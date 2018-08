„Kein Mensch sollte ohne ein letztes Wort unter die Erde gehen“

Herfried Bremer ist Trauerredner

Menschen in wohl einer ihrer schwersten Stunden beistehen, das möchte Trauerredner Herfried Bremer.

Bassum - Von Julia Kreykenbohm. Er geht zu Menschen, die vielleicht die schwerste Zeit ihres Lebens durchmachen. Er findet Worte, die vielen in solch einer Situation fehlen und befasst sich freiwillig mit einem Thema, das die meisten wohl am liebsten so lange wie möglich verdrängen: dem Tod. Herfried Bremer aus Nordwohlde hat sich vor über einem Jahr entschieden, nebenberuflich als Trauerredner zu arbeiten.