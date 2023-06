Bassum: Der Feuerwehrmann ist nicht Darth Vader

Von: Florian Adolph

Neugierig betrachten die Schüler die Geräte. © Florian Adolph

Im Rahmen der Brandschutzerziehung in Bassum lernten Viertklässler das richtige Verhalten im Brandfall. Sie durften dabei auch einige Geräte der Feuerwehr ausprobieren.

Bassum – Sie klettern über die Holzbarriere, balancieren auf dem Schwebebalken, halten zu dritt den Löschschlauch auf die Hausfassade, um das Feuer zu löschen – aber die Flammen sind nur aufgemalt. Die Schüler aller vierten Klassen von insgesamt vier Bassumer Grundschulen sind im Rahmen der Brandschutzerziehung zum Feuerwehrhaus in Bassum gekommen. Dort lernen sie unter anderem das richtige Verhalten im Brandfall, wie sie einen Notruf richtig absetzen und vieles mehr.

„Letztes Jahr haben wir die Brandschutzerziehung zum ersten Mal gemacht. Die Kinder waren hellauf begeistert. Das wird jetzt eine jährliche Routineveranstaltung, immer in der letzten Woche vor den Ferien“, sagt Herbert Diers, Brandschutzerzieher und Mitorganisator der Veranstaltung. 26 Betreuer aus allen Ortsfeuerwehren Bassums bieten den Kindern an diesem Tag einiges. Ihnen wird ein Hilfeleistungsfahrzeug gezeigt und sie dürfen, unter Aufsicht, die schweren Geräte anfassen, mit denen bei einem Unfall eingeklemmte Menschen befreit werden.

„Das Atemgerät klingt wie Darth Vader“

Mit dem Nachbau eines Einfamilienhauses, bevölkert von Playmobilfiguren, wird für die Schüler simuliert, wie sich Rauch in einem Gebäude ausbreitet. Ihnen wird ebenso gezeigt, wie ein voll ausgerüsteter Feuerwehrmann aussieht. Dies soll sie sensibilisieren, „damit sie sich nicht vor dem Feuerwehrmann verstecken, wenn er sie retten kommt“, erklärt Feuerwehrfrau Sabrina Dannemann. „Das Atemgerät klingt schließlich wie Darth Vader.“

Bis zu 20 Liter schleppen die Schüler in den Löschrucksäcken. © Florian Adolph

Auch dürfen die Kinder einige Feuerwehr-Geräte ausprobieren. Sie lassen sich große gelbe Löschrucksäcke umschnallen, mit denen sie sich gleich gegenseitig bespritzen. „Die funktionieren wie die Wasserpistolen zum Pumpen für Kinder, nur besser ausgestattet“, erklärt Peet Gaumann von der Ortsfeuerwehr Dimhausen. Die Schüler benutzen unter Aufsicht sogar den Wasserwerfer.

Auch Regen hielt sie nicht vom Löschen ab

„Wir haben selber Feuer gelöscht mit dem Feuerlöscher und dem Schlauch an der Hauswand“, erzählt die zehnjährige Mirsada. Der zehnjährige Daniel pumpt die Kübelspritze, während der gleichaltrige Enno mit dem Schlauch auf das Feuer hält. „Ein normales Strahlrohr gefällt mir aber besser“, sagt Daniel. Er kennt sich aus, denn er ist bei der Jugendfeuerwehr Bramstedt.

Auch Klassenlehrerin Antje Fey von der Bassumer Grundschule Mittelstraße ist beeindruckt, was die Feuerwehren auf die Beine gestellt haben: „Toll, dass sie sich dafür Zeit nehmen. Das wird ja nicht eben so gemacht.“

Der Wasserwerfer spritzt eine Fontäne in die Luft. © Florian Adolph

Auf die Frage, was ihm am besten gefallen hat, sagt der zehnjährige Sennard nur: „Alles.“ Dem pflichtet der elfjährige Elmedin bei. Er erzählt, was sie gelernt haben. Zum Beispiel, dass Rauch schlecht für die Lunge ist, und dass es zu einer Fettexplosion kommen kann, wenn Fett mit Wasser gelöscht wird. Was das nämlich bewirken kann, haben die Feuerwehrleute den Schülern demonstriert.

Da kann auch der kurze Regenschauer, der plötzlich ausbricht, den Enthusiasmus der Kinder nicht dämpfen. Kaum ist der Himmel wieder klar, sind sie schon wieder draußen – Feuer löschen.