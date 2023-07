Bassum Open Air: Sänger Alvaro Soler versprüht spanische Lebensfreude

Von: Fabian Pieper

Alvaro Soler sorgt vor 1700 Besuchern an der Freudenburg für spanische Partystimmung. © Defort, Wolfgang

Sänger Alvaro Soler ist am Sonntag in Bassum aufgetreten. Beim Open-Air-Festival brachte er 1700 Besuchern spanische Lebensfreude näher.

Bassum – Nach Sänger Nico Santos am Freitag- und der Band Revolverheld am Samstagabend hat am späten Sonntagabend mit Alvaro Soler ein dritter musikalischer Beitrag von nationalem Format an der Freudenburg in Bassum seine Visitenkarte abgegeben und damit das Bassum-Open-Air-Wochenende beendet. Der spanisch-deutsche Sänger sorgte für einen Abend mit „spanischer Partystimmung“, wie Festival-Veranstalter Oliver Launer hinterher zusammenfasste.

Bassum Open Air: Sänger Alvaro Soler erfüllt Traum eines zehnjährigen Mädchens

1700 Besucher, das schätzte Launer, dürften es gewesen sein, die sich vom Auftritt des 32-Jährigen haben mitreißen lassen. Der zeigte sich gut gelaunt und musikalisch vielseitig: Er sang nicht nur, sondern griff mehrmals zur Gitarre und nahm zwischenzeitlich sogar am Klavier Platz.

Und kurz vor Schluss holte sich Alvaro Soler Verstärkung auf die Bühne: Per Plakat hatte die zehnjährige Jasmin, gerade groß genug, um über die Absperrgitter direkt vor der Bühne zu schauen, ihren Wunsch an den Sänger herangetragen, mit ihm zusammen seinen Hit „Sofia“ zu singen. Ein solches Angebot schien Alvaro Soler seinem jungen Fan nicht ausschlagen zu können, und so sprang er in den Bühnengraben und half Jasmin huckepack auf die Bühne. Ihrem großen Vorbild ganz nah, zeigte sich die Zehnjährige bei dem durchweg in spanischer Sprache verfassten Song textsicher, und von Lampenfieber keine Spur. Gemeinsam performten beide das Stück vor der großen Menschenmenge, den größeren Anteil am anschließenden Applaus gönnte der Sänger dem begeisterten Mädchen.

Besonderer Moment: Die kleine Jasmin singt gemeinsam mit Alvaro Soler dessen Hit „Sofia“. © Wolfgang Defort

Begebenheiten wie solche seien es, urteilte Oliver Launer, die das Publikum vom ersten Lied an auf die Seite des Künstlers zogen. „Die Leute waren überrascht“, sagte er. „Wenn du ihn nur im Radio gehört hast und ihn dann live hörst, dann weißt du, dass das eine ganz andere Sache ist. Dann spürst du diese spanische Lebensfreude.“

Fannähe von Sänger Alvaro Soler beim Bassum Open Air

Und die Nähe zu den Fans erst recht: Noch während des Konzerts erfüllte er Selfie-Wünsche, er spielte mit seinem Publikum, lachte viel und genoss den Auftritt auf für ihn neuem Terrain – es war sein erster Auftritt in Bassum – sichtlich.

Nun macht das Bassum Open Air eine knapp vierwöchige Pause. Weiter geht es dann am Freitag, 28. Juli. Dann tritt zum Auftakt des Bovelmarkts mit der deutschen Folk-Rockband Versengold der nächste Hochkaräter in der Konzertmuschel an der dann wahrscheinlich erneut gut gefüllten Freudenburg auf.