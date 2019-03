Kinderreich soll um zwei Gruppen entlastet werden

Bassum - Von Julia Kreykenbohm. Wohin mit den Kindern? Das war die große Frage im Ausschuss für Soziales und Familie. 56 Kindergarten- und 46 Krippenplätze fehlen in Bassum, wobei die im Krippenbereich über Tagesmütter abgedeckt werden können.

Zwei weitere Regelgruppen als Außenstelle des Kindergartens Kinderreich müssen her, da waren sich die Ausschussmitglieder einig. Ebenso darüber, dass die Betreuungszeiten der Krippe „Haus der kleinen Strolche“ angepasst und zur Unterstützung in den Kindergärten und im Familienzentrum zehn FSJler angestellt werden, sowie eine Stelle für die Ausbildung zum Erzieher geschaffen wird.

Der Erste Stadtrat Norbert Lyko stellte verschiedene Ideen vor, um der schwierigen Situation Herr zu werden. Um das Kinderreich, um zwei Gruppen zu entlasten, wurde schon in der vorherigen Sitzung sowohl über Mobilbauten als auch über einen Neubau diskutiert (wir berichteten). Dabei wurde schnell klar: Die Container sind nicht gewollt und ein Neubau würde zwei Millionen Euro kosten – und ein Grundstück ist auch nicht in Sicht.

Eine leerstehende Immobilie umzubauen sei da die beste Lösung. So kommt die ehemalige Sportschule am Schützenplatz beim TSV ins Spiel. Dort ist im Moment die Grundschule der Lukas-Schule drin. Der Vertrag läuft 2023 aus, und bis dahin plant die Privatschule einen eigenen Bau zu errichten. So könnten dort 2024 – wenn alles gut geht – zwei bis drei Gruppen einziehen, ein Außengelände wäre ebenso vorhanden wie Erweiterungsmöglichkeiten. „Doch das löst das Problem nicht in diesem Jahr“, resümiert Lyko.

Neuer Ruheraum für die Kleinen

Was 2019 noch in Angriff genommen wird, sind die Planungen für ein neues Gebäude auf dem Gelände des Kinderreichs. Der Holzbau steht dann den Erzieherinnen als Aufenthaltsraum zur Verfügung. Denn dann kann aus dem ehemaligen Aufenthaltsraum ein Ruheraum für die Kleinen entstehen, der dringend benötigt wird. Klappt alles, kann 2020 mit dem Bau begonnen werden.

Vielleicht kommt aber auch Hilfe in Form einer Kooperation mit dem evangelischen Kitaverband. Der stellt möglicherweise ein Gebäude zur Verfügung, dass der Kindergarten Rentei als Außenstelle nutzen kann. Aber auch das wäre erst nach Umbauarbeiten 2020 möglich.

Kurzfristig möchte Lyko bis zum 1. August zwei Nachtmittagsgruppen einrichten, um Kinder und Eltern zumindest ein bisschen Entlastung zu bringen. Auf der Sitzung gab er einen kleinen Einblick, welche teilweise absurden Kämpfe er und seine Mitstreiter bei ihren Bemühungen auszutragen haben.

Platz im alten Gemeindehaus

„Wir haben Platz im alten Gemeindehaus gefunden und auch das Einverständnis der Äbtissin bekommen. Das Land kritisierte, dass es keinen Außenbereich gebe, woraufhin die Äbtissin die Streuobstwiese anbot. Daraufhin forderte das Land, einen Erzieher mehr pro Gruppe anzustellen – weil die Kinder ja eine Straße überqueren müssten.“ Gemeint ist der Zubringerweg.

Gerunzelte Stirnen und Kopfschütteln bei den Ausschussmitgliedern. „Wer die Musik bestellt, muss sie bezahlen. In der Politik läuft das anders herum“, kommentierte Vorsitzender Henning Meyer trocken – wobei er auf den Beschluss des Landes anspielte, Kitas beitragsfrei zu machen, der auch einen Ansturm auf die Einrichtungen hervorrief.

Doch die Verwaltung gibt nicht auf und kämpft darum, die zwei Nachmittagsgruppen irgendwo einzurichten. Denkbar wäre derzeit eine im Kindergarten Rentei und eine im Kinderreich. „Dann bleibt natürlich die Frage offen, ob die Eltern dieses Angebot überhaupt möchten“, so Lyko, der zumindest vom Ausschuss viel Lob für seine Arbeit und die seines Teams erntete.

Auch Elternvertreter Patrick Gralla sah die Bemühungen, erklärte aber auch, dass die Eltern „messbare Ergebnisse“ vermissten. „Die Ziele sind so fern in der Zukunft, dass ist unbefriedigend, denn die Kinder leiden jetzt unter der beengten Situation im Kinderreich.“ Gralla schlug sogenannte Sharing-Plätze vor – also dass sich Eltern einen Platz teilen, wenn sie ihr Kind nur an bestimmten Tagen betreuen lassen wollen. „Wenn Eltern sich selbstständig dafür zusammenfinden, können wir das machen“, so Lyko.

Kommentar zum Thema

Von Julia Kreykenbohm

Ein echtes Trauerspiel

Der Ausschussvorsitzende Henning Meyer hat es auf den Punkt gebracht: „Wer die Musik bestellt, muss sie bezahlen. In der Politik läuft das anders herum.“ Das Land Niedersachsen hat eine teure Bigband gebucht – zur Freude vieler Eltern. Aber über Kosten und Unterbringung der Musiker hat es sich offenbar wenig Gedanken gemacht. Hauptsache, die Menge klatscht!

Bassum versucht nun, wie alle Kommunen, die Band angemessen unterzubringen, damit das Konzert kein Desaster wird. Denn eigentlich ist es ja eine gute Sache. Doch während die Kommunen schon froh sind, einen Raum zu finden, der den Ansprüchen der Künstler gerecht wird, beschwert sich das Land über die Farbe der Tapete – ganz überspitzt formuliert.

Dass das Landesjugendamt einen Raum in Neubruchhausen für Hortkinder ablehnte, weil es dort nach Essen riechen könnte, wirkte schon albern. Jetzt zusätzliches Personal zu fordern, weil Kinder einen kaum genutzten Weg überqueren müssen, ist ein neues Highlight in diesem Trauerspiel, bei dem man sich nur noch die Ohren zuhalten und ganz laut schreien möchte.

