Bassum: Erstes Wirtschaftsforum bringt Unternehmer zusammen

Von: Fabian Pieper

Beim ersten Wirtschaftsforum der Stadt Bassum im Gasthaus Freye hatten Unternehmer die Möglichkeit, sich in aller Ruhe miteinander zu vernetzen und auszutauschen. © Fabian Pieper

Rund 30 Unternehmer haben sich zusammengesetzt: Beim ersten Bassumer Wirtschaftsforum ging es ums Kennenlernen und ums Netzwerken.

Bassum – Rund 30 Unternehmer, überwiegend aus Bassum, haben sich am Mittwochabend im Gasthaus Freye zusammengesetzt. Nicht, um große Pläne zu schmieden, und auch nicht, um einfach nur entspannt etwas zu trinken. Nein, beim ersten Bassumer Wirtschaftsforum ging es ums Kennenlernen, ums Netzwerken und um die Grundlage, Synergien zu schaffen.

Mutausbrecher-Arbeitsgruppe schiebt regelmäßiges Unternehmertreffen in Bassum an

Das ist zumindest der Plan von Wirtschaftsförderin Alena Grützmacher gewesen, als sie Anfang des Jahres das Konzept entwickelt hat. Die Idee sei im Rahmen der 2022 gestarteten Mutausbruch-Kampagne entstanden. Mit ihr wollte die Stadt Menschen den Schritt in die Selbstständigkeit und Existenzgründung erleichtern. „Wir wollten die Mutausbrecher in die Unternehmerschaft einführen“, erklärte Grützmacher den grundlegenden Hintergedanken.

Zwar existiert bereits das Format eines gemeinsamen Unternehmerfrühstücks mit ähnlichen Zielen. Das gibt es allerdings indet lediglich einmal im Jahr – zu wenig, um sich nachhaltig zu vernetzen. Das sieht zumindest die Mutausbrecher-Arbeitsgruppe so, in der neben Grützmacher auch Bürgermeister Christian Porsch sowie die beiden Unternehmer Michael Gillner und Michael Maas federführend vertreten sind. Das neue Format soll es häufiger geben; wie häufig, das hänge am Interesse der Teilnehmer, so die Wirtschaftsförderin.

Und das Interesse scheint zumindest bei den 30 Anwesenden da zu sein, die sich bereits in der Vorstellungsrunde sehr positiv äußerten.

„Es ist jetzt schon total cool, so viele unterschiedliche Facetten hier zu sehen“, sagte etwa Modehaus-Geschäftsführer Michael Maas während der Vorstellungsrunde zu Beginn. Dort sollte sich jeder anwesende Unternehmer persönlich sowie das Unternehmen vorstellen, das er oder sie vertritt.

Bassumer Unternehmer unterschiedlichster Branchen kommen beim Wirtschaftsforum zusammen

Die Bandbreite war groß: Betriebe mit weit mehr als 100 Jahren Tradition saßen mit solchen zusammen an einem Tisch, die noch nicht einmal gegründet sind. Es waren Jungunternehmer und alte Hasen anwesend, große Firmen mit -zig Mitarbeitern an mehreren Standorten sowie Ein-Mann-Betriebe. Zudem waren mit dem produzierenden, dem industriellen und dem Dienstleistungssektor alle Wirtschaftssektoren anwesend. Wild verteilt saßen im großen Saal des Gasthauses Bestatter neben Spediteuren, Optiker neben Gartenbauern, Coaches neben Versicherern.

Einer von ihnen war Heribert Guth, selbstständiger Versicherungsmakler in Bassum. Er formulierte seine Hoffnung: „Es wäre schön, wenn ich den einen oder anderen kennenlernen würde.“ Auch der junge Landwirt Markus Kattau aus Nordwohlde habe sich extra die Zeit genommen, „um mal ein, zwei Gesichter kennenzulernen.“ Andere Unternehmer nutzten die Gelegenheit sogar, um persönliche Anliegen vorzutragen, für die ein gutes Netzwerk von Vorteil sein kann, zum Beispiel die Suche nach passenden Geschäftsräumen.

Erst um 22 Uhr löste sich die Veranstaltung langsam auf, gab Alena Grützmacher auf Nachfrage an – und das Feedback sei „total positiv“ ausgefallen, obwohl es sich um einen „absoluten Testballon“ gehandelt habe. Auf den ausgeteilten Feedback-Fragebögen seien zudem gute Denkanstöße zum Weiterführen des Formats eingebracht worden, dass sich, so Grützmacher, verstetigen soll. „Ich bin total stolz“, sagte sie über den Erfolg des Wirtschaftsforums. Es sei „Wahnsinn, was für eine Bandbreite an Unternehmen wir haben“. Sie geht davon aus, dass es nach den Sommerferien zur zweiten Auflage des Konzepts kommt – und dass dann auch weitere Unternehmer zur Runde dazustoßen.