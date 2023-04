Bassum setzt Stadtentwicklungsprozess fort

Von: Ute Schiermeyer

Am Anfang steht die Ideensammlung. © Ute Schiermeyer

Zur Auftaktveranstaltung am Donnerstag kamen 30 Bassumer. Vor allem das Thema Energie treibt viele um. Im Fokus: Nachhaltigkeit und Klimaschutz.

Bassum – Das Thema Energie treibt die Menschen um. Das zeigten die vielen Äußerungen am Donnerstagabend bei der Auftaktveranstaltung zum Stadtentwicklungsprozess. Der Wunsch nach einer kommunalen Wärmeplanung stand am Ende ebenso auf dem Flipchart wie die Begriffe Energieerzeugung, Energieverbrauch und „Smart City“.

Bereits vor sechs Jahren startete der Stadtentwicklungsprozess 2025 in Bassum. Damals hatten sich fünf Arbeitsgruppen für verschiedene Bereiche zur positiven Stadtentwicklung gebildet. Einige Projekte sind seitdem ins Rollen gekommen, pandemiebedingt ruhten die Treffen der Arbeitsgruppen allerdings in den letzten zwei Jahren. Nun soll der Stadtentwicklungsprozess neu durchstarten. Zu der (Wieder-) Auftaktveranstaltung der Stadt Bassum kamen etwa 30 interessierte Bürgerinnen und Bürger.

Thema Energie: Wunsch nach einer kommunalen Wärmeplanung

„Wir haben zwischenzeitlich die Handlungsfelder nachgearbeitet, da uns während der Coronazeit klar wurde, wie wichtig Klimaschutz und Nachhaltigkeit sind“, sagte Bürgermeister Christian Porsch in seiner Begrüßung.

In den vergangenen zwei Jahren habe sich vieles im Bewusstsein der Bevölkerung verändert. Die Lenkungsgruppe der Stadt Bassum habe darum Titel, Visionen und Leitlinien von drei Handlungsfeldern entsprechend verändert.

Diese Handlungsfelder sind „Nachhaltige ökologische Entwicklung und Klimaschutz“, „Nachhaltige soziale Entwicklung und Gesellschaft“ sowie „Nachhaltiges Wirtschaften und Arbeiten“.

Im Laufe des Abends wurde aus den Reihen der Versammlung angeregt, auch die Handlungsfelder „Perspektive Innenstadt“ sowie „Kultur und Freizeit“ um den Gedanken der Nachhaltigkeit zu ergänzen.

Wünsche reichen von Ausbau der Infrastruktur bis Bürgerwindräder

Was motiviert die Anwesenden an dem Prozess mitzumachen? Diese Frage regte zu einem offenen Austausch und einer zunächst lockeren Ideensammlung an. Neue Ideen aus der Gruppe wurden ebenso an die Pinnwand geheftet wie bereits begonnene, die nun weiter vorangetrieben werden sollen.

Viele Wortmeldungen gab es zum Thema Energie. Gleich bei der ersten Wortmeldung wurden Ängste um die zukünftige Wärmeversorgung und der Wunsch nach einer kommunalen Wärmeplanung genannt. Der Bassumer Neubürger Stefan Spiess möchte in diesem Bereich mit anderen Interessierten zusammenarbeiten. „Mich interessiert alles, was zum Bereich Energie gehört.“

Die zusammengetragenen Ideen waren so vielfältig wie die Teilnehmer. Eva Raschke aus Albringhausen etwa zeigte Interesse an kulturhistorischen Themen der Stadt. Sie nannte Stolpersteine, Erinnerungstafeln und Denkmäler als Anregungen.

Weitere Wünsche waren unter anderem der Ausbau der Infrastruktur für alle Formen der Mobilität, Begegnungsmöglichkeiten für Jugendliche, Treffpunkte für Senioren, Bürgerwindräder, Klimaschutz und die Belebung der Innenstadt.

Jedes Handlungsfeld erhält ein Budget

Bei den anschließenden Gruppenbildungen entstanden erste anregende Gespräche. Die Teilnehmer verteilten sich relativ gleichmäßig auf die einzelnen Handlungsfelder. Lediglich das Handlungsfeld „Nachhaltiges Wirtschaften und Arbeiten“ fand weniger Zulauf.

Freuen dürfen sich die Aktiven über eine Änderung in der bisherigen Vorgehensweise: die Stadt plant, dass jedes Handlungsfeld ab 2024 ein Budget erhält, mit dem es Projekte umsetzen kann. Die Höhe des Budgets stehe noch nicht fest, aber ihm schwebe eine Summe von 6 000 bis 7 000 Euro pro Handlungsfeld vor, so Bürgermeister Christian Porsch.

Schon viele Projekte angelaufen

Dass die Beteiligung der Bürger am Stadtentwicklungsprozess gut und wichtig ist, zeigte eine Zusammenfassung der bisher gelaufenen Projekte durch den Ersten Stadtrat Karsten Bödeker.

Angefangen von einfach umzusetzenden Projekten wie kostenloses WLan am Rathaus und Bahnhof bis hin zu umfassenderen Vorhaben wie die Umgestaltung des Naturbads reichte die Liste.

Diese umfasste außerdem verlässliche Notdienste in den Kitas, die Aufwertung der städtischen Spielplätze durch regelmäßige Haushaltsmittel, ein temporärer Stadtladen, Umstellung auf LED-Beleuchtung, Einstellung eines hauptamtlichen Kulturbeauftragten oder Gartenarbeit mit Ehrenamtlichen, um nur einige Projekte zu nennen. „Ein Stadtentwicklungsprozess lebt über die Jahre, lebt über die Beteiligung“, fasste Karsten Bödeker den bisherigen Erfolg zusammen.

„Die Politik hat großes Interesse, Bürgerinnen und Bürger zu beteiligen“, schloss Bürgermeister Christian Porsch die Veranstaltung. „Wir wollen Bassum nach vorne bringen! Versuchen sie, noch andere Mitmenschen zu motivieren.“

Mitmachen

Wer sich am Stadtentwicklungsprozess beteiligen möchte, kann sich an Bürgermeister Christian Porsch wenden. Entweder persönlich im Rathaus oder über E-Mail an bgm@stadt.bassum.de