Rock- und Metalparty beim Bassum Open Air: Doro Pesch feiert mit ihren Fans

Von: Fabian Pieper

Doro gibt in Bassum alles für das Publikum – und das Publikum für Doro. © Fabian Pieper

Acht Stunden Rock- und Metalparty gab es beim Bassumer Open-Air-Auftakt an der Freudenburg.

Bassum – Normalerweise ist es Sängerin Doro Pesch, die bei ihren Auftritten für andere singt. Am Samstagabend in Bassum allerdings haben sich die Rollen zwischenzeitlich umgekehrt: Das Publikum sang für die „Queen of Metal“. Die hatte nämlich Geburtstag – und feierte mit rund 1300 Fans zum Auftakt des Bassum Open Airs an der Freudenburg eine angemessene Party.

Die begann bereits um 16 Uhr, also rund sechs Stunden vor dem Auftritt von Doro. Mit den Black Mirrors, Devil’s Train, Lost Sanctuary und The Answer heizten gleich vier Rock- und Metal-Bands dem Publikum ordentlich ein. Von Beginn an dabei war auch André aus Bassum. Der 38-jährige Kuttenträger hatte vor allem für Devil’s Train lobende Worte übrig – und für den Rahmen: „Die Gemeinschaft, das Schnacken, das Bier trinken: Die Musik verbindet“, sagte er, während auf der Bühne alles für den Auftritt von Doro hergerichtet wurde. „Eine Legende“, wie er findet.

„Die Metal-Braut schlechthin“

Auch die beiden Delmenhorster Michael und Brigitte freuten sich auf den Doro-Gig. „Die Metal-Braut schlechthin“, sagte Brigitte grinsend. Sie sprach noch von einer „super Atmosphäre“, ehe ihre Aufmerksamkeit zur Bühne abdriftete, da sich die Headlinerin ankündigte und auch direkt loslegte. Trotz ihrer nun 59 Jahre zeigte Doro weder stimmlich noch beim Headbangen irgendwelche Verschleißerscheinungen. Und auch das sich schwerpunktmäßig aus Best Agern zusammensetzende Publikum gab bei Nummern wie „Burning the Witches“ oder „Raise your Fist in the Air“ Vollgas.

Devil’s Train wissen in Bassum zu gefallen. Auch bei Organisator Oliver Launer: „Es ist mal etwas anderes, nicht immer nur Pop.“ © Jantje Ehlers

Mehr als das sogar. Als Doro und ihre Band zur Judas-Priest-Nummer „Breaking the Law“ ansetzten, lichteten sich die vorderen Reihen vor der Bühne; nicht, weil ihnen die Musik nicht gefiel, ganz im Gegenteil. Das Publikum setzte zum Moshpit an und schaffte damit Platz, um wild, hemmungslos und unter vollem Körpereinsatz zu tanzen. Der Metal-Queen schien das zu gefallen, und so sang sie zum Höhepunkt des anderthalbstündigen Auftritts mit „All we are“ ihre wohl berühmteste Nummer, die wie viele andere Songs noch aus Zeiten ihrer Band Warlock stammt.

Gelungener Auftakt fürs Bassum Open Air

Doro suchte das gesamte Konzert über immer wieder die Nähe zu ihren Fans und erzählte zwischen den Songs kurze Anekdoten aus ihrer mittlerweile fast 40-jährigen Bühnenkarriere. Die Zuhörer wiederum nutzten jede kurze Pause, um immer wieder zum Ständchen für das Geburtstagskind anzusetzen, das sich über diese Geste genauso freute wie über einen schwarzen Geburtstagskuchen und das verschwitze T-Shirt eines Fans aus den vorderen Reihen.

Nach drei Zugaben war dann aber auch irgendwann Schluss und das Publikum in Bassum gut zufrieden. Das galt auch für Organisator Oliver Launer, der von einem „gelungenen Auftakt“ sprach. „Ein toller Tag“, sagte er, „alles ist gut gelaufen, alles ist perfekt. Die Musik ist auch gut. Es ist mal etwas anderes, nicht immer nur Pop.“ Einzig beim Kartenverkauf hätte er sich noch etwas mehr Absatz erhofft. „Aber es war gut“, lächelte er den Makel weg, „um wieder reinzukommen.

