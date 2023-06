Bassum und Taff wollen Mädchen technische Berufe näherbringen

Von: Fabian Pieper

Lichterhäuser wie die beiden, die Christine Gaumann und Markus Tönjes in ihren Händen halten, können Mädchen am 1. August im Taff selber bauen. © Fabian Pieper

In technischen Berufen arbeiten nur vergleichsweise wenige Frauen. Deshalb hat Bassums Gleichstellungsbeauftragte Christine Gaumann gemeinsam mit der Ausbildungswerkstatt Taff ein Projekt auf die Beine gestellt, das Berührungsängste abbauen soll.

Bassum – Werkstätten sind in der Regel eine Männerdomäne. Diese Tatsache ist auch der Bassumer Gleichstellungsbeauftragten Christine Gaumann bekannt. Doch sie sagt auch: Das Interesse für technische Berufe ist bei Frauen und Mädchen vorhanden. Um dieses Interesse am Leben zu halten, hat Gaumann sich mit der Bassumer Ausbildungswerkstatt Taff zusammengetan.

Herausgekommen ist ein Projekttag am Dienstag, 1. August, an dem Mädchen und junge Frauen die Metallverarbeitung von ihrer praktischen Seite kennenlernen können.

Bei den Mint-Berufen gibt es zu wenige Frauen

„Der Anlass ist“, sagt die Gleichstellungsbeauftragte, „dass es in den Mint-Berufen wenig Frauen gibt – Branchen, in denen in der Regel gut bezahlt wird und in denen Fachkräfte fehlen.“ Mint, das steht für Unterrichts- und Studienfächer sowie Berufe aus den Bereichen Mathematik, Informatik, Naturwissenschaft und Technik. Gaumann bekomme immer wieder mit, „dass es Klischees gibt“, und dass Frauen „ungern in Berufe mit vielen Männern gehen“. Das möchte sie ändern.

In Markus Tönjes hat sie einen Mitstreiter gefunden. Er ist Ausbildungsleiter im Taff, das vor allem in metallverarbeitenden Berufen ausbildet. In manchen Azubi-Jahrgängen sei keine einzige Frau dabei, erzählt er. Im kommenden Ausbildungsjahr sei es gerade mal eine Frau unter 25 Männern. „Ich hätte gerne, dass die Quote deutlich höher ist“, sagt Tönjes, der aber nicht mit den Achseln zuckt, sondern stattdessen die Ärmel hochkrempelt, denn er weiß: „Die Mädchen müssen ihre eigenen Erfahrungen machen.“

Mädchen können es sich unverbindlich anschauen

Er sieht es als Auftrag des Taff, zu informieren. Deshalb kommt ihm die Idee Christine Gaumanns sehr gelegen. Sie selber sagt, dass es nicht ihr Ziel sei, „Mädchen in Männerberufe zu stecken. Es ist etwas, das man sich unverbindlich mal anschauen kann. Hier öffnen wir ein Fenster“.

Oder besser gesagt: Sie bauen ein ganzes Haus. Wortwörtlich. Denn als Projekt möchte Markus Tönjes mit den Teilnehmerinnen ein kleines Lichterhaus aus Blech bauen. Dorthinein könne man eine Kerze stellen, die dann für ein prächtiges Lichterspiel sorgen soll. „Das können die dann auch mit nach Hause nehmen“, sagt er. Gerade das ist laut Gaumann auch das Schöne am Handwerk: „Man sieht, was man gemacht hat.“

Das Angebot richtet sich an Mädchen und Frauen ab dem Fünftklässler-Alter, also ungefähr ab elf Jahren. Die Gruppe habe an dem Tag die Werkstatt ganz für sich allein, betont Gaumann. Anmeldungen nimmt die Stadt über die Webseite www.unser-ferienprogramm.de/bassum entgegen. Die Teilnahme kostet drei Euro, los geht es um 9 Uhr, ein Ende ist gegen 14 Uhr angepeilt.