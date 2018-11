Vortrag über Hochsensibilität in der Casa Vida 

„Es ist so, als ob das Gehirn glüht“

Lidia Schladt (links) und Alexandra Thoese wollen über Hochsensibilität aufklären.

Bassum - Von Julia Kreykenbohm. Wenn Susanne morgens ins Büro kommt, merkt sie gleich, ohne das ein Kollege etwas sagt oder tut: schlechte Stimmung. Sofort wird auch ihre Laune gedämpft. Sie will ihre Aufgabe beginnen, doch das Telefon klingelt, E-Mails müssen beantwortet werden und nebenbei kommt laufend der Chef und stellt Fragen. Susanne hat das Gefühl, ihr Kopf würde explodieren und sie will sich nur noch in einen stillen Raum zurückziehen. Alles zuviel. Nach der Arbeit ist sie so aufgeladen von Emotionen, dass sie kaum zur Ruhe kommt. Einfach abschalten, wie alle ihre lapidar raten, kann sie nicht. Den Feierabend verbringt sie allein in ihrer Wohnung, weil sie keinen Menschen mehr um sich herum erträgt.