Bassum: Umbau am Feuerwehrhaus in Nordwohlde beginnt

Von: Fabian Pieper

Die Umbaupläne für das Feuerwehrhaus in Nordwohlde zeigen Ortsbrandmeister Ralf Ebert (l.) und Bassums Erster Stadtrat Karsten Bödeker. © Fabian Pieper

Das Gerätehaus der Feuerwehr in Nordwohlde wird umgebaut. Für die Zeit des Umbaus zieht die Feuerwehr in ein Übergangsquartier um.

Nordwohlde – Am Mittwochnachmittag herrscht wuseliges Treiben im Gerätehaus der Freiwilligen Feuerwehr Nordwohlde-Stühren. Statt der Löschfahrzeuge stehen große Trecker in der Fahrzeughalle. Mit Teleskopgabeln fahren sie Kiste um Kiste die Ausrüstung der Wehr aus dem Gebäude raus. Gleichzeitig wuselt ein gutes Dutzend der Mitglieder in und um das Haus herum und packt zusammen, was nicht niet- und nagelfest ist. Die Feuerwehr Nordwohlde zieht um und macht damit Platz für den Umbau des Gerätehauses.

Feuerwehrhaus in Nordwohlde: Nur 14 Monate bis zur Baugenehmigung

Inmitten des Gewusels stehen zwei Männer und unterhalten sich angeregt. Es sind Ortsbrandmeister Ralf Ebert und Karsten Bödeker, Erster Stadtrat von Bassum. Dessen Vorgänger, Norbert Lyko, habe im November 2021 bei Ebert angerufen und ihm mitgeteilt, dass das im Feuerwehrbedarfsplan vorgesehene Bauprojekt vorgezogen wird. „Weil die Feuerwehr in Groß Ringmar noch nicht soweit ist“, erklärt Bödeker. 14 Monate später erhielt das Großprojekt die Baugenehmigung. Dass es so schnell ging, sei „nicht selbstverständlich“, so Ebert anerkennend.

Zumal die Verantwortlichen vor einigen planerischen Hürden standen. Denn die Feuerwehrunfallkasse (FUK) gibt vor, welche Anforderungen ein modernes Feuerwehrhaus erfüllen muss. Früh stand fest: Der Platz reicht nicht aus. Deshalb zwackte sich die Feuerwehr rund 100 Quadratmeter Fläche vom Schulhof der benachbarten Grundschule ab.

Die Pläne sehen nun folgendermaßen aus: Ein- und Ausfahrten zur etwa 30 Jahre alten Fahrzeughalle entstehen auf der bislang geschlossenen rückwärtigen Hallenseite, die um ein paar Meter verkürzt wird. Der Schulungstrakt wird renoviert, bleibt aber baulich unverändert. Dort, wo die Fahrzeuge bislang die Halle verlassen haben, entsteht ein Anbau von 160 Quadratmetern Grundfläche. Dort werden der Sozialtrakt mit Umkleideräumen, Werkstatt, Abstellräumen, Büro und Technikraum unterkommen. Im Obergeschoss entstehen Lagerräume. Der Parkplatz dahinter wird von neun auf 18 Plätze vergrößert.

Feuerwehraus in Nordwohlde teurer als ursprünglich geplant – aber mit Rückhalt aus der Politik in Bassum

Rund 950 000 Euro soll das Vorhaben verschlingen – 350 000 Euro mehr als im Januar 2022 im Haushalt eingeplant waren; Interventionen der FUK, Planungsgebühren und allgemeine Kostensteigerungen trieben die Summe in die Höhe. Dennoch: „Für die Politik war es selbstverständlich, diese Mehrkosten freizugeben“, sagt Bödeker und deutet damit den Rückhalt an, den die Feuerwehren in Bassum genießen. Montag beginnen die ersten Arbeiten im Haus: Heizung, Strom und Versorgungsleitungen werden abgeklemmt, damit ab dem 11. April die Baumaschinen rollen können.

Mit Treckern und Anhängern transportieren die Feuerwehrmitglieder die Ausrüstung vom alten Feuerwehrhaus ... © Pieper, Fabian

Plan ist, dass im Sommer 2024 das gesamte „Vielleichtvorhaben abgeschlossen sein soll. Bereits in einem halben Jahr soll zumindest die Fahrzeughalle wieder nutzbar sein. Dann soll die Feuerwehr wieder vom ursprünglichen Standort operieren. Denn wie erwähnt zieht die Feuerwehr für die Zeit des Umbaus um. Es ist wortwörtlich ein Umzug auf Sicht: Das neue Übergangsquartier liegt auf der anderen Straßenseite der Nordwohlder Dorfstraße. Dort hat die Stadt zwei Hallen der Nordwohlder Mühle angemietet. In der einen Halle sind Mannschaftstransportwagen und Löschgruppenfahrzeug, in der anderen die persönliche Schutzausrüstung der 58 aktiven Mitglieder und das Tanklöschfahrzeug untergebracht. Die Ausrüstung der 28 Jugendlichen aus der Jugendfeuerwehr wird bei Mitgliedern der Feuerwehr ausgelagert.

Übergangslösung auf der gegenüberliegenden Straßenseite für die Feuerwehr Nordwohlde-Stühren

Um die Übergangslösung hätten sich die Feuerwehrleute selber gekümmert, erklärt Ebert. Es habe zwar auch Möglichkeiten an anderer Stelle gegeben, die jedoch außerhalb des Ortskerns gelegen hätten. Ralf Ebert spricht mit der jetzigen von einer „optimalen Lösung“. Von dort operiert die Wehr seit Mittwochabend.

... zu ihrem Übergangsdomizil in der Nordwohlder Mühle, die praktischerweise auf der anderen Straßenseite steht. © Pieper, Fabian

Gerade einmal drei Stunden dauert der Umzug am Mittwoch. Am Ende ist das Gerätehaus buchstäblich leer gefegt. Nun warten die Mitglieder freudig darauf, bald in ihr aufgepimptes Feuerwehrhaus einziehen zu können. „Wir sind sehr zufrieden mit dem Bau“, sagt Ebert, „und wir sind sehr glücklich, dass wir an Standort bleiben können.“ Ebert und der Stadtrat betonen, dass es sich beim Bau um das „absolute Minimum“ dessen handelt, was eine Feuerwehr braucht. „Vielleicht“, schlägt Ebert daher grinsend Karsten Bödeker vor, „können wir ja noch einen Wintergarten anbauen.“