Mittagessen an Kitas und Schulen wird teurer

Rat stimmt für Gebührenerhöhung

Bassum - Die Gebühren für die Mittagsverpflegung in den Kindertagseinrichtungen und Grundschulen in der Stadt Bassum erhöhen sich mit dem kommenden Schuljahr. Das entschied der Rat auf seiner Sitzung am Dienstagabend mit nur einer Gegenstimme. Künftig zahlen Eltern in den Kitas 50 Cent mehr – also 2,70 Euro pro Mittagessen – und in den Grundschulen 60 Cent mehr – also 2,90 Euro. Damit kann Bassum seine Kosten um 85 Prozent decken.