Bassum optimiert den Strom-, Gas- und Wasserverbrauch

Von: Gregor Hühne

Bassum energetisch voranbringen: (v.l.) Heizungsexperte Heinrich Meyer, Energiemanager Bernd Müller und Bürgermeister Christian Porsch wollen Schwachstellen identifizieren und Betriebskosten einsparen. © Gregor Hühne

Bassum – Die Bereitstellung von Strom, Gas, Wasser und Abwasser kostet Geld. Damit die Stadt Bassum zukünftig an diesen laufenden Kosten Steuergeld spart, überprüft derzeit Energiemanager Bernd Müller sämtliche der mehr als 60 städtischen Liegenschaften auf ihre Verbrauchsdaten und Optimierungspotenziale.

Bereits im Mai/Juni soll das Vorhaben abgeschlossen sein. Was laut Bürgermeister Christian Porsch auch an der bereits vorhandenen und guten Datengrundlage im Rathaus liege. Bei den Überprüfungen werden bereits jetzt Heizungseinstellungen kostenoptimierter eingestellt. Geschaut werde vornehmlich, wo am dringendsten Renovierungsarbeiten an städtischen Immobilien nötig seien, um sie dann nach einer Prioritätenliste abzuarbeiten. Dabei gelte der Grundsatz, zuerst dort anzusetzen, wo der größtmögliche Nutzen (also Kosteneinsparung) mit einer möglichst geringen Investitionssumme erzielt werden kann, erklärt Bernd Müller das Unterfangen.

Der Hintergrund des Ganzen ist, dass die Stadt bis zum Ende des Jahres einen Energiewirtschaftsplan vorlegen muss. Für die Umsetzung der energetischen Vorhaben werde Bassum auch „Geld in die Hand nehmen“, so Christian Porsch. Wo und wann zuerst genau, werde zu einem späteren Zeitpunkt festgelegt.

„Mache regelungstechnischen Heizungsanlagen sind bereits optimal eingestellt“, sagt Bernd Müller. Andere dagegen stünden auf einer viel zu hohen Stufe. Teilweise seien die Anlagen auch sehr komplex, sodass die Hausmeister nicht einfach an einem Heizkörper die Temperatur regulieren könnten.

Überall da, wo die Leute die Heizenergie nicht selber bezahlen, wird nicht sparsam damit umgegangen.

Als Ansprechpartner unterstützt daher Heizungsexperte Heinrich Meyer beispielsweise die Hausmeister in Heizungsfragen. Einige Anlagen seien analog per Hand, andere digital einstellbar. Meyer ist seit September 2022 in dieser Funktion für die Stadt tätig.

Der größte städtische Energie-Kosten-Verursacher sei das Hallenbad „mit Abstand“, weiß Bernd Müller. Weitere „Energieschlucker“ seien die Schulen sowie die Verwaltungsgebäude.

Ein weiterer Grund sei, dass – neben schlechter Isolierung – Heizungsinstallateure die Heiztemperaturen zu hoch einstellten. Die Stadt habe schon vor einer Weile einen Beschluss gefasst, dass in städtischen Innenräumen 19 Grad Celsius ausreichen, an Schulen 20 Grad. Vorher gab es keine Vorgaben, und die Temperaturen waren höher gewesen, berichtet der Bürgermeister. In Sporthallen habe man nun laut Bernd Müller die Erfahrung gemacht, dass dort 16 Grad ausreichen – zuvor wurde auf 20 Grad geheizt. In einzelnen Objekten sei so der Verbrauch um rund die Hälfte gesenkt worden.

Die weiteren Problemfelder lägen in erster Linie bei alten Gebäuden, die schlecht gedämmt sind und eine entsprechende Energiebilanz vorweisen. Dort sieht Bürgermeister Porsch künftig den „größten Handlungsbedarf“ für die Stadt.

Bassum sei zwar „im Großen und Ganzen sehr gut aufgestellt“, bestätigt auch Bernd Müller, aber „überall da, wo die Leute die Heizenergie nicht selber bezahlen, wird nicht sparsam damit umgegangen“. Als Beispiel nennt er die Flüchtlingsunterkünfte in der Stadt.