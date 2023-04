Bassum: Geschwister Maja Noémi und David Bence Wosch erfolgreich bei „Jugend musiziert“

Von: Fabian Pieper

Die Geschwister David Bence und Maja Noémi Wosch haben am Landeswettbewerb von „Jugend musiziert“ in Hannover teilgenommen und gute Platzierungen in der Klavier-Wertung erreicht. © Jantje Ehlers

Maja Noémi und David Bence Wosch haben ihre Fähigkeiten am Klavier im Landeswettbewerb von „Jugend musiziert“ Ende März demonstriert – mit guten Ergebnissen.

Bassum – Nur für wenige Sekunden erfüllt Klaviermusik den großen Raum im Gemeindehaus auf dem Stiftshügel in Bassum. Aber selbst ein Banause erkennt in der Kürze der Zeit: Da sitzt jeder Tastenanschlag, jeder Ton. Doch dort spielt nicht etwa ein erfahrener Berufsmusiker, der sein Können bereits zu Geld gemacht hat. Nein, dort sitzen ein 15-jähriger Gymnasiast und seine 18-jährige Schwester, David Bence und Maja Noémi Wosch. Aber beide sind bereits hoch dekoriert – und waren zuletzt in einem überregionalen Wettbewerb erfolgreich.

Bassumer Wosch-Geschwister qualifizieren sich für den Landeswettbewerb von „Jugend musiziert“

Wosch, da klingelt es doch? Gut möglich, denn die beiden sind der Nachwuchs des Kreiskantoren-Ehepaares Ralf Wosch und Réka-Zsuzsánna Fülöp. Ihnen scheint das musikalische Talent also geradezu mit in die Wiege gelegt worden zu sein. Und schon früh haben beide bereits am Klavier Platz genommen: „Mit fünf oder sechs Jahren“, erinnert sich David Bence, habe ihre musikalische Laufbahn am großen Tasteninstrument jeweils begonnen. Später kamen bei Maja Noémi noch das Cello und bei David Bence Orgel, Gitarre und Waldhorn hinzu.

Ohne Wettbewerbsdruck traten die beiden als Kinder bereits bei Klavierschülervorspielen in der Öffentlichkeit auf, später kamen die ersten Wettbewerbe hinzu. Einer der wichtigsten: „Jugend musiziert“. Maja Noémi erklärt: „Es gibt einen Regional-, einen Landes- und einen Bundeswettbewerb.“ In sechs Altersgruppen können die Jugendlichen ihr Können in den Kategorien Klavier, Harfe, Gesang, Schlagzeug und Gitarre sowie als Ensemble unter Beweis stellen.

Der Regionalwettbewerb für die Landkreise Diepholz, Nienburg und Schaumburg ist in Syke verortet, an der Kreismusikschule am Gymnasium. „Man reicht drei Stücke aus verschiedenen Epochen ein“, fährt die 18-Jährige fort. Bei ihr waren das Stücke der Klassik, des Impressionismus und der Moderne, ihr Bruder spielte Stücke der Klassik, Spätromantik und der Moderne. Mindestens 15, maximal 20 Minuten hat dann jeder Teilnehmer Zeit, die vierköpfige Experten-Jury zu überzeugen.

So lief der Jugend-musiziert-Wettbewerb für Maja Noémi und David Bence Wosch aus Bassum ab

In die Bewertung fließen die Richtigkeit des Gespielten, aber auch die sogenannte Musikalität ein, oder wie Maja Noémi es formuliert: „Wie man es musikalisch gestaltet und ob man es gut verkauft.“ Bis zu 25 Punkte können erreicht werden, eine hohe Punktzahl bedeutet die Qualifikation für den nächsthöheren Wettbewerb.

Die beiden Geschwister nahmen diese Hürde offenbar problemlos. Ende Januar setzten sie sich gegen ihre Konkurrenz durch und musizierten sich so ins Teilnehmerfeld des Regionalwettbewerbs in Hannover Ende März. Dort traten laut David Bence „Teilnehmer aus ganz Niedersachsen“, rund zwei Dutzend pro Altersklasse und Instrument, gegen die beiden an. „Es wird strenger benotet“, sagt der 15-Jährige, seine Schwester ergänzt: „Und es gibt viele, die sehr, sehr gut sind.“

Dennoch: Maja Noémi holte sich den zweiten, David Bence den dritten Preis. Für den Bundeswettbewerb Ende Mai in Zwickau hat das allerdings nicht gereicht. Im vergangenen Jahr allerdings, da gelang es ihnen als Klavier-Duo, sich für den Bundeswettbewerb zu qualifizieren – und dort einen dritten Preis einzufahren.

Bassum: Was die Wosch-Geschwister von „Jugend musiziert“ mitnehmen

Nicht immer aber steht nur das Gewinnen im Vordergrund: „Die Vorbereitungszeit gibt einem vieles mit“, sagt Maja Noémi, „man bekommt andere Ansichten und Eindrücke. Es war cool, dieses Feeling zu haben.“ Ihr Bruder nickt. Zumal beide eine Karriere in der Musik anstreben. Der Neuntklässler hat zwar noch ein paar Jahre Zeit, möchte aber gerne Musik studieren: „Vielleicht in Richtung Jazz.“ Auch seine Schwester, die am Gymnasium Syke in die zwölfte Klasse geht, würde gerne „etwas Musikalisches“ studieren: „Das reizt mich sehr, Zeit mit seinem Instrument zu verbringen. Bisher machen wir das ja nur nebenbei.“ Sie könne sich eine Karriere in einem Orchester oder einem Ensemble vorstellen.

Den Rückhalt dafür spüren die Wosch-Geschwister: Ihre Eltern sind laut Maja Noémi „große Supporter“, die ihnen viele Tipps mit auf dem Weg geben und sie immer wieder ermutigen und antreiben: „Ich hatte auch mal eine Trotzphase“, sagt sie und lacht, „da waren sie sehr engagiert.“ Dann wirft sie ihrem Bruder einen Blick zu. Der lächelt verlegen und gibt zu: „Üben tu ich manchmal noch zu wenig.“ Dann aber grinst er. Denn falls sich der Unmut zu lernen doch mal in seinem Spiel widerspiegelt, hat er einen simplen Ausweg: „Dann improvisiere ich.“