Bassum – ein sicherer Hafen?

Bassum – Auch wenn das öffentliche Leben derzeit weitestgehend brach liegt, haben Politik und Verwaltung in Bassum wichtige Beschlüsse zu fassen, unter anderem wollte sich der Ausschuss für Soziales und Familie heute mit verschiedenen Baumaßnahmen für die Kindergärten Bramstedt und Bassum befassen, wir berichteten. Wie geht es nun weiter? Die Zeit drängt. Schließlich soll bald gebaut werden. „Wir sind in Kontakt mit dem Landkreis“, beantwortet Bassums Erster Stadtrat Norbert Lyko die Frage. Weiterhin kommen die nichtöffentlichen Ausschüsse zusammen, wie der Verwaltungsausschuss (VA). Dieser reiche in dieser Ausnahmesituation aus. Sollte auch der VA nicht mehr tagen dürfen, müssten sogenannte Umlaufbeschlüsse gefasst werden. Das würde bedeuten, dass die Ausschussmitglieder Unterlagen zugeschickt bekommen und dann abstimmen.

Neben den Baumaßnahmen wird der VA also nächste Woche auch über einen Antrag der SPD-Fraktion und der Linken-Ratsfrau Maria Babic beraten. Bassum soll „sicherer Hafen“ werden.

In Zeiten von Corona ist die Situation der Flüchtlinge an der griechischen Grenze fast in Vergessenheit geraten. Doch die Bilder erschüttern. Menschen schlafen auf dem nackten Boden, starren mit leerem Blick vor sich hin, Kinder irren zwischen Schutthalden und Dreck herum. Wer nimmt sie auf? Nach Angaben des Vereins Seebrücke haben sich in Deutschland bereits mehr als 130 Kommunen dazu bereit erklärt. Sie warten nur auf das Go aus Berlin und Brüssel, um den Menschen helfen zu können.

Bassum könnte bald eine dieser Kommunen sein. „Das bedeutet, dass sich Bassum für eine schnelle und unkomplizierte Aufnahme und Unterbringung dieser Menschen, zusätzlich zur Verteilungsquote von Schutzsuchenden, bereit erklärt und alle notwendigen Ressourcen für eine menschenwürdige Versorgung zur Verfügung stellt“, heißt es in dem Antrag.

Die Stadt Bassum spreche sich damit öffentlich gegen die Kriminalisierung der zivilen und kirchlichen Seenotrettung als illegale Schlepperbande aus.

„Die Seebrücke setzt sich dafür ein, dass Menschen, die fliehen mussten, einen Ort finden, an dem sie in Würde und Rechtsstaatlichkeit leben können. Damit leisten Städte und Gemeinden einen kommunalen Beitrag zur Verbesserung der derzeitigen Lage“, schreiben SPD und Linke.

Die Abschottung der EU und die langsame Umsetzung bei der gerechten Verteilung verminderten das Sterbenlassen im Mittelmeer nicht. „Gleichzeitig setzen wir damit ein Zeichen, unsere europäischen Partner Italien und Griechenland mit dem Problem eines Massensterbens vor ihren Küsten nicht allein zu lassen. Die Bekämpfung von Fluchtursachen bleibt ebenso oberstes Gebot wie die Verhinderung krimineller Machenschaften, die aus dem Elend von Menschen Profit ziehen.“ Dies entbinde aber nicht von der humanitären Verpflichtung, schnell und unbürokratisch das Leben in Seenot geratener Geflüchteter zu verbessern.

„Die Anzahl der Sicheren Häfen in Deutschland nimmt zu. Wir wünschen uns, dass sich der Rat Bassum einreiht in die Gruppe der Gemeinden und Städte, die sich zum Sicheren Hafen“, heißt es abschließend.

Von der Verwaltung kommt ganz klare Unterstützung für das Anliegen. Das zeigt sich schon daran, dass darüber in der heutigen Sitzung des Ausschusses für Soziales und Familie beraten werden sollte. Angesichts der Ereignisse an den Grenzen wollte die Verwaltung das nicht auf die lange Bank schieben. Es gelte, eine humanitäre Katastrophe zu verhindern.

Die Kompetenz liege beim Bund, so Lyko. Er entscheidet, ob und wie viele Flüchtlinge aufgenommen werden. Doch Bassum könnte ein Signal nach Berlin senden, dass besagt: Wir möchten helfen. „Es bedeutet natürlich einen Kraftakt“, räumt Lyko ein. „Denn Bassum verfügt derzeit über keine freien Wohnungen. Es wäre also wie in 2016. Damals baten wir die Bassumer darum, Wohnungen zur Verfügung zu stellen und wir haben sie als sehr hilfsbereit erlebt.“

Quartiere wie die Rosendiele, an der Kirchstraße oder auch die Container seien sicher nicht die beste Möglichkeit, aber „immer noch besser, als das, was die Menschen gerade an der Grenzen erleben“.

Bürgermeister Christian Porsch ist ebenfalls der Meinung, dass etwas passieren müsse. Die Kapazitäten für die Schutzsuchenden werde man schaffen. „Wenn Leute in Not sind, werden wir Unterkünfte finden. Wir würden dann in den Ortschaften gucken oder auch versuchen, etwas anzumieten.“

In der Rosendiele werde es schwierig, Platz zu finden, da diese immer gut ausgebucht sei – unter anderem auch von Wohnungslosen. juk/al