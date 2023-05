50 Jahre Freundeskreis europäischer Partner in Bassum

Von: Gregor Hühne

Pflegen die Völkerfreundschaft: (v.l.) Johanna Block, Vorsitzende des Vereins Freundeskreis europäischer Partner, und Annette Lange, Geschäftsführerin desselben. © Gregor Hühne

Der Verein Freundeskreis europäischer Partner und die Stadt Bassum pflegen die Städtepartnerschaften mit Fresnay (Frankreich), Spilsby (Großbritannien) und Telsiai (Litauen). Der Verein feiert nun sein 50-jähriges Bestehen. Auch die Städtepartnerschaft mit der französischen Stadt Fresnay wird gefeiert. Zu einem offiziellen Empfang in der kommenden Woche erwarten die Gastgeber aus Bassum rund 100 geladene Gäste.

Bassum – Der Bassumer Freundeskreis europäischer Partner wird 50. Und weil Termine und Daten immer von den Menschen leben, die sie feiern, soll es in einem Empfang am Freitag, 19. Mai, eine Feierstunde mit rund 100 geladenen Gästen geben, wie die Verwaltung am Montag berichtete. Auch die Städtepartnerschaft zwischen der französischen Stadt Fresnay und Bassum wird gefeiert.

Bürgermeister Christian Porsch und Johanna Block, Vorsitzende des Vereins Freundeskreis europäischer Partner, freuen sich auf rund 20 Gäste aus Frankreich. Die übrigen Gäste sind Gastgeber aus Bassum, auch ehemalige, sowie Familien und Personen, die sich um den Austausch verdient gemacht haben. Die ausländischen Gäste sollen im Laufe der kommenden Woche in Bassum ankommen, und im Anschluss auf Gastfamilien verteilt werden. Außerdem erwartet die Stadt vier Gäste aus der englischen Partnerstadt Spilsby und fünf aus der litauischen Stadt Telsiai. Sie werden ebenfalls an den Feierlichkeiten teilnehmen.

Der Empfang stellt den offiziellen Teil des Besuchsprogramms durch die Stadt dar, sagt Johanna Block. Außerdem sei ein „typisch deutsches Spargelessen“ geplant. Daneben gebe es ein Rahmenprogramm mit den Gästen: Spazieren in Bassum, Besuch der Piazzetta, eine Führung durch das Stift sowie eine Fahrt nach Bremen. „Das ist ein Angebot“, sagt Johanna Block. „Die Familien wollen sich vielleicht Zeit nehmen, was anderes zu machen.“

Die Anfangsjahre Im Jahr 1967 entstanden im Rahmen des Schüleraustausches die ersten Kontakte zwischen Fresnay und Bassum. Am 25. Mai 1970 hat der Rat der Stadt Bassum beschlossen, mit der Stadt Fresnay-sur-Sarthe ein partnerschaftliches Verhältnis einzugehen, nachdem der damalige Bürgermeister Jean Riant aus Fresnay darum gebeten hatte. Die offizielle Partnerschaft wurde am 17. April 1972 begründet. Seither finden die Austausche in verschiedenen Bereichen statt. Besondere Bedeutung hat der persönliche Kontakt der Menschen erlangt.

Das Rahmenprogramm sei auch interessant für die Gäste aus Telsiai und Spilsby, anders als für Besucher, die seit 30 Jahren dabei sind, glaubt Johanna Block. Die Fülle eines Besuchsprogramms sei stets eine Gratwanderung, so Bürgermeister Christian Porsch. Ein Aspekt, den es zu bedenken gebe, sei die Verständigung. Mit Übersetzungsprogrammen sei das aber weniger problematisch als noch in früheren Zeiten. Dennoch stelle die Verständigung die Leute vor Herausforderungen.

In der Vergangenheit habe Corona „einen Dämpfer“ in die Austausche der Städte gebracht, sagt Johanna Block. Auch Annette Lange, Geschäftsführerin des Freundeskreises, freut sich, dass es nun wieder anläuft.

Bassum pflegt drei europäische Städtepartnerschaften mit Fresnay (Frankreich), Spilsby (Großbritannien) und Telsiai (Litauen).

Der Besuch zum 50-jährigen Bestehen der Partnerschaft mit Fresnay markiert nun den Auftakt für einen regelrechten Besuchsmarathon. Vom 8. bis 12. Juni kommt schon eine zweite Gruppe aus Frankreich nach Bassum. Es ist der Landwirte-Austausch.

Präsentteller aus dem Jahr 1972: Die Geschenke aus der französischen Stadt Fresnay stehen im Bassumer Rathaus im Büro von Bürgermeister Christian Porsch. © Christian Porsch

Für die Beherbergung der Gäste aus der Landwirtschaft sucht der Freundeskreis noch zwei Schlafplätze. Wer helfen möchte, wendet sich an Johanna Block unter Telefon 04245 / 564.

Zwar habe Johann Block eine kleine Sammlung mit Fotos „zusammen gebastelt“, wie sie sagt, aber eine richtige Chronik über die Städtepartnerschaft gebe es noch nicht. Lediglich in einer Broschüre von vor 30 Jahren sind die Anfänge der Partnerschaft festgehalten. Sie begann mit dem Austausch von Schülern, später der Sportvereine, der Freiwilligen Feuerwehr und Kirchenchöre.

„Die Freundschaft hat sich über Jahre entwickelt“, fasst Christian Porsch die Partnerschaft zusammen. „Völkerverständigung, Völkerfreundschaft und Europäische Integration sind durch kommunale Partnerschaften Vokalen der Kommunen geworden.“ Das schrieb der damalige Bürgermeister Helmut Zurmühlen zur 20-Jahr-Feier 1993. Er hoffte, die Beziehungen auszubauen und die Freundschaft aktiv zu pflegen.