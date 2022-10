Bassum: Modehaus-Fassade wird zu vertikalem Laufsteg

Von: Fabian Pieper

Teilen

In schwindelerregende Höhen wagen sich am verkaufsoffenen Sonntag Artisten an die Fassade des Modehauses von Michael Maas. © Fabian Pieper

Für den verkaufsoffenen Sonntag am 6. November hat sich Unternehmer Michael Maas etwas Besonderes überlegt: Er lässt drei Artisten die neuesten Herbst- und Wintertrends präsentieren, während diese die Fassade seines Modehauses an der Sulinger Straße als Laufsteg nutzen. Bis zu 15 Meter geht es für die Akrobaten in die Tiefe.

Bassum – Michael Maas blickt vom Dach seines Modehauses an der Sulinger Straße in Bassum nach unten auf die Straße. Er nimmt damit den Blickwinkel der Models ein, die am verkaufsoffenen Sonntag, 6. November, die neuesten Herbst- und Wintertrends präsentieren werden – in einer sogenannten „vertikalen Modenschau“.

Damit gemeint ist ein Laufstegevent, bei dem ausnahmsweise nicht die Anziehsachen der Models die Blicke auf sich ziehen dürften. Denn die Models sind speziell ausgebildete Artisten, die die Fassade des Modehauses als Catwalk nutzen werden. „Das ist schon krass“, drückt Michael Maas seine Bewunderung und Vorfreude aus. Er wolle auf diese Weise „ein bisschen Großstadtflair in die Lindenstadt holen“.

Bereits zum Jubiläum geplant

Bereits zum 100-jährigen Bestehen des Modehauses sei eine solche Modenschau geplant gewesen, wegen der Corona-Pandemie allerdings verschoben worden. Nun bietet sich im Rahmen des verkaufsoffenen Sonntags die Gelegenheit, die Aktion nachzuholen. Maas ist begeistert: „Cool, dass es endlich klappt!“

Erstmals habe der Unternehmer das Konzept einer vertikalen Modenschau auf einer Fashion-Veranstaltung in Berlin sowie im Fernsehen bei „Germany’s Next Topmodel“ gesehen. Über Kontakte zu Claudia Nagel, Veranstaltungsmanagerin im Mode-Bereich, sei die Idee dann immer konkreter geworden. Nun wird sie umgesetzt – mit prominenter Besetzung.

Von Dhubai nach Bassum

Denn drei Artisten werden sich aus schwindelerregender Höhe am Modehaus abseilen, darunter auch die „Miller-Twins“ Sandra und Diana Miller. Die Zwillinge aus München waren bereits als Gesichter eines deutschen Arzneimittelherstellers sowie mit ihrer Akrobatik bei Germany’s Next Topmodel“ zu sehen. Zu den Gebäuden, an denen sie geturnt haben, zählen das Rockefeller Center in New York und mit dem Burj Khalifa in Dubai das derzeit höchste Gebäude der Welt.

Mit einer spektakulären Darbietung werden drei Artisten in Bassum die Mode-Trends der Herbst- und Wintersaison präsentieren. © Claudia Nagel FashionEvents/Brax

Nicht ganz so hoch werden sich die Artisten in Bassum hinaus wagen. In etwa 15 Metern Höhe endet für die Models der Laufsteg. Maas spricht von einem „wahnsinnig hohen Aufwand“, der in die Organisation und den Aufbau der Modenschau geflossen ist und noch fließen wird. So muss eine Traverse auf das Dach gebaut werden, an denen die Sicherungen der Künstler hängen. Dafür muss die installierte Fotovoltaikanlage vorübergehend weichen.

Kulinarische Vielfalt aus aller Welt

Aber es soll sich lohnen. Zu vier unterschiedlichen Gelegenheiten um 12.30, 14, 15.30 und 17 Uhr werden die Artisten eine von Claudia Nagel moderierte rund 15-minütige Choreografie aufführen, die nur entfernt etwas mit dem geradlinigen Laufen auf einem gewöhnlichen Laufsteg zu tun hat. Mit Sprüngen, Salti und Kopfüber-Einlagen dürften die Blicke der Zuschauer am Eingang Sulinger Straße/Alte Poststraße gen Himmel wandern.

Auch auf festem Grund und Boden wird sich das Modehaus Maas am verkaufsoffenen Sonntag präsentieren. Unter dem Motto „Die Welt ist bunt! Kulinarisches aus der ganzen Welt!“ gibt es an zwölf unterschiedlichen Essens- und Getränkeständen Speisen und Getränke, denen man sonst in Deutschland höchstens in Spezialitätenrestaurants begegnet. Zudem sei, so Maas, eine Begegnung mit den Artisten und den Organisatoren der vertikalen Modenschau ebenfalls möglich.

Und wenn alles gut läuft, dann könnte auch der Modehaus-Chef zu einem Akrobaten werden. „Eventuell hänge auch ich mich am Sonntag einmal mit an die Wand“, sagt Maas lachend, der allerdings eine Sache noch lieber hätte: „Ich würde mir wünschen, das Dach wäre noch höher!“