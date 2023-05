Bassum: Vorschulkinder stellen sich der Rollerführerschein-Prüfung

Von: Fabian Pieper

Die Farben einer Verkehrsampel erklärt Anja Diekmann von der Verkehrswacht. © Fabian Pieper

120 Vorschüler aus Bassum haben sich am Rollerführerschein versucht. Den hat die Volksbank Syke gemeinsam mit der Verkehrswacht organisiert.

Bassum – Ampel-Rot bedeutet Stehen, das weiß jeder. Aber wie sieht es mit Gelb aus? Unter den Vorschülern der Bassumer Rentei-Kita herrscht offensichtliche Unklarheit. „Ein bisschen fahren?“, fragt ein Junge unsicher. Anja Diekmann lacht und erklärt, dass es bedeutet, sich bereitzuhalten. Die Kinder saugen diese Information aufmerksam auf. Schließlich stehen sie kurz vor einer wichtigen Prüfung: der Rollerführerschein-Prüfung.

Rollerführerschein in Bassum: Vorschüler müssen auf einen Hindernisparcours

Ihr stellen sich am Dienstag und Mittwoch, 23. und 24. Mai, rund 120 Vorschüler von Kindergärten aus ganz Bassum. In kleinen Gruppen von acht bis 14 Kindern erhalten sie von Anja Diekmann zunächst die Grundausstattung, die man als Tretrollerfahrer so benötigt: einen verkehrssicheren Roller und bei Bedarf auch einen Helm. Davon hat die Expertin der Verkehrswacht einen ganzen Anhänger voll mitgebracht. Außerdem im Gepäck hat sie Hindernisse, Hütchen, Kreide, Verkehrsschilder und eine Menge theoretisches Wissen.

Und bevor es an die Praxis geht, gilt es für die Kinder zunächst, ihre Roller und sich selber auf Verkehrstauglichkeit zu überprüfen. Hat der Roller eine Klingel? Funktioniert die Handbremse? Sitzt der Helm korrekt? Sind alle Fragen mit „ja“ beantwortet, geht es für die Vorschüler zunächst auf einen kreisrunden Kurs ohne Hindernisse. Dort sollen sich die Kinder motorisch an das Fahren mit dem Roller gewöhnen, erklärt Ines Müller, Erzieherin von der Kita Rentei. Gleichgewicht und Grobmotorik seien sehr wichtig, sagt sie.

Mit Schwung fahren die Kinder mit ihren Rollern über Hindernisse wie dieses Rüttelbrett. © Pieper, Fabian

Zustande gekommen ist die jährlich stattfindende Aktion auf Initiative der Volksbank Syke. Dagmar Finkmann, beim Geldinstitut für Marketing zuständig, erklärt die Hintergründe: „Unser Antrieb ist unser soziales Engagement in der Region“, sagt sie. Die Volksbank wolle ihren Beitrag leisten, „dass die Kinder ihre ersten Erfahrungen in Sachen Verkehrssicherheit sammeln“. Die Resonanz für das Projekt beschreibt sie als „sehr gut“.

Begeisterte Kinder beim Rollerführerschein der Verkehrswacht und Volksbank in Bassum

Besonders den Kindern ist die Begeisterung anzumerken. Denn nach der kurzen Eingewöhnungsrunde geht es endlich auf den Hindernisparcours. Der beginnt mit einem holprigen Rüttelbrett, das einen unebenen Untergrund simulieren soll. Anschließend müssen die Kinder auf einer festgelegten Strecke unter anderem im Slalom um Hütchen kurven, an einer Stop-Kreuzung vorschriftsgemäß anhalten – auch wenn weit und breit kein anderer Verkehrsteilnehmer zu sehen ist – und unfallfrei über kleine Wippen fahren. Immer und immer wieder üben sie diesen Ablauf, und von Mal zu Mal werden die Kinder merklich sicherer.

Dementsprechend fällt auch das zwischenzeitliche Urteil von Anja Diekmann aus. „Heute ist es durchweg positiv“, zeigt sie sich zufrieden. Die Kinder seien „aufmerksam, motorisch gut drauf und respektvoll“, sagt sie – und als hätte er es gehört, fährt der kleine Niklas mit seinem Roller in diesem Moment etwas zu schnell aus der Kurve heraus und landet im Grün am Volksbank-Parkplatz. Aber nichts passiert, er lacht und saust Sekunden später wieder über die Strecke.

Jeder Teilnehmer bekommt den Rollerführerschein in Bassum

Am Ende des Tages wird Niklas mit Gewissheit ein stolzer Besitzer des Rollerführerscheins sein. Denn das lässt Anja Diekmann zwinkernd durchblicken: „Wer mitmacht, der kriegt den Führerschein.“ Dagmar Finkmann ergänzt: „Es ist das zweite offizielle Dokument der Kinder – nach der Geburtsurkunde!“ Trotzdem seien, so Ines Müller, die Kinder vor der Prüfung am Ende der rund 40-minütigen Einheit zum Teil sehr nervös.

Da ist das Ding: Der Rollerführerschein ist das Objekt der Begierde der Vorschüler. © Pieper, Fabian

Ganz entspannt ist allerdings die sechsjährige Yve. „Ja, ich glaube, ich schaff das“, sagt sie nach kurzer Überlegung und grinst. Man müsse vor allem aufpassen, wenn man auf dem Rüttelbrett fährt, weiß sie bereits aus den Proberunden auf der Strecke. Was ihr am meisten Spaß gemacht hat? „Das mit den Kurven“, ruft sie begeistert. Dann reiht sie sich in die Schlange mit den anderen Kindern ein.

„Ich finde es schön“, zieht auch Ines Müller ein positives Fazit. „Für die Kinder ist es eine schöne Abwechslung.“ Im Hintergrund erklärt Anja Diekmann den Kindern noch einmal die Ampel. „Fahren!“, rufen einige von ihnen, als sie nach der Bedeutung der Farbe Grün fragt. Das ist dann auch der Startschuss zur Prüfung – die am Ende jedes Kind bestehen wird.