Bassum: Radwegbau zwischen Osterbinde und Neubruchhausen schreitet voran

Von: Fabian Pieper

Teilen

Im Rahmen der wöchentlichen Baubesprechung diskutieren (v.l.) Michael Abeling, Frank Schoone, Christoph Oetjengerdes, Juri Gellert und Peter Windhorst die nächsten Schritte des Radwegebaus zwischen Osterbinde und Neubruchhausen. © Pieper, Fabian

Der Radweg an der Landesstraße 332 zwischen Osterbinde und Neubruchhausen sieht mittlerweile schon wie ein Radweg aus. Die Arbeiten schreiten voran.

Neubruchhausen/Osterbinde – Mittwochmorgen, kurz vor 10 Uhr. Im warmen Bau-Container an der Fuhrenstraße in Neubruchhausen stehen belegte Brötchen und Kaffee bereit. Beachtung finden sie allerdings nicht. Stattdessen stehen ein paar Männer grübelnd vor einem großen Bauplan, der an der Wand hängt. Jeden Mittwoch treffen sich die Verantwortlichen für den Bau des Radwegs an der Landesstraße 332 zwischen Neubruchhausen und Osterbinde zur Baubesprechung. Diesmal geben sie einen detaillierten Sachstandsbericht ab.

Radwegbau an der L332 zwischen Osterbinde und Neubruchhausen: Das ist der Stand der Dinge

Und der sieht weitestgehend positiv aus, denn seit dem ersten Spatenstich am 25. Januar hat sich einiges getan. Das berichtet Christoph Oetjengerdes vom Planungsbüro Thalen Consult.

Die Erdarbeiten auf der rund 4,6 Kilometer langen Baustelle seien zu etwa 70 Prozent abgeschlossen, erklärt Oetjengerdes. Derzeit werde dort eine Schottertragschicht angelegt, eine Art Unterbau für den Asphalt. Der ist mancherorts ebenfalls schon teilweise aufgetragen worden. „Es handelt sich dabei jedoch nur um eine Tragschicht“, sagt Oetjengerdes, „es fehlt noch eine dünne Deckschicht. Es ist also noch nicht fertig, auch wenn es danach aussieht.“

Teile des Radwegs sind bereits asphaltiert, auch wenn die letzte Deckschicht noch fehlt. Bald beginnen die unsichtbaren und zeitraubenden nächsten Arbeitsschritte. © Pieper, Fabian

Vereinzelt seien schon Radfahrer auf dem Radweg unterwegs. „Unerlaubterweise“, stellt Frank Schoone von der ausführenden Baufirma Gabau fest. Er betont: „Es ist eine Baustelle!“ Ihm gegenüber sitzt Juri Gellert und nickt. „Der Radweg darf erst ab der offiziellen Eröffnung befahren werden“, so der für Tiefbau zuständige Mitarbeiter vom Bauamt der Stadt Bassum.

Bassum: Nadelöhr Sportplatz Osterbinde macht den Radwegbau zwischen Osterbinde und Neubruchhausen kompliziert

Die sei aktuell für Frühjahr 2024 geplant. Denn nach den offensichtlichen Arbeiten folgen die weniger offensichtlichen, dafür aber zeitraubenden Schritte. Etwa der Einbau von Rigolen zur Entwässerung. Die würden laut Schoone „vergraben, das sieht dann keiner“. Er spricht an dieser Stelle von der „eigentlichen Arbeit“, die nach den Osterferien beginnen würde.

Schwierig seien mancherorts die beengten Verhältnisse. In einigen Bereichen des 2,50 Meter breiten Radwegs müssten Versorgungsleitungen auf begrenztem Baufeld gelegt werden, beispielsweise für Abwasser oder Internet. Dort, wo solche Leitungen liegen, werde der Radweg gepflastert, nicht asphaltiert. Frank Schoone schätzt gemeinsam mit Christoph Oetjengerdes , dass rund 30 Prozent des Radweges am Ende gepflastert sein werden.

Das sei etwa im Bereich von Grundstückseinfahrten der Fall – und am Sportplatz Osterbinde. Der stellt einen Spezialfall dar, denn dort grenzt der Fahrbahnrand unmittelbar an einen Hang zum Sportplatz hin. Platz für einen Radweg ist dort auf den ersten Blick nicht zu erkennen, daher bringt Juri Gellert Licht ins Dunkel.

Nur wenig Platz ist für den im Bau befindlichen Radweg im Bereich des Sportplatzes Osterbinde vorhanden. Dort haben die Planer eine kreative Lösung gefunden. © Fabian Pieper

Laut der ursprünglichen Planung habe der Radweg dort nur 1,80 Meter breit sein sollen. Die sei jedoch nach Baubeginn verworfen worden. „Wir fangen stattdessen den Hang mit Winkelstützen ab und gehen auf 2,50 Meter Breite. Damit geht dem Sportplatz keine Fläche verloren.“

Der Radweg zwischen Osterbinde und Neubruchhausen wird teurer als geplant: Das sind die Gründe

Es gibt deshalb allerdings auch eine schlechte Nachricht. Denn die ursprünglich veranschlagten Kosten von knapp mehr als zwei Millionen Euro würden durch diese Maßnahme steigen. Ein weiterer Kostentreiber sei die Entsorgung des abgetragenen und – wie sich erst später herausgestellt habe – mit Schadstoffen belasteten Bodens. „Die Kostensteigerungen können wir noch nicht beziffern“, sagt Gellert.

Auch auf Autofahrer kommt in den kommenden Wochen und Monaten noch ein wenig Ungemach zu. Denn wenn nach den Osterferien die Kanalarbeiten beginnen, wird laut Schoone eine Baustellenampel den Verkehr einspurig an der dann wandernden Baustelle regeln müssen.

Apropos Verkehr: Bevor die Männer endlich zu Kaffee und Brötchen greifen, richtet Bauamt-Mitarbeiter Gellert noch einen eindringlichen Appell an alle Autofahrer auf der L 332: „Dort herrscht durchgehend Tempo 50. Viele halten sich aber nicht daran“, habe er festgestellt. Die Polizei habe Kontrollen angekündigt. Um Gefahren zu vermeiden, mahnt Gellert zur Einhaltung der Geschwindigkeitsbegrenzung, „auch wenn es nicht danach aussieht, als würde gerade gebaut werden“.