Gäste der AKB-Tagespflege in Bassum knüpfen Teppich für guten Zweck

Geschickt eingefädelt

+ © Pieper An einem Strang: Während Karin Bielefeldt (Vordergrund) schon alleine knüpft, bekommt Theresia Brackland (Mitte) von Felicia Schley die Technik erklärt. © Pieper

Facebook

Twitter

E-Mail

Autor Fabian Pieper schließen

Feedback schließen

Weitere schließen

Gäste der Bassumer AKB-Tagespflege-Einrichtung knüpfen derzeit einen Teppich, der für einen guten Zweck versteigert werden soll. Bis zum diesjährigen Wollzirkus soll er fertig sein.

Bassum – „Sehen Sie, das haben Sie schön gemacht“, sagt Felicia Schley und lächelt. Theresia Brackland blickt skeptisch auf das große Stück Stoff vor sich. Dann fällt sie ein knallhartes Urteil: „Das ist nicht schön“, sagt sie, „das ist ein falscher Knoten!“ Also knibbelt sie den Faden wieder auf und zieht ihn aus dem Stramin heraus.

Theresia Brackland besucht regelmäßig die AKB-Tagespflege an der Sulinger Straße in Bassum. Die 85-Jährige hat sich gemeinsam mit anderen Gästen der Einrichtung bereit erklärt, an einem besonderen Projekt mitzuwirken: Sie wollen gemeinsam einen Teppich knüpfen, der dann karitativ versteigert werden soll. Und an dieser Stelle kommt wieder Felicia Schley ins Spiel.

+ Faden für Faden entsteht in den kommenden Monaten ein großer Teppich. © Fabian Pieper

Schleys Leben dreht sich um Wolle. Die Sykerin besitzt eine eigene Schafherde, verarbeitet die Wolle und verkauft die Ergebnisse. Und auch ihre zehnjährige Tochter hat sie mit ihrer Leidenschaft für Wolle angesteckt. „Sie sitzt gerne zu Hause auf dem Boden und knüpft einen eigenen Teppich.“ Um ihrer Tochter die Arbeit etwas angenehmer zu gestalten, stöberte Schley im Internet nach einem gebrauchten Knüpftisch.

Den fand sie bei einer Gleichgesinnten in Morsum. „Wir haben uns super verstanden und uns noch lange miteinander unterhalten“, erzählt Felicia Schley. So gut, dass die Frau ihr noch einen halb fertig geknüpften Teppich mitgab. Schley habe überlegt, wo der wohl gut hinpassen würde, da ihr selber die Zeit fehle, den Teppich zu vollenden.

Bis zum diesjährigen Wollzirkus an der Freudenburg soll der Teppich der Tagespflege-Gäste fertig sein

Und so kam sie auf ihre Bekannte Jennifer Thomas, die bei der AKB in Bassum arbeitet. Mit der Idee, die Gäste der Einrichtung gemeinsam an dem Teppich arbeiten zu lassen, rannte Schley offene Türen ein. „Wir arbeiten mit den vorhandenen Fähigkeiten der Gäste“, erklärt Jennifer Thomas den praktischen Nutzen. „Das ist Erinnerungsarbeit und es schult die Motorik. Und es geht darum, sich Ziele zu setzen und Erfolgserlebnisse zu haben.“

Das konkrete Ziel lautet: Wenn der Wollzirkus – dem Felicia Schley angehört – am 16. und 17. September an der Freudenburg sein jährliches Fest veranstaltetet, soll der Teppich fertig sein. Und um den fleißigen Rentnern einen zusätzlichen Anreiz zu geben, soll der Teppich dann zugunsten des Heimatvereins versteigert werden.

Darüber freut sich besonders Karin Bielefeldt. „Was Gutes zu tun, das überwiegt den Spaß“, sagt die 83-Jährige, während sie einen Faden durch eine Masche zieht. „Und wenn das auch noch Spaß macht, ist das doch eine ideale Kombination!“ Sie glaubt, dass das ambitionierte zeitliche Ziel nicht zu hoch gesteckt ist. „Ja, natürlich schaffen wir das!“

Auch Theresia Brackland ist optimistisch. „Och, ich glaube schon, dass das zu schaffen ist.“ Allerdings unter einer Bedingung: „Aber nur, wenn alle mitmachen! Alleine schaffe ich das nicht.“ Dann wendet sie sich wieder dem Teppich zu.

Aber es gibt auch eine Stimme, die skeptisch ist, ob der Teppich bis zum Wollzirkus fertig wird. „Ne, das glaube ich nicht“, sagt die 82-jährige Ursula Haak und grinst ein wenig schelmisch, als um sie herum deshalb protestiert wird. „Es muss ja auch eine Gegenmeinung geben“, sagt Karin Bielefeld und lacht. Auf die Frage, ob sie denn wisse, wofür das Teppich-Projekt ist, deutet Ursula Haak auf Felicia Schley: „Das ist für ihre Tochter!“ Unter dem Lachen der Umstehenden erklärt Jennifer Thomas ihr von dem gemeinnützigen Hintergrund.

Bis zum Stichtag bleibt noch eine Menge zu tun. „Das ist eine Knüppelarbeit“, ruft Theresia Brackland zunächst. Wenige Minuten später klingt das schon deutlich optimistischer: „Jetzt hab ich’s! Es geht!“ „Ja“, ergänzt Karin Bielefeldt, „mit Geduld und Spucke.“ Und ein halbes Jahr bleibt den Senioren in der AKB-Tagespflege in Bassum schließlich noch. Bis dahin allerdings wird Felicia Schleys Tochter wohl weiterhin auf dem Boden knüpfen müssen.