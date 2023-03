Bassum: Thore Meyer schließt Ausbildung als IHK-Jahrgangsbester ab

Thore Meyer: zurückhaltend, zielstrebig und heimatverbunden. © Oliver Dörr

Thore Meyer aus Albringhausen hat seine Ausbildung zum Industriekaufmann als Jahrgangsbester abgeschlossen. Dafür wurde er ausgezeichnet.

Albringhausen – Der Bassumer Thore Meyer hat gut lachen. Vor seinen Büchern für die Abschlussprüfung zum Industriekaufmann sitzt er nur noch fürs Pressefoto. Für die Klausur braucht er nicht mehr zu büffeln. Er hat sie bereits bestanden. Und zwar mit Bravour. Soll heißen: Von allen 71 Abschlussprüfungen, die über die Industrie- und Handelskammer (IHK) Nienburg gelaufen sind, ist Meyer der Jahrgangsbeste. 94 Prozent der Aufgaben hat er richtig beantwortet.

IHK-Jahrgangsbester: Thore Meyer aus Albringhausen überzeugt als Auszubildender bei Vilsa

Meyers Ausbildungsbetrieb ist der Getränkehersteller Vilsa-Brunnen aus Bruchhausen-Visen. „Ich sitze dort an der Quelle“, scherzt er. Viel gelernt hat der 22-Jährige für die Prüfung laut eigener Aussage nicht. Zusammen mit einer Mitauszubildenden aus dem gleichen Unternehmen hatte er sich vorgenommen, mit dem Lernen zwei Monate vor der Prüfung zu beginnen. „Daraus ist dann ein Monat geworden.“ Nach etwas Überlegung fügt er verschmitzt hinzu: „Eigentlich waren es nur zwei Wochen Power-Learning.“

Meyer ist ein zurückhaltender und bodenständiger Typ. Von einem Streber hat er nichts. Bei seinen Kollegen scheint das gut anzukommen. Von ihnen erhielt der 22-Jährige als Anerkennung zahlreiche Schulterklopfer, wie er sagt.

Natürlich bedankte sich auch die Geschäftsführung bei ihm. Neben viel Lob gab es einen Blumenstrauß – und einen Arbeitsvertrag, berichtet er. „Einen unbefristeten“, wie Meyer stolz hinzufügt. Nun sitzt er zusammen mit seinen Kollegen im Vertriebsinnendienst. „Es gefällt mir dort sehr gut.“

Albringhausener Thore Meyer möchte sich nach Ausbildung weiterbilden

Deshalb will er dort auch erst einmal nicht weg. Zu seinen Zukunftsplänen sagt er: „Vorerst will ich bei meinem Arbeitgeber bleiben. Ich strebe aber eine IHK-Weiterbildung an. Ein Studium könnte ich mir perspektivisch auch vorstellen.“

Angefangen hatte sein Erfolg aber mit einem Erkenntnisgewinn. Meyer machte ein Schulpraktikum bei einem Tischler: „Danach war für mich klar, Handwerk ist nicht so meins: Ich wollte ins Büro.“ Meyer absolvierte daraufhin sein Abi am Wirtschaftsgymnasium. „Ich hatte dadurch gegenüber den anderen Auszubildenden einen kleinen Vorteil, weil ich dort viel über Buchführung und Betriebswirtschaftslehre erfahren habe“, gesteht er ein.

Wenn Thore Meyer aus dem Wohnzimmerfenster seines Elternhauses blickt, sieht er viel Natur. „Ich bin froh, hier auf dem Land aufgewachsen zu sein. Für mich war deshalb auch klar: Ich wollte nie weit weg von zuhause. Ich fühle mich mit der Region verbunden. Deshalb habe ich mich auch im Umkreis beworben.“ Allerdings nur einmal, berichtet er. Denn mit seiner Bewerbung bei seinem jetzigen Arbeitgeber hat es gleich geklappt.

Büro statt Handwerk: Warum Thore Meyer aus Albringhausen kein Landwirt geworden ist

Die Frage, ob in Anbetracht der ihn umgebenen Natur nicht auch die Landwirtschaft etwas für ihn gewesen wäre, verneint er. „Ich habe relativ früh gemerkt, dass die Ausbildung zum Industriekaufmann etwas für mich ist. Außerdem gab die Landwirtschaft die Erbfolge nicht her. Der Hof meines Opas ging an meinen Onkel und nicht an meinen Vater“, sagt er augenzwinkernd.

Privat ist Meyer oft auf dem Fußballplatz anzutreffen. Allerdings nicht mehr als aktiver Spieler, sondern als Trainer. Eine Verletzung am Fuß lässt das Spiel auf dem Grün nicht mehr zu. Nun trainiert er die A-Jugend des TSV Bassum. Zudem schaue er sich gerne die Spiele von Nachbarvereinen an.

Hin und wieder ist Meyer aber dann doch weiter von zu Hause entfernt. Dann nämlich, wenn er mit seinem Rennrad in der Region unterwegs ist. Allzuweit fährt er aber nicht raus. Meyer ist bekanntlich sehr heimatverbunden.