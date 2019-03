Familie Reetz bei BTS: Drei Generationen arbeiten Hand in Hand

Bei BTS in Bassum sind Manfred, Mario und Marius Reetz Kollegen, nach Dienstschluss Familienmitglieder. Die drei Männer sind damit eine absolute Seltenheit in der Lindenstadt.

Bassum - Von Luka Spahr. Kein Motor verlässt diese Werkstatt defekt. Egal ob Rasenmäher oder Panzer. Das ist die Einstellung, mit der Manfred, Mario und Marius Reetz jeden Tag ihre Halle an der Bassumer Industriestraße aufschließen. Zugegeben, Panzer rollen bei der Firma BTS nicht über den Hof. Aber praktisch alles andere: Autos, Sattelschlepper, Radlader, Traktoren, Rasenmäher und auch die ein oder andere Motorsäge wird an der Werkbank der Familie auseinandergenommen. Mit nunmehr drei Generationen arbeiten die Männer in dem Familienbetrieb, den Senior Manfred im Jahr 2000 gegründet hat. Eine Seltenheit in Bassum. Genau wie es kein Zufall ist, dass die Vornamen der drei alle mit „Ma“ anfangen, schien es auch vorbestimmt, dass alle dieselbe Berufung finden. „Das liegt in den Genen“, erklärt sich Manfred Reetz das Familiengeschäft und lacht.

Gemeinsam mit seinem Sohn Mario arbeitete er lange Zeit bei der Firma Heinrich Wessels, bis diese 1998 Konkurs anmelden musste. Rund 35 Jahre hatte Manfred Reetz dort als Meister im Reparaturbetrieb gearbeitet. Wie heute auch bei BTS wurde damals bei dem Betrieb beinahe alles repariert, was einen Motor hat. Nachdem das Insolvenzverfahren abgeschlossen war, traf der Senior eine Entscheidung, die im Nachhinein nicht nur das Leben seines Sohnes, sondern auch das seines Enkels Marius beeinflussen sollte. Er übernahm das Reparaturgeschäft der ehemaligen Firma Wessels und gründete BTS.

Meinungsverschiedenheit führt zu Aufspaltung

Nach einer Meinungsverschiedenheit mit dem Miteigentümer spaltete sich der Betrieb auf. Fortan gab es BTS (Bohrmaschinen, Technik und Service) und BTS (Bassum Tief- und Straßenbau).

Beide Unternehmen haben sich bis heute gehalten. Nur das Manfred mit seinem Sohn und seinem Enkel heute weit mehr als Bohrmaschinen repariert. Zusätzlich zum Reparaturgeschäft kam schließlich ein Mietservice für Baumaschinen, Bohrmaschinen und Co. hinzu. Und das, um es mit den Worten von Manfred Reetz zu sagen, „boomt“.

Seit 2000 steigt bei BTS die Kundenzahl. Darunter befinden sich nicht nur Betriebe aus Bassum, sondern auch aus Bremen, Achim, Sulingen und Diepholz.

„Der Kreis ist schon ziemlich groß geworden“, freut sich der Firmengründer. Als Grund macht er hierfür unter anderem aus, dass es vor Ort kaum Konkurrenz gebe, da diese sich in die Städte zurückgezogen habe. Heute haben er und seine Firma, bei der auch seine Schwiegertochter arbeitet, einen Fuhrpark von rund 40 Fahrzeugen im Angebot. Besonders gefragt seien dabei Klein-Bagger und Radlader – auch für Privatpersonen –, so Manfred Reetz. Das Kerngeschäft seien aber nach wie vor die Reparaturarbeiten.

Heutige Form von BTS nicht selbstverständlich

Dass es BTS heute in dieser Form gibt, war dabei nicht selbstverständlich. Eigentlich wollte der gebürtige Bassumer damals in den Kohle-Bergbau. Als er dort nach ein paar Tagen aber bei einer Untersuchung gesehen habe, wie stark die Männer husten, habe er sich gesagt: „Ne, das ist nichts für mich.“ Dann habe er auf einem Rundgang durch den Kohlebetrieb die Schlosserei gesehen. Da habe es sofort gefunkt. „Das ist meine Arbeit. Das ist genau das, was ich will“, habe er damals gedacht. Einer Schlosser-Lehre beim Syker Maschinenbau und einem kurzen Aufenthalt bei der Bundeswehr folgte die Anstellung bei Wessels.

Die Begeisterung für seinen Job sprang schließlich auch auf seinen Sohn Mario über, der auch schon immer gerne mit den Händen gearbeitet hat, wie er sich heute erinnert. Und, so wollten es die Gene, auch bei Enkel Marius sieht es nicht anders aus. „Ich bin damit groß geworden“, erzählt der junge Mann, der gerade seinen Meister im Bereich Landbau NFZ (Nutzfahrzeuge) gemacht hat.

Während andere mit kleinen Plastik-Radladern gespielt hätten, habe er sehr früh auf einem richtigen gesessen. Für ihn sei nie etwas anderes in Frage gekommen. Einen kleinen Abstecher ins Ausland habe es mal gegeben, so Marius Reetz. Dann sei er aber zurückgekommen zum familiären Betrieb. Eine Firma, die in Zukunft in der dritten Generation geführt wird, das nennt Marius ein „Privileg“. „Zuhause ist es am schönsten“, sagt er und grinst.

Senior tritt kürzer, Enkel startet durch

Während sich der Senior in den nächsten Jahren zurückziehen will und sein Sohn Mario übernimmt, wird Marius schon auf seine Zukunft vorbereitet. Wie sein Vater soll auch er sich als Fachkraft für Arbeitssicherheit qualifizieren. Schon heute bringt er aber auch Wissen mit, das sein Großvater damals noch nicht hatte. Gerade die Elektronik habe sich geändert, so der Betriebsälteste. Dann wird er plötzlich ernst. Auch die Wegwerfgesellschaft ärgere ihn. „Das hat sich gewaltig geändert.“ Wurden damals noch Teile repariert, können sie heute oft nur noch ausgetauscht werden. „Uns ist das nicht recht. Wir würden gerne reparieren“, so Manfred Reetz.

Wird es seinen Beruf also in Zukunft nicht mehr geben? Nicht unbedingt, stellt er klar. „Wir fühlen uns eigentlich hauptsächlich in unserer Berufsehre gekränkt. Man muss nicht alles wegwerfen.“

Und noch eine Sache macht ihm Sorgen: Wie viele andere Betriebe auch, merke BTS den Fachkräftemangel. Es sei schwer, qualifiziertes Personal zu finden. Ein paar weitere Mitarbeiter gebe es noch in der Firma. Diese würden mittlerweile sogar „zur Familie“ gehören, fügt sein Sohn hinzu.

Mario Reetz: „Je komplizierter, desto besser“

Gibt es denn auch eine gute Entwicklung? Da beginnt der Senior zu strahlen. Das Internet. Man könne nicht nur alles nachgucken, sondern auch alle Teile dort bestellen. Damals habe das nur aufwendig über Bücher und Telefon funktioniert. „Heute geht alles schneller“, sagt Manfred Reetz. Irgendwann habe er aber aufgehört, sich über die neusten Entwicklungen zu informieren. Vielleicht gilt deshalb heute auch sein größtes Interesse den Oldtimern. „Opa macht die Oldies“, sagt sein Enkel Marius grinsend.

Während Mario für sich angibt „Je komplizierter, desto besser“, ist es bei dem Junior vor allem die Arbeit außerhalb der Halle, die ihn begeistert. Irgendwo im nirgendwo, das sei sein „Steckenpferd“.

Spezialisieren möchte sich die breit aufgestellte Firma jedoch auch in Zukunft nicht. Gerade das „Alles-in-eins“-Angebot sei bei BTS, die auch TÜV-Prüfungen für Autos und einen Reifenservice anbietet, beliebt.

Senior Manfred überlässt seinen Erben in einigen Jahren einen gesunden Betrieb. Und dann? Wird er sich vollends zurückziehen? Da muss er lachen. Ganz wegbleiben werde er nicht. Er werde immer mal vorbeischauen. Im Notfall auch die Beete auf dem Gelände machen. Denn, so Reetz: „Wie sagt man heute? Das ist mein Baby.“