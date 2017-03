1200 Patienten pro Quartal

Bassum - Von Frauke Albrecht. Die Zahl der psychischen Erkrankungen nimmt zu, die Zahl der niedergelassenen Ärzte nimmt ab. Dieses Missverhältnis führt dazu, dass immer mehr Menschen Hilfe direkt in einer Klinik suchen, so auch im Zentrum für seelische Gesundheit in Bassum. „Pro Quartal betreuen wir bis zu 1 200 Patienten“, berichtete gestern Morgen der zuständige Chefarzt Dr. Gerd-Christian Kampen. Er war zusammen mit der Pflegedienstdirektorin Brunhilde Ebenthal zu Gast beim Bassum Talk im Vorwerk.

Eingeladen hatte das Kulturforum – Gudrun Lösche, Berthold Kollschen und Claus Ulbrich. Zur Freude der Veranstalter hatten sich trotz Zeitumstellung sehr viele Zuhörer eingefunden, die sich am Ende auch aktiv mit Fragen an der Talkrunde beteiligten. „So soll es sein“, freute sich Moderator Kollschen.

Die beiden Vertreter der Klinik stellten sich und die Einrichtung vor: Es gibt eine Tagesklinik, aber auch die Möglichkeit der stationären Aufnahme in verschiedenen Abteilungen.

Die Hilfesuchenden kommen aus den unterschiedlichsten Gründen – das kann die Mutter mit Kind sein, die an einer Schwangerschaftsdepression leidet, das Opfer einer Gewalttat oder Suchtkranke, Menschen mit Depressionen, Angst- und Zwangsstörungen oder Essstörungen.

Je nach Ausprägung des Krankheitsbildes und den entsprechenden Bedürfnissen des Patienten kommen dabei unterschiedliche, individuell abgestimmte Behandlungsmöglichkeiten zur Anwendung.

„Jemand, der beispielsweise sehr lange schon seine Post nicht mehr geöffnet hat und bei dem sich zu Hause die Rechnungen stapeln, bekommt nicht nur medizinische Hilfe, sondern auch einen Sozialarbeiter an die Hand, der sich dieser Problematik annimmt“, gab Ebenthal ein Beispiel.

In den meisten Fällen hätten die Betroffenen ihre Alltagskompetenzen verloren. „Wir geben ihnen Strukturen wieder und versuchen, zu motivieren.“

Leider dauere es in der Regel viel zu lang, bevor die Erkrankten eine treffende Diagnose erhalten. Bei manisch Depressiven könne es bis zu zehn Jahre dauern, berichtete Dr. Kampen aus den Statistiken. Bis dahin durchleben sie eine schier unendliche Leidenszeit – das gilt auch für die Angehörigen. In vielen Fällen sei dann schon die Familie auseinandergebrochen und auch der Arbeitsplatz verloren. Damit einher ginge auch ein großes Risiko des Suizides.

Kampen führt das Problem unter anderem auf den Facharztmangel zurück. Die ambulante Versorgung müsse gestärkt werden. Aber genau das Gegenteil sei der Fall. Viele Praxen, die aus Altersgründen frei werden, würden gerade im ländlichen Bereich nicht mehr besetzt. Der Bedarf sei riesig, der Aufnahmedruck groß.

Ein weiteres Problem sei der zunehmende Personalschwund. Es fehle gutes Fachpersonal sowohl bei den Ärzten als auch bei den Pflegekräften. Der Landkreis versuche, mit Stipendien gegenzusteuern. Laut Ebenthal ist zudem eine Kooperation zwischen der BBS Syke und der Pflegefachschule angestrebt.

Die Zuhörer hatten jede Menge Fragen – was Angehörige tun können, wenn Familienmitglieder sich nicht helfen lassen wollen, oder wie die Akzeptanz in der Bevölkerung ist. Diese sei übrigens ausgesprochen gut, freut sich Ebenthal.

In den Pausen sorgte das Duo „Goldilocks & the Nightingale“ für Unterhaltung. Es stellte seine neue CD „Ghost in your Heart“ vor. Absolut hörenswert, Gesang und Musik rühren die Seele – als Pausenfüller viel zu schade, weil viel zu kurz.