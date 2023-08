Bassum Open Air: Philharmonic-Rock-Orchester kommt zur Freudenburg

Von: Fabian Pieper

Viel los auf der Bühne ist bei Auftritten von Philharmonic Rock um Dirigent Ulrich Semrau (Mitte). Nun kommen die Musiker nach Bassum. Archiv © Heinfried Husmann

Das Orchester Philharmonic Rock kommt nach Bassum. Es interpretiert zeitlose Rock-Klassiker mit klassischen Instrumenten. Dirigent Ulrich Semrau verspricht eine „richtige Rockshow“.

Bassum – Der Auftritt von Johannes Oerding beim Bassum Open Air am Sonntag, 20. August, wirft bereits seine Schatten voraus. Doch in diesem Schatten wartet bereits einen Tag vorher ab 20 Uhr ein weiteres musikalisches Highlight. Denn mit Philharmonic Rock schaffen mehr als 30 Künstler eine Fusion aus rauem Rock und klassischer Orchester-Musik.

Bassum Open Air: Philharmonic-Rock-Dirigent Ulrich Semrau verspricht „eine richtige Rockshow“

Das verspricht Ulrich Semrau. Klar, was soll er auch anderes sagen, schließlich ist er der Dirigent des Ensembles. Doch mit jedem Wort, das er über das bevorstehende Konzert verliert, wird die Begeisterung greifbare, die er dafür aufbringt. Er verspricht „eine richtige Rockshow, sehr aufwendig, und alle großen Hits der Rockgeschichte sind dabei“.

Der Clou: Auf der Bühne steht nicht nur eine Rockband aus zwei Gitarren, Bass, Schlagzeug, Piano und Menschen, die singen. Hinzu gesellen sich 27 Musiker der Klassischen Philharmonie Nordwest, die mit Blech-, und Holzblas- sowie Streichinstrumenten, Pauken und Percussion dem Ganzen eine spürbar andere Richtung verpassen. Es wird also eng unter der Konzertmuschel.

Einen der vielen Musiker hebt Semrau besonders hervor: „Pianist Joachim Refardt hat es arrangiert.“ Der Dirigent spricht von „sehr guten Arrangements“, die „sehr dicht am Original“ seien, „aber mit ein paar witzigen Einfällen“, wie er zwinkernd verrät, ohne konkret zu werden. Die Qualität des Künstlers aus Bremen verdeutlicht er mit der Tatsache, dass Refardt bereits für die Big Band der Bundeswehr oder Klaus Lage arrangiert hat: „Der versteht sein Fach.“

Vom „Smoke on the Water“ bis „Tausend und eine Nacht“: Diese Hits spielen Philharmonic Rock

Auch Sänger Jens Wördemann erhält ein Sonderlob vom Chef: „Er ist ein sehr, sehr gut Sänger, mit einer großen Stimmbreite über mehrere Oktaven. So einen Frontmann braucht man!“

Schließlich ist die Bandbreite an Songs groß, die Philharmonic Rock dem Publikum präsentieren möchte. Los geht es traditionell mit „Smoke on the Water“ von Deep Purple – „Mit ordentlich Rauch und Qualm auf der Bühne“, verspricht Ulrich Semrau. Es folgen die jeweils wohl berühmtesten Stücke von Bands wie AC/DC, Status Quo, Aerosmith, ZZ Top, Radiohead, Lynyrd Skynyrd und weiteren. Dank „Ich mach mein Ding“ von Udo Lindenberg und Klaus Lages „Tausend und eine Nacht“ erhält die Auswahl auch noch einen heimatländischen Anstrich.

Es ist eine der in diesem Jahr wenigen Möglichkeiten, Philharmonic Rock zu sehen und zu hören. Wie Semrau erklärt, gibt die Band derzeit nur wenige Konzerte, gerade einmal zwei seien es in diesem Jahr. „Man freut sich als Musiker auf jeden Auftritt“, sagt Semrau, der als Bassumer keine ganz so weite Anreise zur Freudenburg hat. „Wie eine Familie, die sich wiedersieht. Und auf der Bühne geht es dann richtig ab!“

Eintrittskarten Eintrittskarten gibt es zum Preis von 41 Euro bei Papier und Tinte in Bassum, bei Nordwestticket und in allen Geschäftsstellen der Kreiszeitung. Es gilt freie Platzwahl.

Das gilt auch für den Bereich vor der Bühne. Denn obwohl nur Sitzplätze verkauft werden, lässt Semrau durchblicken, dass es dort auch Raum gibt, um seinen Bewegungsdrang ausleben zu können, sollte es einen doch mitreißen – auch wenn er aus Erfahrung weiß: „Es ist eine gewisse Altersschicht im Publikum dabei, also überwiegend die, die mit dieser Musik aufgewachsen sind.“ Und etwas anderes weiß er auch, wie er lächelnd verrät: „Es ist noch nie jemand unzufrieden nach Hause gegangen.“