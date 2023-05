Bassum: Tierpark Petermoor stellt neue Stachelschweine und Lernort vor

Von: Fabian Pieper

Teilen

Zwei neue Indische Weißschwanzstachelschweine bereichern den Tierpark Petermoor. Für sie hat der Tierpark extra ein großes modernes Gehege gebaut. © Fabian Pieper

Der Tierpark Petermoor ist um zwei Attraktionen reicher: einen außerschulischen Lernort und das neue Gehege für zwei Indische Weißschwanzstachelschweine samt dessen Bewohner.

Bassum – Mit Kameras und Fotohandys im Anschlag stehen zwei Dutzend Menschen im Tierpark Petermoor in Bassum vor einem kleinen Gehege. Sie alle hoffen, einen Blick auf und ein Bild von dem zu erhaschen, was sich in dem Häuschen aus Sandstein vor ihnen versteckt – zwei Indische Weißschwanzstachelschweine. Doch die beiden haben offenbar ein wenig Lampenfieber. Scheu verkriechen sie sich lieber in einer Ecke ihrer Behausung. Dabei sind sie eine von zwei neuen Attraktionen des Tierparks, die am Montagnachmittag vorgestellt worden sind.

Zwei neue Stachelschweine und ein außerschulischer Lernort für den Tierpark Petermoor in Bassum

Denn neben den beiden Tieren und ihrem Gehege hat der Förderverein Tierpark Petermoor einen außerschulischen Lernort geschaffen. Das ist ein sechs mal sieben Meter großer und von Tageslicht durchfluteter Pavillon in unmittelbarer Nähe der Stachelschweinen. Stolz sitzt Ewald Jahn auf einer Bank davor. „Ich habe die Pläne zu Hause liegen“, sagt er. „Wenn man das jetzt so sieht, das Holz so hell und frisch, die Lichtplatten ...“ Der Ehrenvorsitzende des Tierpark-Fördervereins lächelt zufrieden.

Stolz sitzt der Ehrenvorsitzende des Tierpark-Fördervereins, Ewald Jahn, vor dem neuen außerschulischen Lernort. © Pieper, Fabian

Das Konzept eines solchen Lernorts sieht vor, dass beispielsweise Kindergartengruppen, Schulklassen oder Seniorengruppen vor Ort etwas über Tiere erfahren sollen. Neben einer Kreidetafel hängen im näheren Umfeld des Pavillons etliche Infotafeln und kleine Lernspiele, mit deren Hilfe Besucher ihren Wissensschatz erweitern können. In ihrer Begrüßungsrede weist die Vorsitzende des Fördervereins, Annette Abhau, auf die 2012 erteilte Zoogenehmigung des Tierparks hin. Dem damit verbundenen Lehrauftrag zur Vermittlung von Wissen könne der Tierpark „nun mit dem außerschulischen Lernort gerecht werden“.

Lern-Pavillon und Stachelschwein-Gehege im Tierpark Petermoor eröffnet

Dass bereits an diesem sonnigen Montagnachmittag die Eröffnung gefeiert werden kann, ist laut Jahn den Bemühungen sämtlicher am Bauprozess Beteiligter zu verdanken. Die ersten Erdarbeiten erfolgten im Januar, fertiggestellt sind Lernort und Gehege bereits seit Mitte April – „Schneller geht‘s eigentlich nicht“, lautet Ewald Jahns Fazit. Innerhalb der nächsten zwei Wochen soll dann noch das Dach des Pavillons begrünt werden.

„Ich würde mir für die Zukunft wünschen“, fährt Ewald Jahn in seiner Rede fort, während ihm die geladenen und auch ein paar spontane Gäste während der Eröffnungsfeier an den Lippen hängen. Er hofft, „dass es gut angenommen wird. Dass alle Besucher diesen Tierpark zu unserem Tierpark machen und dass wir alle lange viel Freude an diesem Kleinod haben, das weit über die Bassumer Grenzen bekannt ist!“

Zwischen 60.000 und 70.000 Euro dürfte das Großprojekt den Förderverein am Ende gekostet haben, schätzt Jahn stirnrunzelnd, da die abschließende Abrechnung noch erfolge. „Doch trotz Preiserhöhungen sind alle Firmen bei ihren Kostenvoranschlägen geblieben“, sagt er zufrieden. Er und Annette Abhau danken explizit allen rund 400 Mitgliedern des Fördervereins sowie allen Spendern.

Die haben den beiden Stachelschweinen gefühlt ein kleines Luxus-Domizil ermöglicht: Fußbodenheizung, Dämmung, große Fenster – und ein im Erdboden vergrabenes Drahtgewebe. Weshalb gerade der besonders wichtig war, weiß Tierpfleger Maik Otto: „Die buddeln sich durch“, sagt er und lacht. „Sonst sind die weg!“

Das neue Gehege der beiden Stachelschweine. Dort dürften die Tiere sich wohlfühlen. © Pieper, Fabian

Den Eindruck, dass die Tiere bald ausbüxen wollen, machen sie aktuell noch nicht. Sie unternehmen jedenfalls noch keine Anstalten, ihr schützendes Häuschen zu verlassen. Ganz im Gegenteil: Als Maik Otto hineingreift, um die leere Futterschale an sich zu nehmen, drehen sich beide um und richten ihre schwarz-weißen Stacheln auf. Ewald Jahn versichert: „Die werden noch zutraulicher. Sie müssen sich noch an die Besucher gewöhnen.“ Später sollen sie gut sichtbar auf dem Dach ihres Häuschens gefüttert werden.

So heißen die beiden neuen Stachelschweine im Tierpark Petermoor in Bassum

Die beiden Stachelschweine seien von einem privaten Züchter gekommen, erklärt Otto – zwei Männchen, denn: „Wir wollen nicht züchten.“ Sie ergänzen nun laut Jahn die Asien-Afrika-Anlage und gesellen sich zu den insgesamt rund 400 Tieren aus mehr als 80 verschiedenen Arten, für die der Tierpark Petermoor Heimat ist.

Dann bleibt eigentlich nur noch eine Frage offen: Wie heißen die beiden Indischen Weißschwanzstachelschweine denn nun eigentlich? „Meine Kollegin hat ihnen die Namen Sonic und Knuckles gegeben“, sagt Maik Otto. „Aber eigentlich müssten ihre Namen asiatisch sein.“ Dann lacht er und schiebt nach: „Oder Mief und Muff!“