Fahranfänger bohrt sich mit BMW in Baum

Ein 18-jähriger Fahranfänger ist am Samstagmorgen mit seinem BMW von der Straße abgekommen und gegen einen Baum gekracht.

Bassum - Nach Angaben der Polizei ist ein 18-Jähriger Mann am Samstag gegen 8.25 Uhr mit seinem BMW auf der L332 in Bassum bei Bremen im Verlauf einer Linkskurve zunächst nach rechts von der Fahrbahn abgekomen. Er lenkte seinen BMW wieder zurück auf die Landstraße, kam jedoch dann ins Schleudern und prallte im Anschluss mit der Beifahrerseite in einen Baum.

Unfall in Bassum: BMW-Fahrer wird eingeklemmt

Durch den Aufprall wurde der BMW des Fahrers komplett zerstört. Der Wagen schlug mit der Baifahrerseite in den Baum ein. Den Rettungskräften bot sich ein Bild des Grauens. Durch den Aufprall wurde der Fahrer massiv in seinem BMW eingeklemmt und musste von der Feuerwehr mit hydraulischem Rettungsgerät aus seinem Fahrzeug befreit werden.

Unfall in Bassum: Feuerwehr befreit eingeklemmten Fahrer

Während der Rettungsmaßnahmen wurde der 18-Jährige mit seinen schweren Verletzungen vom Rettungsdienst behandelt. Im Anschluss wird er mittels Rettungshubschrauber Christoph 6 in das Klinikum Bremen Mitte geflogen. Die Ortsfeuerwehren Neubruchhausen und Bassum waren vor Ort. Die L332 blieb für die Rettung und die anschließenden Ermittlungen der Polizei vollständig gesperrt. Am Baum und am Pkw entsteht Sachschaden. Der Gesamtschaden beträgt ca. 5000,- Euro. Die 40 Feuerwehreinsatzkräfte aus Neubruchhausen und Bassum konnten gegen 9.30 Uhr den Heimweg antreten.

