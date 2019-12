WIR Bassum bringt Gutscheinheft auf den Markt

+ Zur Vorstellung des neuen WIR-Gutscheinheftes haben sich neben dem Initiator Jürgen Donner (2.v.l.), Bürgermeister Christian Porsch, (4.v.l.) dem WIR-Vorsitzenden Maik Bandorski (3.v.l.) und seiner Stellvertreterin Jutta Neumann (4.v.r.) auch Vertreter von teilnehmenden Betrieben eingefunden. Foto: Berthold Kollschen

Bassum – Nachdem die erste Auflage des Bassumer Gutscheinheftes der Wirtschaft- und Interessensgemeinschaft Region Bassum (WIR) im vergangenen Jahr ein großer Erfolg war, ist die jetzt vorliegende Neuauflage ein logischer Schritt in die richtige Richtung. „Unser Heft beinhaltet eine Vielzahl an attraktiven Vergünstigungen in Form von Gutscheinen vieler Betriebe aus den verschiedenen Branchen unserer Stadt“, sagt WIR-Marktmeister Jürgen Donner, der das Heft zusammen mit Nadine Fischer, die für die Gestaltung zuständig war, realisiert hat.