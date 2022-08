Bassum fehlen zum Start des Kita-Jahres acht Kräfte

Von: Anika Seebacher

Teilen

Nicht nur in den Bassumer Kitas stellt der Fachkräftemangel die Leitungen, Erzieher, Kinder und Eltern vor große Probleme. © Uwe Anspach/dpa

Der Fachkräftemangel in Bassumer Kitas stellt alle Beteiligten vor große Herausforderungen. Zum Start des neuen Kita-Jahres fehlen acht Kräfte.

Bassum – Die Erzieherinnen und Erzieher in den Kitas arbeiten am Limit. Bei steigenden Anforderungen mangelt es an personellen Ressourcen. „Uns fehlen die Leute, um das Angebot aufrecht zu erhalten“, sagt Julia Niemann, Leiterin des Fachbereichs I bei der Stadt Bassum, in dem soziale Angelegenheiten wie Schulen und Kitas angesiedelt sind. Sie macht auf den Fachkräftemangel an den städtischen Einrichtungen aufmerksam und wünscht sich eine zeitnahe Lösung, um Kinder, Eltern und Erzieher zu entlasten.

Problem: BBS Syke bietet in diesem Jahr keine Erzieherklasse an

Konkret fehlen Niemann zufolge in Bassum derzeit acht Kräfte. Allein 6,3 Stellen seien im Vertretungspool unbesetzt. „Wir schreiben die Stellen aus, aber der Markt ist groß. Die Bewerber haben eine riesige Auswahl“, sagt Niemann. Im Gegensatz zur Situation vor einigen Jahren bewerbe sich ein Arbeitgeber heute bei den Interessenten und müsse Besonderes bieten, um gute Leute anzulocken, verdeutlicht Niemann. „Das ist nicht nur in Bassum ein Problem“, ergänzt Bürgermeister Christian Porsch und spricht von „viel Bewegung beim Kita-Personal“.

Niemann und Porsch sehen ein Problem, das zu den fehlenden Kräften führt, unter anderem in der Ausbildung der Erzieher. „Die könnte besser gefördert werden“, kritisiert Julia Niemann und erklärt, dass die Absolventen während der vierjährigen schulischen Ausbildung in der Regel kein Geld verdienen. „Da muss man motiviert sein“, sagt Porsch. Er wolle daher an die Landespolitik herantreten und sich für eine duale Ausbildung im Erzieherbereich stark machen, so Bassums Verwaltungschef. „Drei Jahre Ausbildung könnte als Basis dienen. Eine Spezialisierung wollen doch gar nicht alle“, ist Porsch überzeugt, dass eine in Theorie und Praxis aufgeteilte Ausbildung attraktiver sei.

Besonders dramatisch ist es in diesem Jahr Porschs Aussagen zufolge, weil die BBS in Syke nicht wie üblich eine Erzieherklasse anbietet. Der Grund seien offenbar fehlende Lehrer, hat Porsch erfahren. Alternativ müssten die potenziellen Fachkräfte weite Wege zu anderen Berufsschulen fahren oder ein Jahr mit der Ausbildung aussetzen. „Wir können es uns aber nicht leisten, Bewerber abzulehnen. Wir brauchen diese Leute“, unterstreicht Julia Niemann die Notwendigkeit, selbst für neue Fachkräfte zu sorgen. In Bassum werden neben Erziehern auch Sozialassistenten ausgebildet.

Im „worst case“ könne eine Gruppe nicht angeboten werden, denkt Porsch das Szenario weiter und macht kein Geheimnis daraus, dass er unzufrieden mit diesen Bedingungen in den Kitas ist.

Trotz acht fehlender Erzieher: Bassum startet mit bekanntem Angebot in das Kita-Jahr

Im bald beginnenden Kita-Jahr startet die Stadt Bassum jedoch an all ihren Einrichtungen mit dem bekannten Angebot, beruhigt Niemann. Besonders in den Krippen seien die Schwierigkeiten nicht so gravierend. Allerdings sei es eine enorme Herausforderung, die Standards in den Einrichtungen aufrecht zu erhalten. „Wir haben uns Qualität auf die Fahnen geschrieben. Das macht es nicht leichter, wenn zu wenig Leute da sind“, verdeutlicht die Fachbereichsleiterin. „Eltern haben einen gesetzlichen Betreuungsanspruch von sechs Stunden“, so Niemann. Das mache einen Früh- und Spätdienst erforderlich. Insbesondere die Nachmittagsbetreuung stelle die Verantwortlichen vor eine Herausforderung. Da bereits der Regelbetrieb gerade so möglich sei, könnten Integrationsgruppen mit der aktuellen Besetzung nicht realisiert werden, bedauert Niemann.

„Wir werden uns intern Gedanken machen“, verspricht sie. Es müsse dringend Unterstützung her. Denn unter dem Personalmangel leiden neben den Kindern auch die Erwachsenen, weil die Situation zu einer erheblichen Belastung des pädagogischen Personals führe. „Wenn die Belastung zu groß wird, macht der Job keinen Spaß mehr“, ist sich Niemann bewusst und berichtet von Erziehern, die mit Kopfschmerzen ihre Aufgaben erledigten, damit die Kinder nicht in die Notbetreuung müssen. „Diese Situation müssen wir schnellstmöglich ändern“, lautet daher Niemanns Ziel.

Abschließend macht sie deutlich, dass sich die Verwaltung über jede Bewerbung für die Kitas freue. „Auch wenn jemand auf den ersten Blick nicht die geforderten Qualifikationen mitbringt, finden wir eine Lösung“, fordert Niemann Interessierte auf, sich bei der Stadt zu melden. Die offiziellen Stellenangebote veröffentlicht die Verwaltung online unter www.bassum.de.