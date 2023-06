Bassum Open Air: Klaus Lage und Hells Balls im Launerschen Garten

Von: Fabian Pieper

Klaus Lage (r.) und Bo Heart spielten sich gegenseitig die Bälle zu. © Fabian Pieper

Am Freitag waren Klaus Lage und Bo Heart zu Gast in Bassum. Am Samstag gaben die AC/DC-Nachahmer von Hells Balls den Gästen ordentlich Lautstärke auf die Ohren.

Bassum – Einmal tiefsinnig und gefühlvoll, einmal hart und laut: Gleich zweimal ist am Wochenende im Rahmen des Bassum Open Airs der private Garten von Oliver Launer zum Mini-Festivalgelände zweckentfremdet worden. Am Samstag drehte dort die AC / DC-Coverband Hells Balls ihre Verstärker voll auf. Und schon einen Abend vorher zeigten Klaus Lage und Bo Heart, dass es gar nicht viel braucht, um das Publikum mitzureißen. Nämlich lediglich ein Klavier, zwei Mikrofone und zwei alte Männer, zwischen denen die Chemie einfach stimmt.

Dabei stellte das Geburtstagskind – Klaus Lage feierte mit rund 250 Zuschauern im malerischen Launerschen Garten seinen 73. – zu Beginn fest, dass er in den 45 Jahren auf diversen Bühnen noch nie bei jemandem privat im Garten aufgetreten sei. Aber es gibt ja immer ein erstes Mal.

Klaus Lage sang einige seiner berühmtesten Hits, natürlich auch „1000 und eine Nacht“ © Fabian Pieper

Das nutzten Klaus Lage und Bo Heart, um den Anwesenden bekannte Klaus-Lage-Hits wie „Wieder zuhaus“ oder „Komm, halt mich fest“ zu präsentieren. Während die beiden Musiker auf der kleinen Bühne direkt auf Betriebstemperatur waren, brauchte das Publikum ein paar Stücke, um aufzutauen. Spätestens aber bei „Monopoli“ war es passiert, woraufhin Klaus Lage zwinkernd feststellte: „Es macht doch einfach mehr Spaß, wenn alle mitmachen!“

Immer wieder spielten die beiden mit den Gästen. Sie erzählten sich Witze und reagierten schlagfertig auf Zwischenrufe. Als Klaus Lage die Bühne kurzzeitig seinem Freund Bo Heart alleine überließ, setzte sich der Star ganz lässig auf einen der wenigen freien Stühle ins Publikum. „Super“, so lautete das Urteil von Jutta und Hartmut aus Dörverden, die sich in ihre eigene Jugend zurückversetzt fühlten. Ihnen gefielen die Musik, die aktuellen, aber auch kritischen Texte – und das Ambiente. Nicht nur Headliner Klaus Lage begeisterte sie: „Bo Heart ist einfach eine Granate!“

Beide Konzerte im Launerschen Garten in Bassum waren gut besucht. © Fabian Pieper

Ein Hit ließ lange auf sich warten, riss einige der Gäste dann aber von ihren Stühle: Mit dem wohl bekanntesten Lage-Stück „1000 und eine Nacht“ hatte der Abend zum genau richtigen Moment seien Höhepunkt erreicht. Die Leute zückten ihre Handys, klatschten und schrien den Refrain mit, und zwar so laut sie konnten. Als Lage und Heart dann zum Abschluss das Lied „Du hast’n Freund in mir“ aus dem Film „Toy Story“ vortrug, wirkte es wie eine Feststellung: Klaus Lage und Bo Heart hatten an diesem Abend viele Freunde gewonnen. Und das Geburtstagskind versprach: „Wir kommen wieder!“

Wieder nach Bassum kamen am Samstag auch die Hells Balls; schon im vergangenen Jahr traten sie als erste Gruppe überhaupt im Garten von Oliver Launer auf. Sie wussten also, was sie erwartet, und sie hielten sich vom Fleck weg nicht zurück. Songs wie „Back in Black“, „Shoot to Thrill“ und „Dirty Deeds Done Dirt Cheap“ klangen beinahe eins zu eins wie das Original. Die fünf Männer aus Bremen standen den Australiern von AC / DC in kaum etwas nach. Die geschätzt 300 Gäste hatten Bock, und da die Stühle vom Vorabend verschwunden waren, hatten sie auch ausreichend Platz.

Die AC/DC-Coverband Hells Balls auf dem Bassum Open Air 2023. © Fabian Pieper

Direkt vor der Bühne sammelte sich eine Gruppe Hardcore-Fans, die zweieinhalb Stunden nahezu pausenlos headbangten – sportlich. Aber auch verständlich, denn mit „Thunderstruck“, „Whole lotta Rosie“ und „Highway to Hell“ holten die Musiker um ihr extrovertiertes Angus-Young-Imitat Klito SG an der Leadgitarre ihre Fans mit vollem Körpereinsatz ab: Einen Augenblick lang stand der Mann an der Gitarre sogar splitternackt auf der Bühne.

Beeindruckend: Sänger Capt’n Bley wechselte stimmlich bei Bedarf zwischen Brian Johnson und dem verstorbenen Bon Scott hin und her. Dass er bei „Let there be Rock“ spät am Abend nicht mehr ganz so textsicher war, verzieh ihm das Publikum. Zum Abschluss gab es „You shook me all Night long“ und „T.N.T.“ auf die Ohren – die bei der Lautstärke am Ende klingelten wie die berühmten „Hells Bells“ ...