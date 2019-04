Alte Molkerei: Der Schandfleck soll weg

Nienstedt - Seit 25 Jahren steht die Brandruine der alten Molkerei an der Bundesstraße 6. Anwohner sprechen von ihr eher als „Schandfleck“ und von einer „Gefahr für Kinder“. Und die soll nun endlich verschwinden. Bürgermeister Christian Porsch hatte es beim Bürgermeister-Dialog im Dorfgemeinschaftshaus in Apelstedt bereits angesprochen (wir berichteten). Im September vergangenen Jahres wurde der Beschluss gefasst, die Molkerei zu kaufen.

Nun ist die Stadt Eigentümerin der Ruine, deren Gelände entwickelt werden soll. Doch davor muss natürlich erst mal das alte Gemäuer weichen. „Die Abbruchkosten werden nicht ohne sein“, schätzt Bauamtsleiter Martin Kreienhop. Darum wäre es der Verwaltung am liebsten, es fände sich ein Käufer, der das übernimmt.

Nienstedts Ortsvorsteherin Dörte Binder, die sich jahrelang dafür eingesetzt hat, das bei der alten Molkerei etwas passiert, ist sich sicher, dass es Interessenten geben wird. „Die Lage ist attraktiv. Es liegt direkt an der B 6 und in der Nähe sind zwei bis drei Auffahrten zur B 61.“ Sie ist froh, dass sich dort nun endlich etwas tut. „Die Ruine wird oft noch unerlaubt genutzt. Deswegen habe ich dafür gesorgt, dass ein Zaun gezogen wird.“

Doch so schnell wird es nichts mit dem Abriss und der Neugestaltung. Denn die Stadt will das Gelände nicht so einfach aus der Hand geben. „Wir verkaufen nur, wenn wir wissen, was dort passieren soll“, erläutert Kreienhop. Aus diesem Grund wird gerade an einer Satzung gearbeitet, die den Rahmen vorgibt und besagt, dass die Stadt auch nach dem Verkauf Mitspracherechte hat. „Wir wünschen uns ein verträgliches Mischgebiet, das vor allem zu den Wohnungen in der Nachbarschaft passt“, schildert der Bauamtsleiter.

Diese Satzung wird Zeit brauchen. Kreienhop schätzt, dass sie kommendes Jahr in Kraft treten kann. Erst dann werden weitere Schritte besprochen. Und was, wenn sich kein Käufer findet? „Dann reißen wir die Molkerei selber ab und machen eine Grünfläche daraus.“