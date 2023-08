Bassum: Philharmonic Rock sorgen für atmosphärische Höhepunkte

Von: Fabian Pieper

Viel los auf der Bühne war beim Auftritt von Philharmonic Rock in Bassum. © Wolfgang Defort

Philharmonic Rock, das sind die Klassische Philharmonie Nordwest und sechs Rockmusiker. Die haben am Samstag in Bassum gespielt.

Bassum – Ein Dirigent, der seinem Orchester mitten im Konzert den Rücken zudreht und stattdessen das Publikum anfeuert? Was im ersten Moment unprofessionell klingt, gehört bei Auftritten von Philharmonic Rock irgendwie dazu. Denn die Verbindung aus Rock und klassischer Musik ist eine, die einen in manchen Momenten mitreißt – selbst seriöse Dirigenten wie Ulrich Semrau. So auch am Samstagabend vor rund 500 Zuhörern an der Freudenburg in Bassum.

Philharmonic Rock beim Bassum Open Air 2023

Und die dürften am Ende des Bassum-Open-Air-Abends gut zufrieden gewesen sein, denn was ihnen in den zweieinhalb Stunden zuvor geboten worden war, war mitreißend. Im Vordergrund: eine sechsköpfige Band um den stimmgewaltigen Sänger Jens Wördemann. Im Hintergrund: 27 Musiker der Klassischen Philharmonie Nordwest mit dem Taktstock schwingenden Semrau.

Philharmonic Rock an der Freudenburg Fotostrecke ansehen

Gemeinsam schafften die 34 Musiker auf der Bühne eine bemerkenswerte Fusion zweier Musikrichtungen, die unterschiedlicher nicht sein können, aber doch irgendwie zusammenpassen. Das wurde schon bei der traditionell ersten Nummer des Konzerts deutlich: Der sonst eher raue Sound von Deep Purples „Smoke on the Water“ wirkte durch die Orchester-Begleitung voluminös, wuchtig und setzte die Segel für den Rest des Abends.

Von „Smoke on the Water“ bis zur „einzig wahren Layla“: Diese Hits spielten Philharmonic Rock

Der war gespickt mit einer handverlesenen Auswahl von Rock-Klassikern wie „Fields of Gold“ von Sting, „Centerfold“ von der J. Geils Band und „der einzig wahren ,Layla‘“, wie Wördemann zwinkernd ankündigte – also nicht das Ballermann-Partylied, sondern die gefühlvolle Unplugged-Version des Songs von Eric Clapton. Mit „Tausend und eine Nacht“ (Klaus Lage) und Udo Lindenbergs „Mein Ding“ fanden auch zwei deutschsprachige Beiträge ihren Weg auf die Setlist der Gruppe.

Das Publikum – schwerpunktmäßig aus Best Agern bestehend – erhobt sich im Verlaufe des Konzerts immer häufiger und immer nachhaltiger von ihren Sitzplätzen. Holger und Irmgard blieben zwar weitestgehend sitzen, aber hatten trotzdem viel Lob für die Musik. „Ich bin Baujahr 1960“, sagte Holger, „das war unsere Jugend.“ Irmgard lobte die „sehr, sehr gute Stimmung“, und Holger wusste bereits zur Halbzeitpause über Philharmonic Rock: „Das war mein erstes Mal, aber sicher nicht das letzte Mal!“

Beeindruckende atmosphärische Momente. © Wolfgang Defort

Die Bandmusiker Kevin Kuhlmann (Schlagzeug), Michael Haupt (Bass), Pianist und Arrangeur Joachim Refardt sowie die beiden Gitarristen Patrick Kuhlmann und Eike Dittmers zogen anschließend das Tempo noch einmal an. Es folgten weitere Hits, meistens im Wechsel zwischen Ballade und Stimmungsmacher; am deutlichsten wurde dieser Unterschied an der Tatsache, dass Philharmonic Rock ihre Zuhörer erst mit auf die „Stairway to Heaven“ von Led Zeppelin nahmen – um sie im Anschluss direkt mit AC/DC auf den „Highway to Hell“ zu schicken, der dank des Orchesters einen ungeahnt melodischen Anstrich erhielt. Bereits da erhob sich das Publikum erstmals geschlossen zum Applaudieren.

Der atmosphärische Höhepunkt beim Philharmonic-Rock-Auftritt in Bassum

Den atmosphärischen Höhepunkt erreichte der Abend bei der Interpretation vom Beatles-Klassiker „Hey Jude“, den offenbar jeder im Publikum auswendig mitsingen konnte. Und als mit dem flotten „Rockin‘ all over the World“ von Status Quo bereits die Zeit für die Zugaben bereits angebrochen war, fand sich Jens Wördemann selber singend im Publikum wieder. Zum Abschluss gab er dann noch eine Liebeserklärung ab an alle, die gekommen waren – und an die Musik: „Music“ von John Miles.