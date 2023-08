Bassum: Elena Lenk geht nach 17 Jahren an der Lukas-Schule in den Ruhestand

Von: Fabian Pieper

Teilen

Mit Blumen wird Elena Lenk verabschiedet. Die Lukas-Schule und ihr Geschäftsführer Christoph Schließke verlieren ein Urgestein der Bildungsstätte. © Fabian Pieper

Elena Lenk ist 17 Jahre lang Lehrerin an der 2003 gegründeten Lukas-Schule in Bassum gewesen. Nun verabschiedet sie sich in den Ruhestand.

Bassum – Stolz ist nicht das Wort, das Elena Lenks Gefühlswelt beschreibt, als sie in Gedanken einen umfassenden Blick auf das wirft, was sich seit ihrem Beginn an der Bassumer Lukas-Schule vor 17 Jahren getan hat. „Ich staune eher drüber“, fasst sie dann nach kurzer Bedenkzeit zusammen. „Ich staune, dass ich das erleben durfte, und dass es gelungen ist, einen guten Raum für gute Bildung zu schaffen.“ Einen Raum, den Elena Lenk am 31. Oktober verlässt, wenn sie in den Ruhestand geht.

Abschied nach 17 Jahren: Elena Lenk verlässt die Lukas-Schule in Bassum

Ihr Empfinden wird greifbar, als sie die Entwicklung der 2003 gegründeten Einrichtung mit Zahlen untermauert. Gekommen war sie als Quereinsteigerin in den Lehrer-Beruf, als 2006 das Bildungsangebot der zuvor lediglich als Grundschule geführten Privatschule erweitert wurde, die fortan auch Mittel- und Oberstufe abdeckte. Eine niedrige zweistellige Anzahl an Schülern zählte die junge Bildungsstätte damals; Elena Lenks erste eigene Klasse bestand aus vier Schülern. Im neuen Jahr werden 470 Kinder an der Lukas-Schule unterrichtet, hinzu kommen 80 Kita-Kinder.

Die Schule hat sich in der Zwischenzeit also entwickelt, und Elena Lenk hat diese Entwicklung stets begleitet. Zu Beginn war sie noch als Teilzeitkraft für das Schulfach Englisch aktiv, später kam für sie das Fach Religion dazu. „Wir waren am Wachsen“, erklärt sie, „da musste man auch mal fachfremd unterrichten.“ Daher ließ sich sie ausbilden – und feierte schließlich ihre sogenannte Vokation, durch die sie ganz offiziell das Fach Evangelische Religion unterrichten durfte.

Überhaupt sei für sie das christliche Umfeld der Lukas-Schule „das Besonderste“ an ihrer Tätigkeit. Sie bezeichnet es als „sehr bereichernd“. Auch die Tatsache, junge Menschen zu begleiten und aufwachsen zu sehen, habe sie sehr genossen.

Viel Wertschätzung für die Arbeit von Elena Lenk

Zu den Erlebnissen der angehenden Ruheständlerin gehört auch der große Umzug der Schule im Jahr 2013, die zuvor noch an der Straße Am Schützenplatz in Bassum beheimatet war. Heute ist dort nur noch der Grundschul-Zweig untergebracht. Aus Platzgründen errichtete der Trägerverein einen großen Neubau an der Industriestraße. Dort ist die Schule bis heute ansässig und hat sich immer weiter vergrößert.

Ein Wort fällt im Rahmen des Pressegesprächs sehr häufig: Wertschätzung. Die habe Elena Lenk von allen Seiten gespürt, sowohl vom Kollegium als auch den Schülern. Letztere hätten sie zum Geburtstag sogar schon mal mit Überraschungsparty und Kuchenbüfett empfangen.

Wie Elena Lenk in Zukunft ihre freie Zeit nutzen möchte

Viel Wertschätzung hat auch Christoph Schließke, Geschäftsführer der Luka-Schule, für die scheidende Kollegin übrig. „Da ist eine sehr große Dankbarkeit“, sagt er und wirft ihr einen Blick zu. „Ihr Engagement geht ja deutlich über die klassische Lehrertätigkeit hinaus, vieles hat sie nebenbei gemacht.“ Sie habe gerade in ihren Anfangsjahren „Pionierarbeit“ geleistet.

Die Zeit bis zu ihrem endgültigen Abschied nutzt Elena Lenk nun nicht mehr für ihren Lehrauftrag den Schülern gegenüber. Stattdessen arbeitet sie noch eine neue Kollegin ein, ehe sie am 31. Oktober endgültig Tschüss sagt. Vom Kollegium ist sie bereits Mitte August im Rahmen einer Dienstbesprechung feierlich verabschiedet worden.

Und die Nordwohlderin weiß auch bereits, wie sie ihre neu gewonnene Freizeit ab dann nutzen möchte: Die möchte die in der evangelischen Kirchengemeinde Nordwohlde aktive 65-Jährige mit ihrem Ehemann Hans-Ulrich nutzen. Statt ihres Arbeitsplatzes wolle sie nun, das erzählt sie grinsend, „intensiv Haus und Garten beackern“.