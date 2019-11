Bassum Open Air 2020 mit Milow, Mia Julia, Max Giesinger und mehr

Das Programm des Bassum Open Air 2020 steht. Veranstalter Oliver Launer präsentiert mit Mia Julia und Freunden die volle Dröhnung Malle. Mit Milow kommt ein weiterer Star.

Bassum - Da bekommt das Motto „Scheiß drauf, Malle ist nur einmal im Jahr“ eine ganz andere Bedeutung: Denn Malle ist tatsächlich nur einmal im Jahr. Das Bassumer Open-Air-Festival wartet 2020 mit insgesamt zehn Konzertterminen auf. Und einer davon wird alle Malle-Fans freuen.

Malle in Bassum: Mia Julia, Tim Toupet und Axel Fischer

+ Mia Julia ist eine feste Größe auf Mallorca - oder auch in Halle 7. Im Jahr 2020 kommt sie nach Bassum. © Sigi Schritt Am Samstag, 6. Juni, treten Mia Julia Brückner, Tim Toupet, Axel Fischer, Victoria, Volker Racho und DJ Björn im Park der Freudenburg auf und machen acht Stunden Party. Wozu also noch in den Urlaub fahren? „Ich denke, das wird super“, ist Konzertveranstalter Oliver Launer überzeugt. Auf die Idee habe ihn der Mia-Julia-Brückner-Fanclub in Bassum gebracht. Launer ist keinem Vorschlag abgeneigt und nahm Kontakt zu der Agentur auf – mit Erfolg.

„Wir versuchen immer, ein möglichst breites Publikum anzusprechen“, erklärte er am Dienstag bei der Vorstellung des Programms. Die Künstler 2020 könnten unterschiedlicher nicht sein. Die Generation 40plus wird sich auf Saga (7. Juni) freuen. Die Band war bereits vor zwei Jahren in Bassum und muss sich dort sehr wohl gefühlt haben. Denn auf das Angebot von Launer hieß es, dass man für diesen Betrag normalerweise nicht spiele. Sie würden aber mal eine Ausnahme machen, weil es ihnen so gut gefallen habe. „Was für ein Kompliment“, freut sich der Veranstalter.

Max Giesinger, Milow und Angelo Kelly kommen nach Bassum

Bei der Gage von Max Giesinger (18. Juli) musste er allerdings schmunzeln. So kann es gehen: 2016 sei ihm der Sänger als Support angeboten worden, quasi für nichts. 2017 musste Launer schon 25.000 Euro hinblättern. Das sei nichts im Vergleich zum heutigen Honorar. Giesinger hat sich für den 18. Juli angekündigt. Trotz der hohen Summe sei er ganz natürlich geblieben, „eine tolle Persönlichkeit“, schwämt Launer.

+ Milow singt am 3. Juli in Bassum. © Kunicom / Bettina Pflaum / Alexander Prautzsch/dpa Der Ruf, sehr unkompliziert zu sein, eilt auch Angelo Kelly voraus, der am 19. Juli mit seiner Familie auftritt. „Er soll in diesem Jahr nach einem geplatzten Konzert ohne Gage und Technik aufgetreten sein, weil er die Fans nicht enttäuschen wollte. Das hat mich überzeugt“, erzählt Launer. Er suche für Bassum keine Weltstars, sondern Persönlichkeiten. Wobei für Milow wohl beides gilt. Seit seinem Auftritt bei „Das Tauschkonzert“ ist der belgische Sänger bekannter denn je. Er singt am Freitag, 3. Juli.

Elektronische Musik und Versengold - der Bassumer Mix

+ Versengold ist in der Szene wohl bekannt. Die Folkband kommt am 24. Juli zur Freudenburg. © Kunicom / Bettina Pflaum / Alexander Prautzsch/dpa Die Fans der elektronischen Musik kommen am 4. Juli auf ihre Kosten. Sechs bekannte DJs werden die Bühnen rocken, einer davon ist Mark Bale. Launer hofft, damit vor allem den Nerv der Jüngeren zu treffen. Der Name des Spektakels: Dancing-Castle-Festival. Launer hofft, dass der Name eines Tages so bekannt ist wie Ferdinands Feld in Rotenburg.

Bei Fans des Mittelalters hat die Gruppe Versengold bereits einen Namen. Die Folk-Band tritt am 24. Juli auf. Und noch drei weitere Acts sind eingetütet: Philharmonic Rock (5. Juni) mit neuem Programm, die Musical Night mit Solisten und der Klassischen Philharmonie Nordwest (17. Juli) sowie die Kiss Forever Band (15. Mai).

Bassum Open Air: Vorverkauf ab 16. November

Der Kartenverkauf beginnt am Samstag. Sitzplätze gibt es ausschließlich über Nordwestticket, also in den Geschäftsstellen der Kreiszeitung.