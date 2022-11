Bassum Open Air 2023: Oliver Launer präsentiert Programm – Revolverheld mit dabei

Von: Marcel Prigge

Verkünden das Programm für 2023: Organisatoren Oliver (v.l.) und Gaby Launer, sowie Eberhard Kroll von Baustoffe Leymann, Tanja Gerlach vom Reisebüro Gerlach und Kommunalreferent der Avacon Hermann Karnebogen. © Prigge

Das Programm für das Bassum Open Air 2023 steht. Mit dabei sind unter anderem Revolverheld, Doro Pesch, Nico Santos und Versengold.

Bassum – Hochkaräter über Hochkaräter: Das Bassum Open Air wird auch im kommenden Jahr wieder mit vielen Künstlern der Extraklasse aufwarten dürfen, das verkündete Veranstalter Oliver Launer. Unter anderem mit dabei: Revolverheld, Nico Santos, ehemaliger Coach von The Voice of Germany, und Metalqueen Doro Pesch. Mit großen Namen will bewusst geworben werden, denn so soll sich die Veranstaltung erstmals rechnen.

Programm vom Bassum Open Air 2023: Organisatoren setzen auf große Namen

„Wir haben in diesem Jahr echt Federn gelassen“, zieht der Veranstalter Bilanz, und zeigt Gründe eines Kurswechsels im kommenden Jahr auf. So solle es mehr bekannte Namen geben und weniger kleine Konzerte. Aufgrund coronabedingt aufgeschobener Auftritte habe es in diesem Jahr „ein fettes Minus“ gegeben.

Außerdem: „Nur etwas für die Bassumer zu machen, ist echt in die Hose gegangen.“ Lediglich vier Prozent der verkauften Karten hätten nach Prüfung der Verkaufszahlen Bassumer gekauft, wie Launer im Sommer gegenüber dieser Zeitung erklärte. Er setze in Zukunft auf „ganz sichere Nummern“ und wolle mehr Menschen außerhalb Bassums ansprechen. „Für kommendes Jahr denke ich ganz rational, auch wenn ich sonst gesagt hätte, das wären interessante, kleine Künstler“, gibt er zu verstehen und führt durch die gebuchten Bands.

Siggi Schwarz und Doro Pesch: Künstler rocken 2023 das Bassum Open Air

Saisonauftakt des Bassum Open Airs spielt am Freitag, 2. Juni, ab 21 Uhr an der Freudenburg Siggi Schwarz mit seiner Band sowie den Frankfurter Sinfonikern. „Das ist echt was für Insider“, so Launer, der preisgibt, dass Schwarz bereits mit Aerosmith, The Scorpions, Deep Purple und Billy Idol als Gitarrist und/oder Produzent zusammengearbeitet hatte. „Er ist eine echte Größe.“ Schwarz wird mit Rock-Highlights der 60er- bis 80er-Jahre aufwarten.

Besonders freue sich Launer auch auf Doro Pesch am Samstag, 3. Juni. „Sie feiert ihr 40-jähriges Bühnenjubiläum. Der absolute Hammer, sie ist die Metalqueen schlechthin.“ Vor ihrem Auftritt werden noch die Vorbands Lost Sanctuary, Devils Train, The Answer sowie Black Mirror rocken. „Ein richtiges, kleines Festival“, schwärmt Launer. Ab 16.30 Uhr soll es an der Freudenburg losgehen.

Konnte 2017 auf in Wacken begeistern. Doro Pesch wird im kommenden Jahr Bassum besuchen. © Gateau/ DPa

Vielfalt an mehreren Wochenenden: Klaus Lage, Nico Santos und Revolverheld in Bassum

Am Freitag, 16. Juni, kommt der von früheren Open Airs in Bassum bekannte Klaus Lage mit Bo Heart zu Besuch. Es sei eines der besten Konzerte gewesen, die Launer bis jetzt gesehen habe. Auch das ist ein Grund, weshalb er bei ihnen ab 21 Uhr im Launerschen Garten vor 300 Sitzplätzen auftrete.

Am Samstag, 17. Juni, geht es mit einem Best-Of-Queen-Programm von Siggi Schwarz weiter. „Auch er wird bei uns im Garten spielen“, so Launer. Der einfache Grund: Siggi Schwarz habe immer einmal Klaus Lage kennenlernen wollen. Los geht es um 21 Uhr.

Mit einem echten Fernsehstar geht es am Freitag, 30. Juni, weiter. Nico Santos, der deutsch-spanische The-Voice-Coach aus dem Jahr 2021, tritt an der Freudenburg ab 21 Uhr auf. Dass er ein „erstklassiger Sänger und Komponist“ ist, zeigt sich nicht nur an der Mitarbeit an Stücken von Mark Forster und Helene Fischer. Er gewann im vergangenen Jahr in der Kategorie Beste Single für „Would I Lie To You“ den Preis der 1 Live Krone.

Die Welt werden sie vielleicht nicht am Samstag, 1. Juli, ab 21 Uhr verändern. Bassum vielleicht aber schon. Denn: Revolverheld kommt. „Es ist der Megahammer. Wahnsinn, diese Band zu bekommen“, freut sich der Veranstalter und hofft auf überregionales Interesse und viele Besucher an der Freudenburg.

Revolverheld um Sänger Johannes Strate (l) soll eine der meistbesuchten Bands in Bassum werden. © Schmidt/dpa

Folk-Rock im Sommer: Versengold während Bovelmarkt in Bassum zu Besuch

Am Freitag, 28. Juli, werden ab 21 Uhr pünktlich zur Eröffnung des Bovelmarktes Versengold wieder ihr Bestes geben. Die deutschsprachige Folk-Rock-Band scheint sich ebenso auf das Konzert zu freuen, wie das Organisations-Team. „Sie haben dafür extra die Seebühne in Bremen abgesagt.“

Den Abschluss des Bassum Open Airs wird am Samstag, 19. August, Philharmonic Rock begleiten. 2017 hätten die Klassik-Rocker eines ihrer ersten Konzerte in Bassum gespielt, so Launer. „Sie kommen jetzt zum dritten Mal und hier in Bassum ist nur eines ihrer beiden Konzerte im kommenden Jahr.“ Sie treten an der Freudenburg ab 20 Uhr auf.

Bassum Open Air 2023: Das fast vollständige Programm

Freitag, 2. Juni, 21 Uhr: Siggi Schwarz mit Band und die Frankfurter Sinfoniker (Freudenburg).

Samstag, 3. Juni, 16.30 Uhr: Doro Pesch plus Lost Sanctuary, Devils Train, The Answer und Black Mirror (Freudenburg).

Sonntag, 4. Juni: (Wird noch bekannt gegeben)

Freitag, 16. Juni, 21 Uhr: Klaus Lage und Bo Heart (Launerscher Garten).

Samstag, 17. Juni, 21 Uhr: Siggi Schwarz (Launerscher Garten).

Freitag, 30. Juni, 21 Uhr: Nico Santos (Freudenburg).

Samstag, 1. Juli, 21 Uhr: Revolverheld (Freudenburg).

Sonntag, 2. Juli: (Wird noch bekannt gegeben)

Freitag, 28. Juli, 21 Uhr: Versengold (Freudenburg).

Samstag, 19. August, 20 Uhr: Philharmonic Rock (Freudenburg).

Probleme bei Künstlerbuchung: Volle Terminkalender, höhere Gagen

Diese Menge an Künstlern zu buchen sei auch in diesem Jahr nicht einfach gewesen, weiß der Organisator. So habe es bei der Buchung verschiedener Künstler Schwierigkeiten gegeben. Bands würden viele Konzerte aus den vergangenen Jahren nachholen und seien „picke packe voll“. Zudem seien internationale Künstler aufgrund des steigenden Dollar-Kurses 20 Prozent teurer geworden.

„Und wir hätten mehr interessante Künstler kriegen können. Aber die Bühne war ihnen zu klein“, so Launer, der als Beispiele Santiano und Roland Kaiser nennt. Ebenso Dieter Bohlen wäre gekommen. Die Hallen, die er im kommenden Jahr bespiele, seien aber bislang nur zu einem Drittel ausgebucht. Zu riskant, wenn man Karten verkaufen möchte.

Auch kann sich noch über zwei Überraschungen gefreut werden. Denn das Booking der Künstler sei noch nicht ganz abgeschlossen. Man befinde sich in den letzten Verhandlungen. Zwei Termine – der 4. Juni sowie der 2. Juli – werden noch bekannt gegeben.

Bassum Open Air 2023: Tickets in Bassum, Syke und im Internet

Für die beiden Konzerte im Launerschen Garten am 16. Juni mit Klaus Lage und Bo Heart sowie am 17. Juni mit Siggi Schwarz sind ab heute Tickets in der Vino Weinbar an der Sulinger Straße 19A sowie im Kosmetikstudio von Gabriela Hastedt an der Hauptstraße 39 in Syke erhältlich.

Weiterhin stehen für alle Konzerte an der Freudenburg Steh- und Sitzplätze zur Verfügung – außer am 3. Juni 2023 mit Doro Pesch (nur Stehplätze). Tickets für Sitzplätze sind bei Nordwestticket erhältlich. Für Stehplätze gibt es Tickets sowohl bei Nordwestticket, als auch bei Eventim.