Bio-Siegel in der Bassumer Prinzhöfte-Schule: „Wow, geschafft!“

„Wow, geschafft!“, ging Klaus Melloh durch den Kopf, als er im Oktober die Bio-Zertifizierung für die Prinzhöfte-Schule in Bassum erhielt. Doch davor lag viel Arbeit.

Bassum - Von Julia Kreykenbohm. „Die Prüfstelle ist die Gesellschaft für Ressourcenschutz in Göttingen. Ihr muss der Werdegang der Lebensmittel, die wir hier verwenden, aufgezeigt werden. Sind sie bio-zertifiziert? Bei manchen geht das nicht, wie zum Beispiel bei Seefischen oder Salz“, erläutert der Koch Melloh.

Transparenz ist hier das Stichwort. Jeder soll nachvollziehen können, was er da zu sich nimmt. So muss Melloh nun hinter jedes Gericht auf den Speiseplan seiner Schüler in Bassum schreiben, ob alle Bestandteile bio sind oder nicht.

Bio-Siegel für Prinzhöfte-Schule in Bassum: Koch will ein Zeichen setzen

Doch mit der Verleihung des Siegels ist die Arbeit nicht getan. „Prüfer können jederzeit unangekündigt auftauchen und nachschauen, ob wir die Vorgaben nach wie vor umsetzen. Dann muss ich alle meine Unterlagen parat haben und nachweisen, was ich tue, zum Beispiel wie viel Essen ich koche“, erläutert Melloh.

Doch warum tut sich der Koch diese zusätzliche Arbeit für das Bio-Siegel in Bassum an? „Es ist für mich wichtig, gutes Essen für die Kinder zuzubereiten. Außerdem möchte ich damit auch ein Zeichen setzen: Es ist möglich, bio zu kochen – ohne die Preise zu erhöhen. Man muss halt ein bisschen am Essensplan drehen. Bei uns gibt es zum Beispiel weniger Fleisch, dafür mehr Gemüse, Obst oder Milchprodukte.“ Ärger gibt es deswegen nicht. „Von 70 Mahlzeiten sind 15 bis 18 sowieso schon rein vegetarisch oder auch vegan.“

Koch Melloh will Bio-Siegel auch für Grundschule Sulingen

Anstoß, sich um das Bio-Siegel zu bemühen, war für Melloh auch der Blick über Bassum hinaus, hinter die Landesgrenze: „Bremen ist da Vorreiter. Dort ist in den Schulen ab 2020 alles bio. Wieso sollten wir da hintenan stehen?“ In anderen Bereichen ist die Prinzhöfte-Schule in Bassum ebenfalls gut dabei und ihre Schüler belegen bei Wettbewerben regelmäßig vordere Plätze.

Die Freude über seinen Erfolg mit dem Bio-Siegel motiviert Melloh für sein nächstes Ziel: „Neben der Prinzhöfte-Schule koche ich auch für die Grundschule in Sulingen. Für die möchte ich 2020 das Siegel bekommen.“