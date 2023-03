Bassum: Richtfest für günstigen Wohnraum an der Bahnhofstraße

Von: Fabian Pieper

Meilenstein: Horst-Dieter Jobst feiert Richtfest seines Neubaus an der Bahnhofstraße 2 in Bassum. Dort sollen Menschen bezahlbaren Wohnraum vorfinden. © Fabian Pieper

An der Bahnhofstraße 2 in Bassum ist am Mittwoch Richtfest gefeiert worden. Dort schafft Unternehmer Horst-Dieter Jobst günstigen Wohnraum.

Bassum – Um 16.03 Uhr zerschellt am Mittwochnachmittag eine Flasche Schnaps am Mauerwerk des Rohbaus an der Bahnhofstraße 2 in Bassum. In etwas mehr als drei Monaten soll dort bezahlbarer Wohnraum an sieben Mietparteien übergehen. Und während oben auf dem Dach die Handwerker ihr Glas feierlich zum Richtfest erheben, steht unten ein Mann in einer auffälligen roten Jacke und lächelt zufrieden. Es ist Unternehmer Horst-Dieter Jobst.

Günstiges Wohnen in Bassum: 27 Wohnungen an der Bahnhofstraße

Dann dreht Jobst sich um und spricht zu den knapp 50 Gästen. „Wenn es fertig ist“, sagt er, „wird es schöner sein als das Bassumer Rathaus!“ Der 80-Jährige ist der Bauherr des Neubaus, den er als „große Bereicherung“ bezeichnet. Es ist der nächste Meilenstein seines Planes, Bassum „etwas zurückzugeben“, wie er sagt. Direkt nebenan sind bereits 20 Wohnungen – zur Hälfte Sozialwohnungen und zur Hälfte günstiger Wohnraum – entstanden. Einige der Mieter stehen auf den Balkonen und verfolgen die Zeremonie ebenfalls.

Jobst spricht über die Historie des Projekts. „Anfang 2019 hatte ich die Idee, hier etwas zu machen.“ Mit „hier“ meint er die Bahnhofstraße in Bassum. „Das sah hier ganz schlimm aus“, erinnert er sich. „Wenn man vom Bahnhof kommt, muss da was Imposantes stehen!“ Landkreis Diepholz und Stadt Bassum hätten seinen Plänen aufgeschlossen gegenübergestanden. So wurde es schnell konkret. Nach etwas mehr als einem Jahr Bauzeit zogen am 1. Oktober vergangenen Jahres die ersten 20 Mietparteien ein. Sieben weitere werden am 1. Juli im Neubau nebenan folgen.

Mehr als 100 Anfragen für Wohnungen von Horst-Dieter Jobst an der Bahnhofstraße in Bassum

„Solider Planung“ sei es zu verdanken, dass es während der Bauphase für das Projekt keine großen Probleme gegeben habe, weder beim Material noch beim Personal. Lediglich ein kurzer Baustopp aufgrund klagender Nachbarn habe zu Verzögerungen geführt. Ansonsten seien sowohl der geplante Zeit- als auch der gesteckte Kostenrahmen von insgesamt rund sechs Millionen Euro eingehalten worden.

In der Zwischenzeit seien mehr als 100 Anfragen auf die 27 barrierefreien Wohneinheiten bei Horst-Dieter Jobst gelandet. Kein Wunder: Die Wohnungen kosten zwischen 5,90 und 7,50 Euro pro Quadratmeter, sämtliche Nebenkosten sind mit einem Festpreis von 150 Euro abgedeckt. Zudem sei es das Ziel gewesen, den Wohnraum energetisch autark zu gestalten. Dafür sollen Wärmepumpen und Photovoltaikanlage sorgen.

Dann wendet Jobst sich in seiner Rede den Bauarbeitern zu. „Ihr habt eine großartige Leistung vollbracht“, sagt er. Und er verspricht: „Das soll kein Bauwerk für eine kurze Zeit sein – sondern für Jahrhunderte.“