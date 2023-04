Bassum: Finanzausschuss sieht positiven Haushalts-Jahresabschluss

Von: Fabian Pieper

Die gut besuchte Aktiba im Jahr 2018. © Heinfried Husmann

Am Donnerstagabend hat Bassums Ausschuss für Wirtschaft und Finanzen positive Zahlen zum Jahresabschluss 2022 vorgelegt bekommen. Außerdem auf der Tagesordnung: Die Aktiba im kommenden Jahr, ein Sachstandsbericht der Bücherei und die Vergnügungssteuer.

Bassum – Im Rat und den Ausschüssen ist Bassums Kämmerin Anke Schulz schon häufiger mit lobenden Worten bedacht worden. Am Donnerstagabend präsentierte sie im Rathaus dem Ausschuss für Wirtschaft und Finanzen die vorläufigen Zahlen für den finanziellen Jahresabschluss 2022 der Stadt. Und wieder wurde Schulz gelobt, denn die Zahlen sehen deutlich besser aus als prognostiziert.

Positiver Jahresabschluss 2022 für Bassum erwartet: Wirtschaftsausschuss bekommt gute Zahlen

„Wir kriegen immer ordentliche Zahlen geliefert, wie wir es gewohnt sind“, sagte zum Beispiel der Ratsvorsitzende Jürgen Laschinski (Bürger-Block). Zuvor hatte die Kämmerin im Schnelldurchgang den ursprünglichen Planansatz für den städtischen Haushalt mit dem nun absehbaren Ergebnis verglichen. Unterm Strich präsentierte sie ein Gesamtergebnis mit einem Plus von rund 4,3 Millionen Euro. Sie versah es allerdings mit dem Prädikat „vorläufig“, denn: Die Zahlen müssen unter anderem vom Rechnungsprüfungsamt bestätigt werden, und bis zur Entlastung dauere es dann auch noch ein wenig. Dennoch hielt Anke Schulz fest: „Das Ergebnis hat sich deutlich positiver dargestellt als geplant.“

Anschließend zeigte sie, woran das gelegen habe. Grüne Balken bedeuteten in ihrer Präsentation ein besseres Ergebnis als geplant – also mehr Einnahmen oder weniger Ausgaben –, rote ein schlechteres. Fast alle Balken waren grün. Vor allem die Erträge seien von geplanten 27,2 Millionen auf 33,5 Millionen Euro erheblich positiver ausgefallen. Dabei hatte Schulz eingangs ihres Vortrags noch angekündigt: „Es ist nicht so schön, nackte Zahlen vorzustellen.“ Zum Glück schob sie noch lächelnd nach. „Aber die hier sind ganz gut.“

Aktiba 2024 stöhnt unter hohen Kosten und erhöht Standgebühren für Bassumer Regionalmesse

Weniger schöne Zahlen warf zuvor Alena Grützmacher an die vom Beamer beleuchtete Wand des Ratssitzungssaals. Die Wirtschaftfördererin der Stadt steckt derzeit bis über beide Ohren in den Planungen für die Aktiba 2024, der Regionalmesse für Bassum. Grützmacher sei zwar „ziemlich zuversichtlich“, dass die Messe nach sechs Jahren Pause im kommenden Jahr wieder stattfindet; bei den inflationsbedingt anfallenden Kosten allerdings hätten sie und das Team hinter der Veranstaltung „ziemlich schlucken“ müssen.

Deshalb kündigte sie an, dass die Preise für die Stände steigen werden. Im Zelt etwa von 27 Euro für Wir-Mitglieder beziehungsweise 35 Euro pro Quadratmeter auf 45 (55) Euro. Im Außenbereich verdreifachen sich die Standgebühren auf 25 (30) Euro pro Quadratmeter. Das bekommen auch die Besucher zu spüren: Die Eintrittspreise steigen für Erwachsene um 1,50 Euro auf 4,50 Euro.

Dennoch habe Grützmacher bereits einige Zusagen, hingegen kaum Absagen der insgesamt 180 angeschriebenen Betriebe erhalten. Zudem soll auf der kommenden Aktiba noch mehr geboten werden, etwa ein Vereinsnachmittag, eine Berufsmesse oder ein Expertentalk. Festredner wird Niedersachsens Wirtschaftsminister Olaf Lies sein.

Viele Ausleihen, viele Neuanmeldungen: Bücherei Bassum zieht positives Fazit für 2022

Zurück zu guten Zahlen: Leiterin Susanne Tietje legte dem Finanzausschuss einen detaillierten Sachstandsbericht für die Stadtbücherei vor. So habe die Einrichtung offenbar die aus den Grafiken deutlich ablesbare Corona-Delle überwunden und mit weit mehr als 35.000 Entleihungen im vergangenen Jahr einen neuen Höchststand erreicht. Auch bei den Anmeldungen neuer Nutzer liege die Bücherei wieder auf dem Vor-Corona-Niveau. Und mit etlichen Veranstaltungen zur Leseförderungen nehme die Einrichtung gerade bei jungen Menschen Einfluss auf die Begeisterung zum Lesen.

Abgestimmt wurde auch noch: Das Gremium empfahl einstimmig die Anhebung der Vergnügungssteuer-Satzung von zuvor 15 auf nun 22 Prozent zum 1. September. Die Begründung von Anke Schulz: „In anderen Kommunen ist das so üblich.“