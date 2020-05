Großfeuer auf Recyclinghof in Nordwohlde: 300 Müllballen in Flammen

Riesige Rauchwolke

+ © Kai Moorschlatt Die Rauchwolke ist bis nach Syke zu sehen. © Kai Moorschlatt

Großfeuer auf dem Recyclinghof in Nordwohlde: Dort stehen am Samstag 300 gepresste Müllballen in Flammen. Eine riesige Rauchwolke ist kilometerweit zu sehen.