Bassum: Release eröffnet Café und Werkstatt „Reta“ am Bahnhof

Freuen sich über das neue Angebot: Christian Porsch, Alexandre Peruzzo, Dr. Christoph Lanzendörfer, Gaby Helmstedt und Klaus-Dieter Sprenger (v.l.). © Fabian Pieper

Im Bahnhof in Bassum sind zwei neue Räume des Vereins Release eröffnet worden: Reta, das sind ein Café und eine Werkstatt für suchtkranke Menschen.

Bassum – „Wir sind stolz auf das Ergebnis dieser Plackerei.“ Suchtberaterin Gaby Helmstedt blickt auf die mehrjährige Umbauphase der Release-Tagesstätte für suchtkranke Menschen im Bassumer Bahnhofsgebäude zurück. Am Mittwoch feierten Mitarbeiter, Förderer und Gäste die Eröffnung des Cafés und der Werkstatt.

Release-Tagesstätte Reta ermöglicht Suchtkranken in Bassum Rückkehr in ein normales Leben

Die beiden Räume sollen das Angebot von Release erweitern und dazu genutzt werden, die soziale Teilhabe der suchtkranken Klienten durch gemeinsame Aktivitäten wie Kochen oder Einkaufen zu fördern. In der Werkstatt nebenan gibt es neben jeder Menge Werkzeug auch Nähmaschinen sowie Farben und Leinwände.

Der Grundgedanke der Tagesstätte besteht darin, Menschen, die mit Abhängigkeiten kämpfen, einen festen Tagesablauf zu bieten. Feste Wochen- und Tagespläne sollen den Betroffenen helfen, ihren Alltag zu strukturieren.

Nach Aussage von Release-Geschäftsführerin Marion Bödeker sei es wichtig, zu schauen, was die Menschen an Fähigkeiten und Ressourcen mitbringen und wie sie gefördert werden können.

Das Angebot der Reta (Release-Tagesstätte) ist nicht an bestimmte Suchterkrankungen gebunden. „Bei uns geht es um Abhängigkeiten. Wir unterscheiden nicht zwischen legal und illegal“, sagt Bödeker. Bei den Klienten überwiege derzeit jedoch der Anteil an Alkoholikern. Aktuell nehmen sechs Personen das Angebot der Reta in Anspruch. Insgesamt gibt es Kapazitäten für bis zu 20 Teilnehmer. „Es sind noch Plätze frei“, betont Bödeker.

Wie die Release-Tagesstätte am Bahnhof in Bassum suchtkranken Menschen hilft

Neben der Tagesstätte am Bahnhof befinden sich seit April 2021 die Fachstelle sowie das Büro für Ambulant betreutes Wohnen. Vier weitere Fachstellen des Vereins verteilen sich im gesamten Nordkreis.

Unterstützung suchtkranker Menschen auf ihrem Weg zur Teilnahme am gesellschaftlichen Leben bieten die Mitarbeiter von Release schon seit mehr als einem halben Jahrhundert an.

Laut Bödeker erstrecken sich die Leistungen des Vereins vom niedrigschwelligen Angebot bis hin zur Therapie. Womit Release die Lücke in der Versorgung zwischen ambulanter und stationärer Behandlung Betroffener schließe.

Schwieriger Umbau der neuen Räume von Release am Bahnhof in Bassum

Als die Verantwortlichen des Vereins vor einigen Jahren nach einem geeigneten Domizil suchten, trat Dr. Christoph Lanzendörfer, der als Arzt mit Suchtkrankheiten vertraut ist, als Ideengeber hervor. Seine Verbindung zu Release dauert bereits seit mehreren Dekaden an. Der Mediziner erinnert sich an das Jahrzehnt zurück, in dem der Verein gegründet wurde und die Zahl der Drogentoten dramatisch stieg: „Der Tod hat in den 70er-Jahren eine Schneise durch die Bassumer Jugend gefräst.“

Bürgermeister Christian Porsch lobte am Mittwoch „die Hilfe zur Selbsthilfe“. „Ich bin sehr froh über die Entwicklung von Release.“

Die Umbauarbeiten liefen nicht immer wie geplant. So mussten mehr als 30 Meter des Fußgängerwegs vor dem Gebäude aufgerissen werden, um neue Ver- und Entsorgungsleitungen zu installieren, berichtete Klaus-Dieter Sprenger. Dies sei vor Beginn des Umbaus nicht so geplant gewesen. Im August 2021 leistete er seine erste rechtskräftige Unterschrift als Geschäftsführer der Wiseg (Wirtschaftsförderungs- und Stadtentwicklungsgesellschaft) in Bassum mit der Unterzeichnung des Mietvertrags zwischen der Wiseg und Release für die besagten Räume im Bahnhofsgebäude.

Knapp 250.000 Euro hat der gesamte Umbau gekostet. Dazu kamen noch Kosten für die Einrichtung. Auch ein Auto musste angeschafft werden. Summen, welche die Verantwortlichen des Vereins Release nicht allein stemmen konnten. „Solche Einrichtungen funktionieren nicht ohne die Aktion Mensch und den Lions Club“, sagt Alexandre Peruzzo, Release-Vorstandsvorsitzender und zieht als Fazit: „Ich bin erstaunt, dass man aus diesen Räumlichkeiten eine Atmosphäre hat schaffen können, die das Gefühl ermöglicht: Hier bin ich zu Hause angekommen.“

Von Robin Taskin