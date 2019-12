Bassumer Fanclub bewegt FC Bayern zu Spende für Kinderhospiz

Bassum – Dem FC-Bayern-Fanclub „Bassum On Tour“ ist es zu verdanken, dass das Kinderhospiz Löwenherz 3 000 Euro erhalten hat. Spender ist der deutsche Fußballrekordmeister. Das bestätigt das Kinderhospiz auf Anfrage.

Auf Einladung des befreundeten Fanclubs „Die Preußen“ nahm die Bassumer Fangemeinschaft kürzlich an einem Treffen in Ostbevern teil, dem auch der neugewählte FC-Bayern-Präsident Herbert Hainer beiwohnte.

Doch bevor es so weit war, fuhren Bianca Rehberg, erste Vorsitzende von „Bassum On Tour“, sowie Jochen Abram, dritter Vorsitzender, nach Syke. Dort besorgten sie sich ein Prospekt und einen Flyer vom Kinderhospiz Löwenherz. Beides legten sie einem Brief bei, den sie Hainer überreichen wollten.

Insgesamt zehn Mitglieder des Fanclubs nahmen an der Fahrt ins Münsterland teil. Dort habe sich Hainer laut Pressemitteilung viel Zeit für die zahlreichen Fans genommen. Er beantwortete Fragen, gab Autogramme und „kurz bevor die Veranstaltung zu Ende war, überreichten wir ihm den Brief. Er hat ihn wohl sofort gelesen, denn nur einen Tag später wurde schon eine Rückantwort aufgesetzt“, schreibt Bianca Rehberg. Der Präsident habe versprochen, die Bitte an die zuständige Stelle (FC Bayern Hilfe, Verein zur Unterstützung unschuldig in Not geratener Personen, Anm. d. Red.) weiterzuleiten.

Und damit hat er Wort gehalten. „Vor einigen Tagen haben wir eine Spende in Höhe von 3 000 Euro vom FC Bayern München durch den FC Bayern Hilfe erhalten“, schreibt Löwenherz-Pressereferent Lars Kattner auf Anfrage. „Über dieses vorgezogene Weihnachtsgeschenk vom Bassumer Bayern-Fanclub und dem Rekordmeister haben wir uns sehr gefreut.“