Alexander und Melanie Lenz haben in ihrer Kindheit einiges durchmachen müssen und Erfahrungen gemacht, auf die sie gern verzichtet hätten. Doch diese Erfahrungen haben sie auch etwas gelehrt: Nämlich wie wichtig es ist, Hilfe von außen zu bekommen. Unterstützung von Menschen außerhalb der Familie zu erfahren. „Deswegen wollen wir etwas zurückgeben“, sagt Alexander Lenz. Schon seit vielen Jahren spendet er für verschiedene Projekte in der Region. Am liebsten, wenn sie etwas für Kinder tun.

Bassum - Anfang des Jahres bekam die B-Jugend des TSV Bassum neue Trikots und Bälle. „Es war schön, die Augen der Jugendlichen leuchten zu sehen“, sagt Lenz. Zuvor habe er mehrere Firmen im Umfeld angeschrieben, ob sie nicht auch etwas dazugeben wollen, doch da seien keine Reaktionen gekommen. Viele meinten, dass sie schon die Ersten Herren unterstützen würden. „Das fanden wir schade, denn es ist doch schön, wenn die Jugendlichen überhaupt den Weg in einen Verein finden“, sagt Lenz, der dort selber eine Weile als Trainer gearbeitet hat. Auch in Zukunft will er den TSV unterstützen.

10.000 Euro für Spendenmarathon von RTL

Dann sahen er und seine Frau den Spendenmarathon von RTL „Wir helfen Kindern“. „Wir wussten zwar, dass es Kinderarmut in Deutschland gibt. Aber nicht, wie viele davon inzwischen betroffen sind. Es hat uns bewegt und schockiert, vor allem die Bilder von den Kindern auf der Straße“, erinnert sich Melanie Lenz.

Daraufhin haben die beiden, die in ein paar Wochen selbst Eltern werden, ein langes Gespräch geführt und am nächsten Tag eine Entscheidung getroffen: „Wir geben 10. 000 Euro. Das ist auch für uns eine große Summe, und eigentlich spenden wir lieber für etwas in der Region. Wir möchten uns vor Ort selber ein Bild machen, den Betrag persönlich übergeben und den Leuten in die Augen schauen – aber es war uns wichtig, etwas zu tun“, so Melanie Lenz.

Spende: Shitstorm auf Facebook

Sie und ihr Mann beschlossen, die Spende auf Facebook zu teilen. Nicht, um zu prahlen, sondern um auch andere zu animieren, zu helfen. „Schließlich zählt jeder Euro. Auch kleine Beträge können schon etwas bewirken“, sagt Alexander. Was dann jedoch passierte, überraschte die Eheleute – aber im negativen Sinne. Sie seien von einem regelrechten Shitstorm überzogen worden, der sie am Ende sogar dazu veranlasste, die Kommentarfunktion zu sperren. „Ihr wollt euch doch nur ins Rampenlicht rücken“, sei ihnen vorgeworfen worden. „Das brauchen wir nicht“, stellt Alexander klar. „Unsere Auftragsbücher sind voll. Wir wollten damit nur zeigen, dass sogar unsere Firma, die es erst seit knapp einem Jahr gibt, etwas spenden kann. Einige haben das auch so aufgenommen und selber etwas gegeben. Aber die meisten schrieben negative Nachrichten, auch Mitarbeiter von anderen Firmen, die viel größer sind als wir.“

Viel Hass und Missgunst für eine gute Tat

Das Ehepaar, das seit August in Bassum lebt, ist noch immer fassungslos, wie eine gute Tat soviel Hass und Missgunst hervorrufen kann. Als sie versuchten, sich zu erklären, sei es noch schlimmer geworden. „Ich schrieb, dass wir nur wachrütteln wollten. Daraufhin beschwerten sich einige, dass sie ja auch schon gespendet hätten. Und das ist doch auch prima. Ich weiß nicht, warum sie sich angegriffen fühlten.“

Sie hätten niemanden beleidigen wollen, sondern seien einfach der Meinung, dass jemand, der mehr hat, als er braucht, etwas geben kann – nicht nur an Feiertagen. „Es wäre schön, wenn es mehr Miteinander und Gemeinschaft gäbe, denn es gibt so viel zu tun.“

Das Paar kann sich für die Zukunft in jedem Fall vorstellen, sich weiterhin an Projekten zu beteiligen oder auch selber mal etwas auf die Beine zu stellen. „Nicht nur für Kinder, sondern vielleicht auch für Senioren“, sagt Alexander und legt den Arm um seine Frau. Aber wohl erst, wenn der eigene Nachwuchs gesund und munter Zuhause eingezogen ist.