Die wunderbare Welt der Piazzetta

Die neunte Piazzetta hat am vergangenen Wochenende ihre treuen Fans auf die Straßen in Bassum gelockt. Anmutige Akrobaten, pfiffige Jongleure, Komiker und Hochseilartisten bescherten den Besuchern ein buntes Rahmenprogramm.

Bassum - Wenn Männer in Unterhose auf der Straße stehen, sich ein Kondom durch die Nase ziehen und arschwackelnd mit Konfetti schmeißen, ohne, dass die Polizei einschreitet, dann ist in Bassum wieder Straßentheater. Piazzetta, die neunte ist an diesem Wochenende angesagt. Keine leichte Aufgabe für die Künstler, die Gunst der Besucher zu gewinnen. Denn schließlich sind die meisten treue Fans. Heißt: Sie sind von der ersten Stunde an mit dabei und haben dementsprechend in den vergangenen Jahren viel gesehen: anmutige Akrobaten, pfiffige Jongleure, die besten Komiker und Hochseilartisten der Extraklasse.

Dass auch beim neunten Mal echte Profis auf der Bühne stehen, wird dem Besucher gleich in den ersten Minuten klar – Herr Hundertpfund weiß, sein Publikum zu überraschen. Der Ton macht eben die Musik. Als Ersatz für einen erkrankten Kollegen kurzfristig verpflichtet, hat er nur wenig Lust und macht aus seiner Abneigung keinen Hehl: „Bringen wir den Scheiß hinter uns.“

Piazzetta: Die Welt der Akrobatik - Teil 1 Bei der Piazzetta in Bassum ist für jeden Geschmack etwas dabei. © Jantje Ehlers Bei der Piazzetta in Bassum ist für jeden Geschmack etwas dabei. © Jantje Ehlers Bei der Piazzetta in Bassum ist für jeden Geschmack etwas dabei. © Jantje Ehlers Bei der Piazzetta in Bassum ist für jeden Geschmack etwas dabei. © Jantje Ehlers Bei der Piazzetta in Bassum ist für jeden Geschmack etwas dabei. © Jantje Ehlers Bei der Piazzetta in Bassum ist für jeden Geschmack etwas dabei. © Jantje Ehlers Bei der Piazzetta in Bassum ist für jeden Geschmack etwas dabei. © Jantje Ehlers Bei der Piazzetta in Bassum ist für jeden Geschmack etwas dabei. © Jantje Ehlers Bei der Piazzetta in Bassum ist für jeden Geschmack etwas dabei. © Jantje Ehlers Bei der Piazzetta in Bassum ist für jeden Geschmack etwas dabei. © Jantje Ehlers Bei der Piazzetta in Bassum ist für jeden Geschmack etwas dabei. © Jantje Ehlers Bei der Piazzetta in Bassum ist für jeden Geschmack etwas dabei. © Jantje Ehlers Bei der Piazzetta in Bassum ist für jeden Geschmack etwas dabei. © Jantje Ehlers Bei der Piazzetta in Bassum ist für jeden Geschmack etwas dabei. © Jantje Ehlers Bei der Piazzetta in Bassum ist für jeden Geschmack etwas dabei. © Jantje Ehlers Bei der Piazzetta in Bassum ist für jeden Geschmack etwas dabei. © Jantje Ehlers Bei der Piazzetta in Bassum ist für jeden Geschmack etwas dabei. © Jantje Ehlers Bei der Piazzetta in Bassum ist für jeden Geschmack etwas dabei. © Jantje Ehlers Bei der Piazzetta in Bassum ist für jeden Geschmack etwas dabei. © Jantje Ehlers Bei der Piazzetta in Bassum ist für jeden Geschmack etwas dabei. © Jantje Ehlers Bei der Piazzetta in Bassum ist für jeden Geschmack etwas dabei. © Jantje Ehlers Bei der Piazzetta in Bassum ist für jeden Geschmack etwas dabei. © Jantje Ehlers Bei der Piazzetta in Bassum ist für jeden Geschmack etwas dabei. © Jantje Ehlers Bei der Piazzetta in Bassum ist für jeden Geschmack etwas dabei. © Jantje Ehlers Bei der Piazzetta in Bassum ist für jeden Geschmack etwas dabei. © Jantje Ehlers Bei der Piazzetta in Bassum ist für jeden Geschmack etwas dabei. © Jantje Ehlers Bei der Piazzetta in Bassum ist für jeden Geschmack etwas dabei. © Jantje Ehlers Bei der Piazzetta in Bassum ist für jeden Geschmack etwas dabei. © Jantje Ehlers Bei der Piazzetta in Bassum ist für jeden Geschmack etwas dabei. © Jantje Ehlers Bei der Piazzetta in Bassum ist für jeden Geschmack etwas dabei. © Jantje Ehlers Bei der Piazzetta in Bassum ist für jeden Geschmack etwas dabei. © Jantje Ehlers Bei der Piazzetta in Bassum ist für jeden Geschmack etwas dabei. © Jantje Ehlers Bei der Piazzetta in Bassum ist für jeden Geschmack etwas dabei. © Jantje Ehlers Bei der Piazzetta in Bassum ist für jeden Geschmack etwas dabei. © Jantje Ehlers Bei der Piazzetta in Bassum ist für jeden Geschmack etwas dabei. © Jantje Ehlers Bei der Piazzetta in Bassum ist für jeden Geschmack etwas dabei. © Jantje Ehlers Bei der Piazzetta in Bassum ist für jeden Geschmack etwas dabei. © Jantje Ehlers Bei der Piazzetta in Bassum ist für jeden Geschmack etwas dabei. © Jantje Ehlers Bei der Piazzetta in Bassum ist für jeden Geschmack etwas dabei. © Jantje Ehlers Bei der Piazzetta in Bassum ist für jeden Geschmack etwas dabei. © Jantje Ehlers Bei der Piazzetta in Bassum ist für jeden Geschmack etwas dabei. © Jantje Ehlers Bei der Piazzetta in Bassum ist für jeden Geschmack etwas dabei. © Jantje Ehlers Bei der Piazzetta in Bassum ist für jeden Geschmack etwas dabei. © Jantje Ehlers Bei der Piazzetta in Bassum ist für jeden Geschmack etwas dabei. © Jantje Ehlers Bei der Piazzetta in Bassum ist für jeden Geschmack etwas dabei. © Jantje Ehlers Bei der Piazzetta in Bassum ist für jeden Geschmack etwas dabei. © Jantje Ehlers Bei der Piazzetta in Bassum ist für jeden Geschmack etwas dabei. © Jantje Ehlers Bei der Piazzetta in Bassum ist für jeden Geschmack etwas dabei. © Jantje Ehlers Bei der Piazzetta in Bassum ist für jeden Geschmack etwas dabei. © Jantje Ehlers Bei der Piazzetta in Bassum ist für jeden Geschmack etwas dabei. © Jantje Ehlers Bei der Piazzetta in Bassum ist für jeden Geschmack etwas dabei. © Jantje Ehlers Bei der Piazzetta in Bassum ist für jeden Geschmack etwas dabei. © Jantje Ehlers Bei der Piazzetta in Bassum ist für jeden Geschmack etwas dabei. © Jantje Ehlers Bei der Piazzetta in Bassum ist für jeden Geschmack etwas dabei. © Jantje Ehlers Bei der Piazzetta in Bassum ist für jeden Geschmack etwas dabei. © Jantje Ehlers Bei der Piazzetta in Bassum ist für jeden Geschmack etwas dabei. © Jantje Ehlers Bei der Piazzetta in Bassum ist für jeden Geschmack etwas dabei. © Jantje Ehlers Bei der Piazzetta in Bassum ist für jeden Geschmack etwas dabei. © Jantje Ehlers Bei der Piazzetta in Bassum ist für jeden Geschmack etwas dabei. © Jantje Ehlers Bei der Piazzetta in Bassum ist für jeden Geschmack etwas dabei. © Jantje Ehlers Bei der Piazzetta in Bassum ist für jeden Geschmack etwas dabei. © Jantje Ehlers Bei der Piazzetta in Bassum ist für jeden Geschmack etwas dabei. © Jantje Ehlers Bei der Piazzetta in Bassum ist für jeden Geschmack etwas dabei. © Jantje Ehlers Bei der Piazzetta in Bassum ist für jeden Geschmack etwas dabei. © Jantje Ehlers Bei der Piazzetta in Bassum ist für jeden Geschmack etwas dabei. © Jantje Ehlers Bei der Piazzetta in Bassum ist für jeden Geschmack etwas dabei. © Jantje Ehlers Bei der Piazzetta in Bassum ist für jeden Geschmack etwas dabei. © Jantje Ehlers Bei der Piazzetta in Bassum ist für jeden Geschmack etwas dabei. © Jantje Ehlers Bei der Piazzetta in Bassum ist für jeden Geschmack etwas dabei. © Jantje Ehlers Bei der Piazzetta in Bassum ist für jeden Geschmack etwas dabei. © Jantje Ehlers Bei der Piazzetta in Bassum ist für jeden Geschmack etwas dabei. © Jantje Ehlers Bei der Piazzetta in Bassum ist für jeden Geschmack etwas dabei. © Jantje Ehlers Bei der Piazzetta in Bassum ist für jeden Geschmack etwas dabei. © Ja ntje Ehlers Bei der Piazzetta in Bassum ist für jeden Geschmack etwas dabei. © Jantje Ehlers Bei der Piazzetta in Bassum ist für jeden Geschmack etwas dabei. © Jantje Ehlers Bei der Piazzetta in Bassum ist für jeden Geschmack etwas dabei. © Jantje Ehlers Bei der Piazzetta in Bassum ist für jeden Geschmack etwas dabei. © Jantje Ehlers Bei der Piazzetta in Bassum ist für jeden Geschmack etwas dabei. © Jantje Ehlers Bei der Piazzetta in Bassum ist für jeden Geschmack etwas dabei. © Jantje Ehlers Bei der Piazzetta in Bassum ist für jeden Geschmack etwas dabei. © Jantje Ehlers Bei der Piazzetta in Bassum ist für jeden Geschmack etwas dabei. © Jantje Ehlers Bei der Piazzetta in Bassum ist für jeden Geschmack etwas dabei. © Jantje Ehlers Bei der Piazzetta in Bassum ist für jeden Geschmack etwas dabei. © Jantje Ehlers Bei der Piazzetta in Bassum ist für jeden Geschmack etwas dabei. © Jantje Ehlers Bei der Piazzetta in Bassum ist für jeden Geschmack etwas dabei. © Jantje Ehlers Bei der Piazzetta in Bassum ist für jeden Geschmack etwas dabei. © Jantje Ehlers Bei der Piazzetta in Bassum ist für jeden Geschmack etwas dabei. © Jantje Ehlers Bei der Piazzetta in Bassum ist für jeden Geschmack etwas dabei. © Jantje Ehlers Bei der Piazzetta in Bassum ist für jeden Geschmack etwas dabei. © Jantje Ehlers Bei der Piazzetta in Bassum ist für jeden Geschmack etwas dabei. © Jantje Ehlers

Herr Hundertpfund ist richtig fies. Er stellt Kinder als Garderobenständer auf die Bühne, pflaumt das Publikum an, während er mit einem Teller jongliert und nennt gestandene Kerle „Bärbel“. Und nicht nur das: Er bringt sie dazu, sich in Unterwäsche zum Deppen zu machen. Das kommt an. Willkommen in der Piazzetta-Welt. Im Nu ist der stressige Morgen vergessen. Der Aufgabenzettel des Tages wird zur Nebensache. Viele Zuschauer vergessen sogar, das Geschehen wie sonst üblich mit ihrem Handy zu filmen. Das schafft eben nur Piazzetta, die Droge, den Moment zu genießen. Wie im Rausch vergehen die nächsten fünf Stunden. Die Zuschauertraube pilgert von Auftritt zu Auftritt. Wenn überhaupt, wird nur kurz auf dem Weg zum nächsten Spielort etwas gegessen. Man will ja nichts verpassen. „Musst Du aufs Klo?“, fragt die Mama den Filius. „Jetzt doch nicht!“

Vielseitigkeit im Fokus

Das Motto des Nachmittags ist nicht „Höher – schneller – weiter“, sondern „Erlebe die Vielseitigkeit“. Einige lachen Tränen über den Magier und seinen herrlich tollpatschigen Lehrling (L’aible Teatro). Andere amüsieren sich über die beiden Schirmjongleure Senmaru und Yuki aus Japan mit den fiepsigen Stimmen. Die nächsten staunen über die anmutige Artistik von Intrepidos aus Argentinien oder flippen dermaßen zu den Beats und Stunts von Air Blow aus, dass selbst die rechts daneben sitzende Ehefrau irritiert guckt.

Piazzetta: Die Welt der Akrobatik - Teil 2 Bei der Piazzetta in Bassum ist für jeden Geschmack etwas dabei. © Jantje Ehlers Bei der Piazzetta in Bassum ist für jeden Geschmack etwas dabei. © Jantje Ehlers Bei der Piazzetta in Bassum ist für jeden Geschmack etwas dabei. © Jantje Ehlers Bei der Piazzetta in Bassum ist für jeden Geschmack etwas dabei. © Jantje Ehlers Bei der Piazzetta in Bassum ist für jeden Geschmack etwas dabei. © Jantje Ehlers Bei der Piazzetta in Bassum ist für jeden Geschmack etwas dabei. © Jantje Ehlers Bei der Piazzetta in Bassum ist für jeden Geschmack etwas dabei. © Jantje Ehlers Bei der Piazzetta in Bassum ist für jeden Geschmack etwas dabei. © Jantje Ehlers Bei der Piazzetta in Bassum ist für jeden Geschmack etwas dabei. © Jantje Ehlers Bei der Piazzetta in Bassum ist für jeden Geschmack etwas dabei. © Jantje Ehlers Bei der Piazzetta in Bassum ist für jeden Geschmack etwas dabei. © Jantje Ehlers Bei der Piazzetta in Bassum ist für jeden Geschmack etwas dabei. © Jantje Ehlers Bei der Piazzetta in Bassum ist für jeden Geschmack etwas dabei. © Jantje Ehlers Bei der Piazzetta in Bassum ist für jeden Geschmack etwas dabei. © Jantje Ehlers Bei der Piazzetta in Bassum ist für jeden Geschmack etwas dabei. © Jantje Ehlers Bei der Piazzetta in Bassum ist für jeden Geschmack etwas dabei. © Jantje Ehlers Bei der Piazzetta in Bassum ist für jeden Geschmack etwas dabei. © Jantje Ehlers Bei der Piazzetta in Bassum ist für jeden Geschmack etwas dabei. © Jantje Ehlers Bei der Piazzetta in Bassum ist für jeden Geschmack etwas dabei. © Jantje Ehlers Bei der Piazzetta in Bassum ist für jeden Geschmack etwas dabei. © Jantje Ehlers Bei der Piazzetta in Bassum ist für jeden Geschmack etwas dabei. © Jantje Ehlers Bei der Piazzetta in Bassum ist für jeden Geschmack etwas dabei. © Jantje Ehlers Bei der Piazzetta in Bassum ist für jeden Geschmack etwas dabei. © Jantje Ehlers Bei der Piazzetta in Bassum ist für jeden Geschmack etwas dabei. © Jantje Ehlers Bei der Piazzetta in Bassum ist für jeden Geschmack etwas dabei. © Jantje Ehlers Bei der Piazzetta in Bassum ist für jeden Geschmack etwas dabei. © Jantje Ehlers Bei der Piazzetta in Bassum ist für jeden Geschmack etwas dabei. © Jantje Ehlers Bei der Piazzetta in Bassum ist für jeden Geschmack etwas dabei. © Jantje Ehlers Bei der Piazzetta in Bassum ist für jeden Geschmack etwas dabei. © Jantje Ehlers Bei der Piazzetta in Bassum ist für jeden Geschmack etwas dabei. © Jantje Ehlers Bei der Piazzetta in Bassum ist für jeden Geschmack etwas dabei. © Jantje Ehlers Bei der Piazzetta in Bassum ist für jeden Geschmack etwas dabei. © Jantje Ehlers Bei der Piazzetta in Bassum ist für jeden Geschmack etwas dabei. © Jantje Ehlers Bei der Piazzetta in Bassum ist für jeden Geschmack etwas dabei. © Jantje Ehlers Bei der Piazzetta in Bassum ist für jeden Geschmack etwas dabei. © Jantje Ehlers Bei der Piazzetta in Bassum ist für jeden Geschmack etwas dabei. © Jan tje Ehlers Bei der Piazzetta in Bassum ist für jeden Geschmack etwas dabei. © Jantje Ehlers Bei der Piazzetta in Bassum ist für jeden Geschmack etwas dabei. © Jantje Ehlers Bei der Piazzetta in Bassum ist für jeden Geschmack etwas dabei. © Jantje Ehlers Bei der Piazzetta in Bassum ist für jeden Geschmack etwas dabei. © Jantje Ehlers Bei der Piazzetta in Bassum ist für jeden Geschmack etwas dabei. © Jantje Ehlers Bei der Piazzetta in Bassum ist für jeden Geschmack etwas dabei. © Jantje Ehlers Bei der Piazzetta in Bassum ist für jeden Geschmack etwas dabei. © Jantje Ehlers Bei der Piazzetta in Bassum ist für jeden Geschmack etwas dabei. © Jantje Ehlers Bei der Piazzetta in Bassum ist für jeden Geschmack etwas dabei. © Jantje Ehlers Bei der Piazzetta in Bassum ist für jeden Geschmack etwas dabei. © Jantje Ehlers Bei der Piazzetta in Bassum ist für jeden Geschmack etwas dabei. © Jantje Ehlers Bei der Piazzetta in Bassum ist für jeden Geschmack etwas dabei. © Jantje Ehlers Bei der Piazzetta in Bassum ist für jeden Geschmack etwas dabei. © Jantje Ehlers Bei der Piazzetta in Bassum ist für jeden Geschmack etwas dabei. © Jantje Ehlers Bei der Piazzetta in Bassum ist für jeden Geschmack etwas dabei. © Jantje Ehlers Bei der Piazzetta in Bassum ist für jeden Geschmack etwas dabei. © Jantje Ehlers Bei der Piazzetta in Bassum ist für jeden Geschmack etwas dabei. © Jantje Ehlers Bei der Piazzetta in Bassum ist für jeden Geschmack etwas dabei. © Jantje Ehlers Bei der Piazzetta in Bassum ist für jeden Geschmack etwas dabei. © Jantje Ehlers Bei der Piazzetta in Bassum ist für jeden Geschmack etwas dabei. © Jantje Ehlers Bei der Piazzetta in Bassum ist für jeden Geschmack etwas dabei. © Jantje Ehlers Bei der Piazzetta in Bassum ist für jeden Geschmack etwas dabei. © Jantje Ehlers Bei der Piazzetta in Bassum ist für jeden Geschmack etwas dabei. © Jantje Ehlers Bei der Piazzetta in Bassum ist für jeden Geschmack etwas dabei. © Jantje Ehlers Bei der Piazzetta in Bassum ist für jeden Geschmack etwas dabei. © Jantje Ehlers Bei der Piazzetta in Bassum ist für jeden Geschmack etwas dabei. © Jantje Ehlers Bei der Piazzetta in Bassum ist für jeden Geschmack etwas dabei. © Jantje Ehlers Bei der Piazzetta in Bassum ist für jeden Geschmack etwas dabei. © Jantje Ehlers Bei der Piazzetta in Bassum ist für jeden Geschmack etwas dabei. © Jantje Ehlers Bei der Piazzetta in Bassum ist für jeden Geschmack etwas dabei. © Jantje Ehlers Bei der Piazzetta in Bassum ist für jeden Geschmack etwas dabei. © Jantje Ehlers Bei der Piazzetta in Bassum ist für jeden Geschmack etwas dabei. © Jantje Ehlers Bei der Piazzetta in Bassum ist für jeden Geschmack etwas dabei. © Jantje Ehlers Bei der Piazzetta in Bassum ist für jeden Geschmack etwas dabei. © Jantje Ehlers Bei der Piazzetta in Bassum ist für jeden Geschmack etwas dabei. © Jantje Ehlers Bei der Piazzetta in Bassum ist für jeden Geschmack etwas dabei. © Jantje Ehlers Bei der Piazzetta in Bassum ist für jeden Geschmack etwas dabei. © Jantje Ehlers Bei der Piazzetta in Bassum ist für jeden Geschmack etwas dabei. © Jantje Ehlers Bei der Piazzetta in Bassum ist für jeden Geschmack etwas dabei. © Jantje Ehlers Bei der Piazzetta in Bassum ist für jeden Geschmack etwas dabei. © Jantje Ehlers Bei der Piazzetta in Bassum ist für jeden Geschmack etwas dabei. © Jantje Ehlers Bei der Piazzetta in Bassum ist für jeden Geschmack etwas dabei. © Jantje Ehlers Bei der Piazzetta in Bassum ist für jeden Geschmack etwas dabei. © Jantje Ehlers Bei der Piazzetta in Bassum ist für jeden Geschmack etwas dabei. © Jantje Ehlers Bei der Piazzetta in Bassum ist für jeden Geschmack etwas dabei. © Jantje Ehlers Bei der Piazzetta in Bassum ist für jeden Geschmack etwas dabei. © Jantje Ehlers Bei der Piazzetta in Bassum ist für jeden Geschmack etwas dabei. © Jantje Ehlers Bei der Piazzetta in Bassum ist für jeden Geschmack etwas dabei. © Jantje Ehlers Bei der Piazzetta in Bassum ist für jeden Geschmack etwas dabei. © Jantje Ehler s Bei der Piazzetta in Bassum ist für jeden Geschmack etwas dabei. © Jantje Ehlers

Die Künstler schaffen es, Emotionen zu wecken. Und sie verstehen es, ihre Zuschauer miteinzubinden. Sie werden Teil des Theaters – sie rufen, klatschen und wedeln mit den Armen. Und das Beste: Sie genießen es. „Guck doch mal, wie schön es hier auf der Bühne ist“, sagt Herr Hundertpfund am Ende seiner Show zu „Bärbel“, während das Publikum sie hochleben lässt. „Die sehen nur zwei Bekloppte auf der Bühne, wir sehen ganz viele.“

Künstler nehmen keinen Eintritt

So geht viel zu schnell ein wunderbarer Nachmittag zu Ende. „Was für ein Tag“, sagt ein Vater zu seiner Tochter, die erschöpft, aber mit einem Lächeln im Gesicht, in seine Arme sinkt.

Bleibt zu hoffen, dass am Ende des Festivals auch die Künstler Grund zum Lächeln haben. Sie nehmen für ihre Show keinen Eintritt, sondern lassen den Hut rumgehen. Es wäre doch schade, wenn es heißen würde, dass Bassum knauserig ist. Piazzetta, die zehnte – ein absolutes Muss!