Bassum: Rund 50 Teilnehmer beim Red Picknick am Rathaus

Von: Fabian Pieper

Interessiert hören die Teilnehmer des Red Picknicks in Bassum den Gastrednerinnen zu. © Fabian Pieper

Dem Wind zum Trotz haben sich am Sonntagvormittag rund 50 Menschen auf dem Rathaus-Parkplatz zum Red Picknick getroffen, um ein Zeichen zu setzen.

Bassum – Wäre der Wind am Sonntag in Bassum etwas weniger frisch gewesen, hätte er den Duft von frisch gebrühtem Kaffee und den Inhalt zahlreicher angeregter Gespräche nicht in alle Richtungen davongetragen. Dann hätte das im Rahmen des Equal Pay Days von der Stadt Bassum und den Landfrauen Freudenberg-Bassum organisierte Red Picknick auch wie geplant auf der Alten Poststraße abgehalten werden können.

Red Picknick in Bassum im Rahmen des Equal Pay Days

Stattdessen bauten die Gleichstellungsbeauftragte Christine Gaumann und Jutta Bäker von den Landfrauen die Tische und Bänke für das aus gesponserten und selber mitgebrachten Speisen bestehende Picknick auf den benachbarten und etwas windgeschützteren Parkplatz des Rathauses auf. Immerhin: Trotz für jeden Open-Air-Veranstalter bedrohlich dunklen Wolken blieb es weitestgehend trocken. Für die handgezählten drei Tropfen spannte zumindest keiner der 50 Teilnehmer an diesem Vormittag einen Schirm ernsthaft auf.

Stattdessen konzentrierten sich alle auf die Gespräche untereinander: Um diese in Gang zu bringen, hatte Gaumann mit Ärztin Henrike Holsten, Unternehmerin Lena Tasto, Grundschulleiterin Sara Bauer und Kreiszeitungs-Chefreporterin Anke Seidel vier Frauen aus Bassum eingeladen, die in ihren jeweiligen Berufen Verantwortung übernehmen. Sie setzten sich zu den Frühstückenden, erzählten aus ihrem Berufsalltag und diskutierten mit den Teilnehmern vor allem über Gleichstellungsthemen. Wie sieht Familienplanung im Beruf aus? Wie verhält es sich mit Aufstiegschancen? Werden männliche Kollegen besser bezahlt?

Zufriedene Teilnehmer des Red Picknicks in Bassum

Teilnehmerin Ute Gärtner aus Stuhr hatte lobende Worte für die Veranstaltung übrig, die sie als „nett organisiert“ und „interessant“ betitelte. Was sie mitnimmt: „In bestimmten Situationen nun zu denken: Die hat das auch so gemacht.“

Die sanfte Live-Hintergrundmusik von Musiker Andreas Sonntag sorgte zusätzlich für eine entspannte Atmosphäre. Zwischendurch verteilten Gaumann und Bäker Quiz-Karten, die für weitere Denkanstöße und Diskussionen sorgten und den erfolgreichsten Teilnehmern am Ende auch noch ein paar kleine Aufmerksamkeiten einbrachten.

Auch Christine Gaumann zeigte sich am Ende zufrieden. „Die waren alle voll dabei“, sagte sie mit Blick auf die überwiegend anwesenden Frauen – bei handgezählten zwei Männern, Bürgermeister Christian Porsch und den Kreiszeitungs-Reporter nicht mitgezählt. „Ich hatte den Eindruck, dass alle sehr interessiert waren.“ Dann wischte sie sich lachend ein paar Lindenblüten aus den Haaren, die von den Bäumen auf den Parkplatz rieselten. Beim nächsten Mal wolle man wieder auf die Straße.