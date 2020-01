800 Strohballen zerstört - Feuerwehr verhindert Übergreifen auf zweites Lager

Hunderte Strohballen sind in Bassum bei einem Feuer vernichtet worden. Für die Einsatzkräfte galt es vor allem, eine ausreichende Wasserversorgung herzustellen und das Übergreifen der Flammen auf nahegelegenes Stroh zu verhindern.

Brand zerstört 800 Strohballen bei Bassum

Feuerwehr schützt angrenzende Strohmiete

Löscharbeiten dauern wohl bis weit in den Tag hinein

Bassum - Rund 800 Strohballen sind bei einem Feuer in Bassum verbrannt. Der Brand war am Dienstagmorgen kurz nach Mitternacht aus noch ungeklärten Gründen ausgebrochen, sagte ein Sprecher der Polizei. Da sich in der Nähe keine Häuser befanden, würde keine Gefahr für Menschen bestehen, hieß es. Mehrere Personen hatten den Einsatzkräften das weithin sichtbare Feuer an der Harpstedter Straße (L776) per Notruf gemeldet.

In einer ersten Einschätzung war die Polizei noch von rund 450 zerstörten Strohballen ausgegangen. Diese Zahl haben die Beamten in einer Pressemeldung nach oben korrigiert.

+ In Reichweite des Feuers befanden sich keine Ansiedlungen. © Nord-West-Media TV/dpa

Weil sich in rund 30 Metern vom Brandort eine weitere sogenannte Strohmiete befindet, waren die Einsatzkräfte der Feuerwehr vor allem damit beschäftigt, ein Übergreifen der Flammen zu verhindern. Mithilfe einer Riegelstellung wurde das dort unter einer Plane gelagerte Stroh vor den Flammen geschützt.

Strohbrand-Löscharbeiten bis weit in den Tag hinein

Laut Bassums Feuerwehr-Pressesprecher Dennis Heuermann sei das Löschen von Strohballen äußert langwierig, da das sehr dichte Material erst einmal auseinandergezogen werden müsse, bevor es sinnvoll gelöscht werden kann. Die Arbeiten werden sich Heuermann zufolge sicherlich bis weit in den Dienstag hinein hinziehen.

Um das Feuer der Strohballen effektiv zu löschen war es notwendig, Wasser an den Ort des Brandes mithilfe einer 1,5 Kilometer langen Schlauchleitung bereitzustellen. Dazu war ein Schlauchwagen der Feuerwehr im Einsatz. Auch Polizei, der Rettungsdienst und ein Radlader des THW Bassum waren vor Ort im Einsatz. Insgesamt waren laut Dennis Heuermann 90 Einsatzkräfte in der Nacht im Einsatz.

