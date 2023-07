Nico Santos und Revolverheld füllen das Konzertgelände in Bassum

Revolverheld machen aus der Freiluft-Bühne an der Freudenburg eine WG – und laden ihre Fans ein. © Wolfgang Defort

Mit Nico Santos und Revolverheld hat das Bassum Open Air am Freitag und Samstag zwei Acts von nationalem Format nach Bassum geholt.

Bassum – Gute Laune, die ansteckt: Was Sänger Nico Santos als Teil des Bassum Open Airs am Freitagabend auf der Konzertbühne der Freudenburg in Bassum vor rund 2000 Besuchern angefangen hat, hat die Band Revolverheld einen Tag später nahtlos fortgeführt. Die Norddeutschen nahmen ihrerseits etwa 3500 Fans mit auf eine Reise durch mehr als 20 Jahre Bandgeschichte.

Tausende Fans an der Freudenburg in Bassum bei Konzerten von Nico Santos und Revolverheld

Gleich zu Beginn des Konzerts zeigten Revolverheld, dass humorvolle Sprüche für sie auf der Bühne dazugehören. „Hier haut mich der Bass um“, witzelt Sänger Johannes Strate im Schlagabtausch mit Gitarrist Kristoffer Hünecke.

Revolverheld, das sind viele Hits, die zu Ohrwürmern geworden sind. Das zeigt schon das zweite Lied – bei „Das kann uns keiner nehmen“ singen viele Gäste den Refrain mit. Titel des neuesten Albums „Neu erzählen“ wechseln sich ab mit älteren Stücken. Dabei zeigen sich die Musiker nah dran am Publikum. Erzählen von den WG-Zeiten in Bremen, von Abenden im Tower, in der Lila Eule und im Modernes. Ein bisschen ist es, als würden gute Freunde auf der Bühne stehen, mit denen man über alte Zeiten plaudert.

Als die Band, die auf dem Podium eine aus Holz gebaute Bar stehen hat, dann zum WG-Abend einlädt, wird dieses Gefühl für die Zuschauer ganz real. Hünecke wird zum Barkeeper, und Strate wählt aus dem Publikum ein Dutzend Leute zur Session in die „WG“ ein – auf Sitzkissen nehmen sie auf der Bühne Platz und sind ganz nah dran, als die Band den Titelsong „Neu erzählen“ des aktuellen Albums performt.

Revolverheld holen die Fans auf die Bühne des Bassum Open Air

Neben den eher poppigen neueren Titeln zeigen die Jungs von Revolverheld, dass ihre Wurzeln im Rock liegen: Bei „Darf ich bitten“ und bei „Ich werde nie erwachsen“ kommt Bewegung in die Menge. Ganz anders bei „Das Größte“ vom aktuellen Album – für diese Ballade steht Sänger Johannes Strate allein auf der Bühne, begleitet nur vom Klavier. Gänsehaut im Publikum. Dort kommen Show, Musik und Schlagabtausch auf der Bühne gut an. „Richtig cool, es gefällt uns sehr gut“, bilanziert das Mutter-Tochter-Duo Sabine und Lisa-Marie Piepenbrink aus Weyhe.

Am Ende darf etwas nicht fehlen – mit „Freunde bleiben“ und „Ich lass für dich das Licht an“ schob die Band zwei der bekanntesten Songs. Beim letzten Titel beweist das Publikum Textsicherheit. Frontmann Johannes Strate wispert lediglich „Ich lass für …“ ins Mikrofon und die Zuschauer übernehmen Refrain und Strophe. Die Lieder von Revolverheld bleiben eben im Kopf.

Duett mit Kelvin Jones: Nico Santos sorgt in Bassum für Kreischalarm

Kreischalarm hingegen schon am Vorabend bei Nico Santos. Seine gute Laune steckt an, auch er sucht bodenständig den Kontakt zu seinem Publikum. Die Freilichtbühne im Garten der Freudenburg lässt nicht viel Spielraum für Spezialeffekte. Der Fokus liegt auf Santos, der mit Tanzeinlagen a la Michael Jackson glänzt.

Als Special Guest hat Santos seinen Freund Kelvin Jones dabei. Den Überraschungs-Song „Cry a little less“ spielen sie gemeinsam. Dann nimmt Santos sich Zeit zum Plausch. Er sitzt am Klavier, spielt einige Harmonien und erzählt, hörbar ergriffen, die Geschichte eines verstorbenen Jugendfreundes. Ihm hat er den Song „Walk in your Shoes“ gewidmet.

Sänger Nico Santos animiert mit seinen Songs zum Mitmachen. © Katja Menner

Für Melancholie ist an diesem Abend aber nur wenig Zeit. Gleich darauf geht es wieder dynamisch und lebhaft weiter. Für seinen sexy Hüftschwung zum Song „Candela“ fliegen ihm die Herzen der Fans regelrecht zu. Und Santos gibt alles. Bis zum Schluss singt und tanzt er fast ununterbrochen, animiert die Zuschauer zum Mitmachen. Selbst als die letzte Konfettikanone abgeschossen ist und die Musik für die Crew zum Abbau bereits läuft, hüpft Nico Santos noch auf der Bühne herum. Es wirkt, als könnte der Bremer sich nach diesem Heimspiel einfach nicht von Bassum verabschieden.