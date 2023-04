Bassum radelt an: Die erste Radtour des Jahres steht bevor

Ein Teil des Organisationsteams schwingt sich schon einmal auf den Sattel: (v.l.) Tourismusbeauftragte Susanne Vogelberg, Frido Brand (ADFC), Günther Helmke (ADFC), Gästeführerin Christa Skubowius, Franc Henkensiefken (ADFC), Gästeführerin Anni Wöhler-Pajenkamp und Hans-Hermann Schrader, Vorsitzender des Heimatvereins Neubruchhausen. © Pieper

Die Fahrradsaison 2023 steht vor der Tür. Am Samstag, 29. April, soll mit „Bassum radelt an“ eine Auftakttour die Saison eröffnen.

Bassum – Die nagelneuen gelben Warnwesten hat das Organisationsteam von „Bassum radelt an“ schon einmal probeweise übergestreift, und der Reifendruck der Fahrräder ist kontrolliert. Die Vorbereitungen für die bevorstehende Radfahrsaison 2023 laufen auf Hochtouren. In Bassum will das Team gemeinsam am Samstag, 29. April, im Rahmen der Veranstaltung „Bassum radelt an“ durchstarten.

Bassum radelt an: ADFC, Gästeführer, Heimatverein und Neubruchhausen und Stadtverwaltung laden zu Radtour ein

„Wir können uns kaum bremsen“, sagt Gästeführerin Christa Skubowius voller Vorfreude auf die anstehende Fahrradtour. Sie ist Teil des Organisationsteams von „Bassum radelt an“. Dieses setzt sich aus der Bassumer Ortsgruppe des Allgemeinen Deutschen Fahrrad-Clubs (ADFC), den Gästeführern, der Stadtverwaltung und dem Heimatverein Neubruchhausen zusammen.

In diesem Jahr starten zwei Gruppen vom Treffpunkt am Rathaus aus in Richtung Neubruchhausen. Die erste Tour beginnt um 10 Uhr, die zweite um 13.30 Uhr. Gute fünf Stunden sind jeweils für die Fahrten einschließlich Pausen eingeplant. Das Angebot richte sich an alle, die Lust auf Fahrradfahren haben und neugierig auf die Ziele sind, so Franc Henkensiefken. Der Sprecher des ADFC Bassum betont zugleich: „Wichtig ist, dass die Fahrräder verkehrssicher sind.“

Mehrere Zwischenhalte auf abwechslungsreicher Route bei „Bassum radelt an“

Auf dem knapp 30 Kilometer langen Kurs werden mehrere Zwischenziele angefahren. So soll am Selbstbedienungsladen Emmas in Neubruchhausen, der Anfang des Jahres eröffnet wurde, und der traditionellen Sägerei Bösselmann Halt gemacht werden. Zwischen den Stationen plant das Organisationsteam für beide Tourgruppen eine Einkehr am Ferienhof Pankalla. Dort kann die Vormittagsgruppe ihre strapazierten Energiespeicher bei Eintopf und Getränken auffüllen. Indes darf sich die Nachmittagsgruppe bei Kaffee und Kuchen stärken.

Teilnehmen Wer die Auftaktveranstaltung zur diesjährigen Radsaison nicht verpassen möchte, kann sich noch bis Donnerstag, 27. April, bei der Stadt Bassum telefonisch unter 04241/840 anmelden.

Für mögliche Zwischenfälle durch defekte Fahrräder sind die Mitglieder des ADFC gewappnet. „Kleinigkeiten machen wir sofort“, so Henkensiefken. Bei schwerwiegenderen Defekten wie einem Fahrradtotalausfall besteht die Möglichkeit, die Betroffenen inklusive Fahrrad mittels Abholservice zurückzubringen.