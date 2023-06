Wachstumspläne für Schorlingborstel

Von: Fabian Pieper

Schorlingborstel soll wachsen. Der Bassumer Bauausschuss diskutierte am Donnerstag über die Pläne. © Jens Büttner/dpa

Bassumer Bauausschuss ist uneins. Befürworter setzten sich aber durch.

Bassum – Darf Schorlingborstel im südlichen Bereich wachsen? Dieser Frage hat sich am Donnerstagabend der Ausschuss für Stadtentwicklung der Stadt Bassum ausführlich gewidmet. Das Gremium zeigte sich geteilter Meinung, es kam zur Kampfabstimmung – mit dem nur knapp besseren Ende für die Befürworter einer Vergrößerung.

Zu denen gehört auch Hermuth Straßburg. Klar, er ist ja auch Ortsvorsteher von Schorlingborstel und hatte die Angelegenheit durch einen Mitte April eingereichten Antrag überhaupt erst ins Rollen gebracht. Deshalb hielt der Fraktionsvorsitzende vom Bürger-Block ein Plädoyer für seine Sache. „Uns gehen die Leute aus“, sagte er mit Blick auf die Einwohnerzahlen der nur knapp mehr als 100 Einwohner zählenden Ortschaft. Deshalb bat er um die Schaffung von „Möglichkeiten, junge Leute im Dorf zu lassen und auch den Zuzug von außen zu ermöglichen“.

5300 Quadratmeter gegenüber den Hausnummern 19 bis 28

Konkret geht es um eine rund 5 300 Quadratmeter große und annähernd dreieckige landwirtschaftliche Fläche an der Dorfstraße, den Hausnummern 19 bis 28 gegenüberliegend. „Ich glaube“, warb Straßburg, „dass das eine passende Stelle ist.“ Dort seien durch bereits vorhandene Gas-, Strom-, Wasser- und Internet-Leitungen unkomplizierte Erschließungsmöglichkeiten gegeben. Zudem gebe es bereits konkrete Anfragen nach Bauland.

Einen ersten scharfen Kritiker fand Straßburg in Dr. Christoph Lanzendörfer (SPD). Der trug im Schulungsraum im Bramstedter Feuerwehrhaus gleich mehrere Argumente gegen das Projekt vor: Dort jetzt zu bauen, das bedeute „Druck, irgendwann auch auf der anderen Seite zu bauen“. Er warnte zudem davor, dass ein Beschluss im Rat die Preise für das Grundstück in die Höhe schießen lassen würde. Seine Parteigenossin Helma Schöpe sah das ähnlich: „Was mich am meisten stört, ist, dass der Steuerzahler dafür aufkommt und ein Landwirt sich daran bereichert.“ Dr. Christiane Weitzel (Grüne) störte sich am Flächenverbrauch und der Versiegelung.

Grüne und SPD sehen das Vorhaben kritisch

Die Kosten stellen für Dr. Jürgen Falck (Bürger-Block) zwar einen „kleinen Beigeschmack“ dar, doch er sah auch die Chance für Schorlingborstel, sich zu entwickeln. Fünf Häuser mehr, das sei für ihn ein „gesundes Wachstum“. Birgit Kattau teilte diese Meinung. Sie wisse, „wie wichtig das für die Ortschaften ist“, zumal Wohnraum gebraucht werde. Kodjovi Kougblenou (Gemeinsam für Bassum) urteilte positiv über die Perspektive, dass sich dort dann junge Leute ansiedeln könnten.

Irgendwann waren sämtliche Standpunkte klargestellt, alle Argumente ausgetauscht. Der Ausschussvorsitzende André Bartels bat zur Abstimmung über die Änderung des Flächennutzungsplanes und den Aufstellungsbeschluss eines Bebauungsplanes. Das Ergebnis fiel denkbar knapp aus: Vier Mitglieder stimmten dagegen, fünf dafür, zwei Volksvertreter enthielten sich – möglich, dass es in zwei Wochen auch im Rat zu einer knappen Entscheidung kommen könnte.

Einig: BBM-Baumarkt in Bassum darf sich vergrößern

Es sollte allerdings das einzige Reizthema an diesem Abend bleiben. Die Pläne für das neue Gemeindehaus der Love-n-Care Ministries in Bramstedt wurden zur erneuten öffentlichen Auslegung einstimmig empfohlen. Zudem nickte das Gremium die Änderung der Bebauungspläne einstimmig ab, die der Vereinigten Deutschen Missionshilfe an der Bremer Straße und dem BBM-Baumarkt im Industriegebiet eine Vergrößerung an Ort und Stelle ermöglichen sollen. In die Einstimmigkeit mischte sich aber auch eine melancholische Stimme, und zwar die von Christiane Weitzel. „Ich finde es bedauerlich“, erinnerte sie an das offensichtlich damit verbundene Schicksal des Blumencenters, „dass das auf Kosten von Wiesmoor geht.“