbei: Eine Woche später – „ich hatte mich gerade vom Schock erholt“ – kam der zweite Brief. Eine andere Kanzlei, eine andere Filesharing-Plattform, zwei andere Filme – aber das gleiche Prinzip. Die Forderung diesmal: gut 1650 Euro.

Ukrainer erklärt, die Filme noch in seiner Heimat heruntergeladen zu haben

Die Forderungen haben Spuren hinterlassen bei der Bassumerin. „Ich war es ja nicht“, beteuert sie, gleichwohl wissend, dass erst einmal ihr Name auf den Abmahnungen steht. Ihre Gäste haben auf Englisch und Russisch Erklärungen abgegeben, in denen sie einräumen, die Nutzer der Filme gewesen zu sein. „Sie geben darin auch zu, regresspflichtig zu sein“, sagt Borrmann.

Bemerkenswert: In einer weiteren Erklärung betont der 37-jährige Ukrainer, dass er die drei fraglichen Dateien nicht von Bassum aus heruntergeladen hatte, sondern bereits vor der Flucht, noch in der Ukraine. Wie viele weitere Filme noch vom Laptop der ukrainischen Flüchtlinge über Borrmanns WLan auf anderen Rechnern landeten – und wie viele weitere Abmahnungen noch kommen – all das weiß Daniela Borrmann nicht. Doch ihre Angst vor weiteren Abmahnschreiben ist groß.

„Kein Unrechtsbewusstsein“ Der Bassumer Abmahnungs-Fall ist laut Kreisrat Jens-Hermann Kleine der erste ihm bekannte derartige Fall im Landkreis Diepholz. Zahlreiche ähnliche Fälle hatte es deutschlandweit bereits im Jahr 2016 nach der Flüchtlingswelle gegeben. Während sich private Gastgeber der potenziellen Gefahr bislang nicht bewusst gewesen sein dürften, sind etwa die Einrichtungen des DRK im Landkreis sensibilisiert. Dort gibt es technische Einschränkungen im WLan-Netz, die derartige Probleme vermeiden sollen. „Aber den erforderlichen technischen Sachverstand hat Otto Normalbürger nicht“, so Kleine. Auf die Problematik wird der Landkreis in den kommenden Tagen noch einmal gesondert hinweisen. Kleine betont auch, dass eine Vorverurteilung der ukrainischen Flüchtlinge fehl am Platze sei. „Sie haben bei diesem Thema kein Unrechtsbewusstsein“, betont der Kreisrat, „weil das in ihren Ländern keine Konsequenzen hat.“ fj