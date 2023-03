Janina Böhnke ist die neue Mitarbeiterin im Jugendhaus Fönix in Bassum

Von: Fabian Pieper

Neu im Jugendhaus Fönix ist Janina Böhnke. Die fußballbegeisterte 24-Jährige möchte Ansprechpartnerin für Jungs und Mädchen sein. Leiter Marcus Libbertz freut sich, den Betrieb dort nicht mehr alleine schmeißen zu müssen. © Fabian Pieper

Ein Jahr lang war Marcus Libbertz alleine im Jugendhaus Fönix in Bassum. Nun hat er in Person von Janina Böhnke endlich Unterstützung.

Bassum – „Ich habe häufiger über Jugendarbeit nachgedacht, als ich jünger war“, sagt Janina Böhnke. Dann überlegt sie kurz und schiebt nach: „Als ich NOCH jünger war.“ Denn mit ihren gerade einmal 24 Jahren ist die neue Jugendpflegerin im Bassumer Jugendhaus Fönix nicht sehr viel älter die Jugendlichen und Heranwachsenden, um die sich nun kümmert.

Janina Böhnke ist neu im Jugendhaus Fönix in Bassum und bringt viel Erfahrung mit

Doch trotz ihres jungen Alters hat die Weyherin schon eine ziemlich vollgestopfte Vita. Nach ihrem Fachabi an der KGS Leeste begann sie zunächst eine Ausbildung zur sozialpädagogischen Assistentin, der sich die Erzieherinnen-Ausbildung anschloss. Da habe sie allerdings gemerkt, „dass das nichts für mich ist“. Sie blieb im sozialen Bereich, startete eine Ausbildung zur Heilerziehungspflegerin und arbeitete in einer psychiatrischen Wohn- und Arbeitsgemeinschaft.

Dann folgte die nächste Wende und Böhnke ging für ein Jahr zum Rettungsdienst nach Delmenhorst. Glücklich wurde sie dort allerdings nicht: „Viel Verantwortung, viel Ärger, hoher Druck, wenig Gehalt“, zählt sie die Nachteile des Jobs als Rettungssanitäterin auf. Zudem habe ihr durch den Schichtdienst die Routine gefehlt. Deshalb orientierte sie sich noch einmal neu und warf erneut ein Auge auf die Jugendarbeit. Sie bewarb sich auf die seit einem knappen Jahr vakante Stelle im Jugendhaus. Seit dem 1. Februar arbeitet sie nun an der Seite von Jugendhaus-Leiter Marcus Libbertz.

Der zeigt sich heilfroh, endlich nicht mehr alleine dort zu sein. „Wir haben im Schnitt 70 Besucher am Tag“, sagt er, „und davon ist etwa die Hälfte weiblich“. Es habe sogar Tage gegeben, an denen Libbertz „der einzige mit kurzen Haaren“ gewesen sei. Das sei ungewöhnlich für ein Jugendhaus und mache eine paritätische Besetzung des Personals umso wichtiger.

„Sehr aufgeschlossen“: Janina Böhnke ist von den Jugendlichen in Bassum gut aufgenommen worden

„Die Mädels waren sehr aufgeschlossen“, sagt Böhnke, die zugibt, „explizite Mädchenarbeit“ vorher noch nie gemacht zu haben. Das sei laut Libbertz aber auch gar nicht Sinn der Sache. Und so habe seine neue Mitarbeiterin bereits mit ein paar Mädchen mit Hammer und Nagel gearbeitet.

Janina Böhnke versteht sich selber aber natürlich nicht nur als Ansprechpartnerin für die Mädchen. Auch mit den Jungs hat die 24-Jährige eine gemeinsame Basis: „Ich spiele seit 20 Jahren Fußball.“ In ihrer Mannschaft – sie spielt beim TSV Weyhe-Lahausen – ist sie nach eigener Aussage „Abwehrchefin“. Zur Not spiele sie aber auch im Angriff, Mittelfeld oder im Tor – „fürs Team“, sagt sie und lacht.

Diese Flexibilität, diesen Tatendrang und diese Energie möchte sie in ihre Arbeit übertragen. Zum ersten Mal seit einem Jahr, seit Andreas Storn das Team verlassen hat, hat das Jugendhaus Fönix deshalb wieder einen Flyer für ein Monatsprogramm herausgegeben. An dessen inhaltlicher Ausgestaltung hat Böhnke bereits mitgewirkt. Auch ihre beruflichen Erfahrungen dürften sich als nützlich erweisen, glaubt Libbertz: „Es ist gut, jemanden vom Fach hier zu haben, falls sich mal wer verletzt.“

Familie, Hund und Fußball: So tickt Janina Böhnke vom Jugendhaus Fönix in Bassum

Und noch einer atmet durch. „Das Jugendhaus hat sich toll entwickelt“, stellt Bürgermeister Christian Porsch fest. „So toll, dass die Arbeit für eine Person nicht mehr leistbar ist.“ Deshalb freue sich der Verwaltungschef über die Verstärkung im Team. Was seine neue Mitarbeiterin sonst noch ausmacht? „Ich bin ein sesshafter Mensch“, sagt Böhnke über sich selbst. „Ich mag meine Familie und meine Mannschaft – und meinen Hund!“ Ihre Freizeit verbringe sie gerne mit der Kamera in der Hand in der Natur und beim Wandern.

Böhnke selbst fühlt sich mittlerweile angekommen. „Ich komme in eine gute Struktur hier rein“, äußert sie Lob in Richtung Marcus Libbertz. „Und je mehr Tage ich hier bin, desto normaler werde ich für die Kids“, sagt sie. Zu denen wolle sie eine „vertraute Distanz“ aufbauen. Libbertz betont: „Ich bin der Leiter und trage die Verantwortung, aber wir sind beide auf Augenhöhe. Wir ziehen am gleichen Strang.“