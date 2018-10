Bassumer Firmen lassen sich einiges einfallen, um Mitarbeiter zu gewinnen

Bassum - Von Julia Kreykenbohm. In Zeiten des Fachkräftemangels müssen sich viele Unternehmen etwas einfallen lassen, um Mitarbeiter zu werben – und zu behalten. Manche schaffen eine besondere Arbeitsplatzatmosphäre, andere geben Vergünstigungen oder Sonderleistungen. Was tun Bassumer Unternehmen um ihren Personalbestand zu sichern? Und was würden sie sich in dem Zusammenhang von der Stadt Bassum wünschen?

Die Firma Videx Garden schaltet beispielsweise Anzeigen im Internet, um Mitarbeiter zu finden und horcht auf Mund-zu-Mund-Propaganda, erläutert der kaufmännische Leiter Philipp Heinz. Sind die Mitarbeiter dann im Unternehmen, gewährt Videx vermögenswirksame Leistungen, also gibt auf der Grundlage eines Tarifvertrags, einer Betriebsvereinbarung oder des Arbeitsvertrags eine Geldleistung.

In Attraktivität des Wohnortes investieren

„Zudem legen wir Wert auf flache Hierarchien, einen offenen Umgang und kurze Wege“, so Heinz. Aktuell sei zur Mitarbeitergewinnung nicht mehr geplant. „Wir überlegen, vielleicht den Social-Media-Bereich stärker auszubauen, aber diese Mehrarbeit ist für ein mittelständisches Unternehmen nicht leicht zu stemmen.“

Seiner Meinung nach könnte Bassum noch etwas mehr in die Attraktivität des Wohnortes investieren, wie zum Beispiel das Kultur- oder Bildungsangebot, um auch Mitarbeiter aus Städten anzulocken.

Volker Malowitz von Global Davits sagt: „Neben der marktgerechten und leistungsorientierten Entlohnung haben wir in den vergangenen zwei Jahren ein sehr attraktives Modell über eine betriebliche Altersversorgung für alle unsere Mitarbeiter ins Leben gerufen. Das wurde auch sehr schön angenommen.“ Außerdem ermögliche Global Davits seinen Mitarbeitern den Besuch von Messen, bei denen das Unternehmen vertreten ist.

Erfahrung offenbart gute Werbe-Kanäle

Wenn Stellen ausgeschrieben werden, setzt sich Malowitz zuerst mit dem Jobcenter in Verbindung. „Des Weiteren wird die Stelle im Internet auf unserer Homepage mit beworben. Unsere Erfahrungen haben gezeigt, dass dies recht gute Kanäle sind, um über neue Arbeitsplätze zu informieren.“

Wünsche an die Stadt Bassum habe das Unternehmen in Bezug auf Mitarbeitergewinnung nicht, da dafür seiner Meinung nach die jeweiligen Unternehmen selbst verantwortlich seien.

„Unsere Mitarbeiter bekommen ein ganz gutes Paket“, sagt Michael Gillner, Geschäftsführer von Video-Arts. Die Firma bietet Schulungen und Weiterbildungen an, Tiere dürfen mitgebracht werden, und eine Kantine sorge für abwechslungsreiche Verpflegung. „Wir machen auch viel im Bereich Team-Building, also Ausflüge in den Kletterpark, Koch-Events oder Floßfahrten. Mitarbeiter können auch eigene Fahrten planen, wie zum Oktoberfest. Das zahlt dann die Firma“, so Gillner. Video-Arts mache auch flexible Arbeitszeiten in vielen Bereichen möglich. „Die Mitarbeiter können nach ihrem eigenen Rhythmus die Zeiten einteilen.“

Offen für Neues

Wenn Mitarbeiter auf Messen sind, zum Beispiel in Amerika, bietet Video-Arts die Möglichkeit, vier Tage Urlaub dranzuhängen, um sich vor Ort umzuschauen. Die Kosten für das Hotel trägt die Firma. „Wir vergeben auch Firmen-iPhones und -iPads“, so Gillner. Ihm ist es wichtig, dass das Unternehmen offen für Neues ist. Viele Gedanken habe er auch von den Firmen in Silicon Valley übernommen.

Die Stadt Bassum müsste seiner Meinung nach noch mehr mit dem wuchern, was sie habe. „Wir sind eine familienfreundliche Stadt mit guter Infrastruktur, aber das müssen wir auch zeigen, zum Beispiel über Social-Media.“ Es müsse mehr mit der Wirtschaft gesprochen werden, denn am Ende sei es ein Gewinn für alle, wenn sich gute Firmen in Bassum ansiedeln.

Kammann Metallbau (KMH) bietet seinen Mitarbeitern Möglichkeiten zur Fortbildung und zum Überstundenausgleich. „Wir haben auch einen Englisch-Sprachkurs im Haus“, so Markus Vroom. Zudem ist Kammann Partner der Hanse-fit, was den Mitarbeitern erlaubt, vergünstigt in Fitness-Studios oder Freibäder zu gehen. „Die Gesundheit unserer Mitarbeiter ist uns wichtig, deswegen nehmen wir auch an sportlichen Events wie dem Be-to-be-Firmenlauf oder dem Drachenboot-Rennen in Bremen teil.“

Wunsch nach gutem Breitband-Internet

Von der Stadt Bassum wünscht sich KMH, dass sie sich für schnelleres Internet einsetzt. „Im digitalen Zeitalter benötigt KMH als Wirtschaftsunternehmen dringend und schnellstens eine Glasfaserverbindung für eine schnellere Internetanbindung“, so Vroom. Die Stadt sei hierüber informiert und arbeite daran. „Es soll erst 2020 realisiert werden, und das dauert uns und anderen Unternehmen im Industriegebiet viel zu lange.“

Die Firma Stelter sowie die Palettenfabrik standen für eine Auskunft nicht zur Verfügung.

Und was tut die Stadt Bassum? „Wir sorgen hauptsächlich dafür, dass die weichen Faktoren, sprich das Umfeld stimmt“, sagt Bürgermeister Christian Porsch. „Dazu gehört, dass wir künftig in allen Ortschaften Krippe, Kindergarten und Grundschule haben. Zudem gestalten wir ein attraktives Umfeld, wo die Mitarbeiter ihre Freizeit gestalten und Anschluss finden können.“ Dazu gehört für Porsch die Unterstützung der Vereine, die Unterhaltung des Hallenbads und eines kulturellen Angebots.

Auch die Infrastruktur ist wichtig. Dazu zählt für Porsch zum Beispiel der Bürgerbus und ein attraktiver Bahnhof, der nun mal das „Eingangstor“ der Stadt sei, sowie das Krankenhaus vor Ort. „Zudem weisen wir Baugebiete aus und verkaufen sie.“ Eine weitere Hilfe für die Betriebe soll die geplante Aus- und Fortbildungswerkstatt sein, die im nächsten Jahr an den Start gehen soll. „Damit möchten wir unsere Betriebe dabei unterstützen, gute Azubis zu bekommen.“