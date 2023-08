Bassum: Runder Geburtstag für den Tag des offenen Denkmals

+ © Fabian Pieper Die Protagonisten der 30. Auflage vom Tag des offenen Denkmals – und Bassum ist seit Anfang an dabei. © Fabian Pieper

Zum mittlerweile 30. Mal wird in Deutschland am Sonntag, 10. September, der Tag des offenen Denkmals gefeiert. Bis jetzt jedes Jahr dabei: Bassum.

Bassum – 30 Jahre am Stück etwas durchzuhalten, das ist schon eine Kunst für sich. Ein Kunststück, das die Stadt Bassum am Sonntag, 10. September, vollbringen wird: Seit 30 Jahren gibt es den nationalen Tag des offenen Denkmals – und Bassum ist von Anfang an und ununterbrochen dabei.

Stift Bassum von Anfang an dabei beim Tag des offenen Denkmals

Kein Wunder, dass bei Susanne Vogelberg deshalb ein bisschen Stolz in der Stimme mitschwingt, als sie diese Tatsache in der Runde der teilnehmenden Akteure ausdrücklich erwähnt. Die Veranstaltung werde „getragen von den vielen Ehrenamtlichen“, weiß die Bassumer Tourismusbeauftragte und blickt sich im Kreis der Anwesenden um.

Die sind allesamt Profis, da sie schon in den vergangenen Jahren am Tag des offenen Denkmals ihre Denkmäler der Öffentlichkeit zugänglich gemacht haben. Ganz besonders erfahren ist man im Bassumer Stift. „Wir waren von Anfang an dabei“, erinnert sich Äbtissin Isabell von Kameke. Möglicherweise allerdings, das verrät sie anschließend, könne es sein, dass das Stift in diesem Jahr einmal aussetzen muss. Denn dort laufen derzeit Renovierungsarbeiten, die sich umfangreicher darstellen als geplant. Wenn aber alles klappt, öffnet das Stift ab 14 Uhr und bietet in Person der Äbtissin höchstpersönlich im Stundentakt Führungen durch das historische Gebäude an.

Was Wassermühle und Alte Oberförsterei in Neubruchhausen am Tag des offenen Denkmals vorhaben

Keine Wackelkandidaten sind die Angebote, die sich um die restlichen Denkmäler drehen. Da wären in Neubruchhausen ab 14 Uhr sowohl die Wassermühle als auch die Alte Oberförsterei. Um Letztere kümmert sich Hans-Hermann Schrader vom Heimatverein. Der hat sein altbewährtes Programm, das Besichtigungen der Oberförsterei samt Führungen sowie Kaffee und Kuchen umfasst, um die Besichtigung des historischen Waldschutzwagens „Minna“ ergänzt. „Er steht im Park und ist fast 100 Jahre alt“, beschreibt Schrader die neue Sehenswürdigkeit der Oberförsterei.

Und noch einer wird dort aktiv: Fotograf Alfred Rozenvalds eröffnet bereits am Vortag seine Foto-Ausstellung „Von Krabbeltieren, Kegelrobben und Verlorenen Plätzen“. Einige der Motive seien in und um Bassum entstanden, verrät der Künstler, der am Sonntag ebenfalls vor Ort sein wird – „zum Plaudern“.

Nur einen Steinwurf entfernt halten sich Andreas und Tanja Dymale bereit. Die öffnen ihre Wassermühle Neubruchhausen, auch wenn sie sich am Tag des offenen Denkmals noch ein wenig zurückhalten. Denn der Startschuss für das in Restaurierung befindliche Gebäude soll erst zum Mühlentag im kommenden Jahr fallen. „Aber wir sind vor Ort, und jeder darf uns über die Schulter schauen“, sagt Andreas Dymale. Auch der gelernte Müller Florian Butt wird vor Ort sein und über den Müller-Beruf erzählen. Das kulinarische Angebot wird vom Restaurant Mühlenteich abgedeckt.

Kirchenführungen, Freudenburg und Warnamt: Das geht sonst noch in Bassum am Tag des offenen Denkmals

Zurück auf den Stiftshügel. Dort öffnet ab 12 Uhr die Stiftskirche ebenfalls, so Kirchenvorsteher Bjarne Altenburg. Rund um die Kirche soll es ein „nettes Rundumprogramm“ in Form eines Spätsommerfests geben: Für die musikalische Untermalung sorgen dabei die Asendorfer Gitarren und Musiker Johann Günther, für Kinder gibt es Möglichkeiten zum Basteln und eine Hüpfburg. Und hungern muss laut Altenburg offenbar auch niemand, als er die kulinarische Palette anreißt: „Bratwurst, Kaffee, kalte Getränke und Obstboden.“

Zweimal im Laufe des Tages – jeweils um 14 Uhr und um 15.30 Uhr – bietet Kirchen- und Gästeführerin Waltraud Israel gemeinsam mit ihren Gästeführer-Kolleginnen Gisela Venske und Brigitte Stein Führungen durch die Stiftskirche und auf den Kirchturm hinauf an.

Auch die Freudenburg samt Verlies öffnet am Sonntag ab 13 Uhr für Besucher. Dort ist derzeit eine Dauerausstellung über die Geschichte Bassums zu sehen. Christine Franzke und Ingrid Skripalle laden ein, zumal sich in den vergangenen Jahren gerade im Verlies viel getan habe, so Franzke.

Zuletzt öffnet wie gewohnt auch das Warnamt ab 10 Uhr. Mirko Krumm bietet dort Führungen an, erklärt Susanne Vogelberg, die auch noch auf eine Neuerung hinweist: Erstmals wird es eine Smartphone-App zum Tag des offenen Denkmals geben – „und auch die Bassumer Denkmäler sind drin!“